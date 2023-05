Google I/O 2023 : calendrier et comment suivre en direct l’événement Google le plus important de l’année

Nous vous expliquons comment suivre en direct l’événement Google le plus important de cette année 2023.

Le Google I / O est l’événement Google le plus important de l’année, où l’entreprise présente ses actualités sur le matériel, les logiciels et l’intelligence artificielle

Le jour que les fans d’Android et du reste des services et produits de Google attendaient depuis des mois est enfin arrivé : aujourd’hui est le discours principal de Google I/O 2023, l’événement le plus important de l’année pour la société américaine, où présentera ses dernières avancées en termes de logiciel, de matériel et d’intelligence artificielle.

Cette année s’annonce riche en nouveautés, puisqu’en plus de la nouvelle version bêta d’Android 14 et du Pixel 7a attendu, la firme devrait annoncer le Pixel Fold, son premier smartphone pliable ; ainsi que des développements importants dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment des changements liés à la manière d’utiliser le navigateur Web le plus populaire de la planète, tirant parti du potentiel de technologies telles que LaMDA.

Une année de plus, il sera possible de suivre l’événement en direct de n’importe où pour ne rien rater de l’actualité annoncée. Nous allons vous montrer comment et où vous pouvez le suivre.

Comment regarder le discours d’ouverture de Google I/O 2023 en ligne et en direct

Une année de plus, la conférence principale du salon des développeurs Google peut être suivie en direct sur YouTube. La société a également mis en place un site Web officiel pour l’événement où vous pouvez voir toutes les annonces de l’événement et suivre le reste des sessions qui auront lieu après la conférence principale.

Cette année, Google I/O commencera à 19h00, heure espagnole. Vous pouvez le suivre en direct si vous vous connectez au moment de la diffusion via la diffusion YouTube disponible sur ces lignes, ou sur la chaîne YouTube officielle de Google.

Si vous habitez dans un autre pays et souhaitez suivre l’événement en direct, voici les heures auxquelles vous devez vous connecter :

Mexique : 11 h 00

Argentine : 14h00

Colombie : 00 h 00

Pérou : 00h00

Chili : 13h00

États-Unis : 10 h 00

Qu’attendons-nous de voir à Google I/O 2023 ?

La Google I/O 2023 s’annonce comme l’une des plus chargées en nouveautés de ces dernières années. Grâce aux fuites et aux rumeurs, on peut déjà se faire une idée des nouveaux produits et services que l’entreprise envisage de lancer. Ensuite, nous passons en revue certains des plus attendus :

GooglePixel 7a

Tablette Google Pixel

Fold Google Pixel

Android 14 Bêta 2

Bard, LaMDA 2 et plus d’actualités sur l’IA

Comme toujours, depuis Netcost-security.fr, nous suivrons l’événement minute par minute et nous vous raconterons toutes les nouvelles annoncées par Google à partir du moment de sa présentation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :