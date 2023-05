Révolutionner les soins de santé : comment la consultation virtuelle sauve la planète

Une nouvelle façon de parler à un médecin en ligne appelée « consultation virtuelle » est meilleure pour la nature et est à la mode. C’est du moins le constat d’une étude récente dans une revue.

À la suite de COVID-19, de plus en plus de patients préfèrent les entretiens virtuels avec les médecins. Mais, alors que les prestataires de soins de santé s’efforcent de réduire leur empreinte carbone, ils doivent évaluer si la consultation virtuelle est meilleure pour la nature.

Passer au vert : l’impact de la consultation virtuelle sur l’empreinte carbone des soins de santé

Les chercheurs ont examiné 1672 articles et en ont choisi 23 qui parlaient de divers types d’outils et de plateformes de consultation virtuelle utilisés dans différents cas. En utilisant les visites virtuelles chez les médecins, les patients n’ont pas à se déplacer autant pour les rendez-vous en face à face, ce qui est bon pour la nature. Certaines études ont mesuré la quantité de carbone économisée. Mais l’utilisation de diverses méthodes n’a pas affecté le résultat – elles ont toutes montré que les discussions virtuelles avec les médecins réduisaient les émissions de carbone.

Les études précédentes n’ont pas examiné d’autres facteurs clés, tels que le nombre de visites virtuelles et leur tendance. Ces facteurs incluent la question de savoir si la consultation virtuelle correspond aux besoins de certains patients ou de certaines tâches de soins de santé et si les prestataires de soins de santé disposent des ressources et de la structure appropriées pour prendre en charge les discussions virtuelles.

Les chercheurs doivent travailler davantage pour déterminer la quantité de carbone émise tout au long du processus médical, pas seulement lors de discussions virtuelles. Ils doivent également examiner d’autres impacts écologiques tels que les déchets électroniques. Quant aux utilisateurs et aux patients, ils doivent comprendre que la consultation virtuelle comporte à la fois des avantages et des risques, tels que l’absence de problèmes de santé fondamentaux. Pour faire un changement, tout ce dont nous avons besoin pour travailler les uns avec les autres et partager nos réflexions sur la façon dont nous pouvons sauver la nature et prendre soin de l’effet vert lorsque nous devons consulter des médecins. Cela devrait inclure l’test de la question à partir de différents points de vue et en s’appuyant sur d’autres domaines de connaissances.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine