Comment utiliser ChatGPT pour traduire des textes : guide complet et astuces

Nous expliquons comment utiliser la puissance de ChatGPT pour traduire des textes. Découvrez quelques astuces pour tirer le meilleur parti de ce modèle de langage dans ce domaine et quelles précautions vous devez prendre.

ChatGPT, dans des environnements non professionnels, peut être un bon traducteur.

Parmi les nombreuses fonctions que ChatGPT peut vous offrir, il y a la traduction de textes. Dans les sections suivantes, nous allons vous expliquer les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de ce chatbot, basé sur le modèle de langage GPT, lorsqu’il s’agit de convertir des textes d’une langue à une autre.

Rappelons que, bien qu’il dispose d’une version payante avec GPT-4 (disponible gratuitement dans le chat Bing), il est possible d’accéder gratuitement à ChatGPT sur PC et mobile, si vous vous contentez de GPT 3.5. Bien sûr, quel que soit l’appareil sur lequel vous vous trouvez, tout ce que nous vous disons ici vous aidera à tirer le meilleur parti de cet outil dans le domaine de la traduction de texte.

Dans quelles langues ChatGPT peut-il traduire ?

ChatGPT est capable de comprendre plusieurs langues. En fait, selon l’outil lui-même, il peut gérer les langues suivantes et traduire entre elles :

Allemand

arabe

bengali

Chinois (simplifié et traditionnel)

coréen

danois

Français

hindi

Néerlandais

indonésien

Anglais

italien

Japonais

norvégien

polonais

Portugais

russe

suédois

turc

Bien sûr, comme l’ensemble de données avec lequel le modèle de langue qui donne vie à ChatGPT a été formé est énorme, les langues avec moins de locuteurs sont également incluses, mais que beaucoup d’entre nous utilisent dans notre vie quotidienne, comme le basque, le galicien, Asturien ou catalan. Pas mal, non ?

Quelle est la qualité des traductions ChatGPT ?

La qualité des traductions fournies par ChatGPT semble être bonne. Cependant, il échoue parfois. C’est du moins ce qui ressort des tests que nous avons effectués à l’aide de deux langues que l’éditeur de ce guide connaît bien, le catalan et l’français.

Il est important de noter que le système lui-même est prudent et lorsqu’on l’interroge sur son système de traduction, il mentionne ce qui suit :

En tant que modèle linguistique, je suis capable de traduire dans plusieurs langues. Cependant, le nombre exact de langues dans lesquelles je peux traduire dépend de l’ensemble de données d’entraînement et de la qualité des données dans ces langues. Au cours de ma formation, j’ai eu accès à des données dans plusieurs langues, je suis donc capable de traduire du texte dans plusieurs langues, telles que l’anglais, l’français, le français, l’allemand, l’italien, le portugais, le chinois, le japonais, le coréen, le russe, etc. Cependant, la qualité de la traduction dépendra largement de la complexité du texte, du vocabulaire utilisé et de la spécificité du contexte.

Dans cet esprit, vos traductions peuvent être meilleures ou moins bonnes selon les langues que vous sélectionnez ou les informations contextuelles que vous incluez dans la demande. De notre côté, nous ne pouvons garantir que tous les textes que vous convertissez entre différentes langues sont fiables.

Selon le contexte de la tâche, par exemple s’il s’agit d’une mission professionnelle, il peut être préférable de recourir à une vérification humaine.

Comment demander à ChatGPT de traduire un texte

Demander à ChatGPT de traduire des textes n’est pas difficile. Comme il s’agit d’un modèle en langage naturel, la demande doit être faite par écrit, avec une phrase semblable à celle-ci :

Traduisez le texte suivant en français : [introducir texto].

C’est ainsi que nous l’avons prouvé avec le fragment suivant que nous avons passé de l’français à l’asturien :

Traduire « J’ai envie d’observer les oiseaux, y compris le merle perché sur un orme » en anglais

La réponse a été rapide de ChatGPT :

« J’ai envie d’observer des oiseaux, y compris le merle perché sur un orme » se traduirait en anglais par « J’ai envie d’observer des oiseaux, y compris le merle perché sur un orme ».

Mais ce n’est pas la seule chose que ChatGPT peut faire pour vous en matière de traduction.

Astuces pour traduire des textes avec ChatGPT

Comme cela arrive souvent avec ChatGPT, en ajoutant des informations aux invites, il est facile d’aller plus loin et d’extraire davantage de l’outil. Et la même chose se produit lorsque vous demandez au chatbot de traduire des textes. Voyons quelques astuces que vous pouvez utiliser au quotidien.

Transformer une traduction en liste

Toute traduction que vous envoyez à ChatGPT peut devenir une liste. Voyons un exemple avec la requête suivante :

Traduisez ce texte en français et convertissez-le en une liste numérotée : Vous pouvez demander la rectification de votre auto-évaluation en accédant à votre dossier Renta…

Le résultat, qui peut être vu dans l’image ci-dessus, est une liste d’étapes sur la façon de demander la rectification de l’auto-évaluation dans le fichier des revenus.

Reformuler le texte après traduction

Une autre possibilité que vous avez est de reformuler le texte après la traduction. Imaginez que vous souhaitiez qu’un texte soit plus professionnel ou que vous changiez les formes de familiarité avec celles du voseo typiques de certains pays d’Amérique latine. Demandez-lui simplement ceci :

Traduisez ce texte en français et reformulez le texte pour utiliser les formes de voseo : [introduce texto].

Connaître le sens des expressions typiques d’une langue

ChatGPT contient également de nombreuses informations sur les expressions typiques d’une langue. Ainsi, en saisissant l’un d’entre eux, vous obtiendrez une petite explication sur ce que cela indique.

Nous avons demandé ceci :

Traduisez la phrase « Is water under the bridge » en français

La réponse a été la suivante :

L’expression « L’eau est-elle sous le pont » peut être traduite en français par « c’est déjà du passé », « c’est déjà de l’eau passée » ou « c’est déjà oublié ». C’est une expression utilisée pour indiquer qu’un événement ou une situation s’est déjà produit et qu’il est inutile de continuer à y penser ou à s’en inquiéter.

Résumer un texte dans une autre langue

Après avoir traduit le texte, vous pouvez demander à ChatGPT de le résumer. Une commande typique pour profiter de la fonction pourrait être celle-ci :

Traduisez le texte suivant en français et résumez-le en deux phrases : [introducir texto]

Développer la traduction

Enfin, une autre astuce qui vous aidera à tirer le meilleur parti de ChatGPT en tant que traducteur est l’agrandissement du texte. Nous avons utilisé cette requête dans nos tests et cela a très bien fonctionné :

Traduisez ce texte en français et développez-le afin qu’il contienne deux paragraphes : Pour vous protéger contre les abus, nous vous demandons parfois de prouver que vous n’êtes pas un robot avant de pouvoir créer ou vous connecter à votre compte.

Le résultat a été ce que vous pouvez voir dans la capture d’écran ci-dessous :

Attention à ne pas valider tout ce que dit ChatGPT

Malgré son nom pompeux, l’intelligence artificielle est loin d’être vraiment intelligente. ChatGPT est un système de prédiction de texte incroyable, capable de simplifier étonnamment des tâches telles que la traduction.

Mais rappelons qu’il s’agit d’un outil à tendance verbeuse, qui n’hésite pas à halluciner s’il remplit sa tâche principale : générer du texte.

Comme nous l’avons dit, la qualité des traductions que vous obtenez est susceptible d’être bonne si les deux langues utilisées sont populaires.

Par exemple, lors de la conversion de textes de l’anglais vers l’français, ou vice versa, les résultats semblent bons (nous ne sommes pas non plus des experts de la langue de Shakespeare). Et, comme nous l’avons vu, il offre même un contexte qui vous aide à comprendre les expressions populaires de chaque langue.

Cependant, lorsqu’il s’agit de traduire entre des langues avec moins de locuteurs, la fiabilité diminue sensiblement. Dans la continuité du texte de l’exemplaire précédent, voici un résultat qui a retenu notre attention.

Nous avons demandé ce qui suit à ChatGPT :

Traduire « J’ai envie d’observer les oiseaux, y compris le merle perché sur un orme » en catalan

Sa réponse a été :

« J’ai envie d’observer des ocellules, dont le merle perché sur un olivier » est la traduction catalane de « J’ai envie d’observer des oiseaux, dont le merle perché sur un orme ».

La phrase correcte, en fait, serait celle-ci : Tinc ganes d’observar ocells, dont le merlu perché sur un om. Les deux premières erreurs peuvent peut-être être qualifiées de légères, mais confondre un orme avec un olivier est grave. Soit dit en passant, Google Translate a bien compris la première fois.

Ceci est juste un exemple que la précision des textes de ChatGPT est très faible dans certains contextes. Après tout, qui peut confirmer qu’il ne fait pas la même chose lorsqu’il traduit un texte du danois, du russe ou du chinois ?

