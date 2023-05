De cette façon, vous pouvez localiser votre mobile plus facilement lorsque vous connectez des appareils Bluetooth.

Android est un système d’exploitation qui permet une grande personnalisation de l’utilisateur

Changer le nom de votre mobile Android est très simple. C’est une tâche assez similaire à changer le nom du Bluetooth. Et c’est justement ce dont nous allons vous parler dans cet article : vous expliquer de manière très claire et simple comment changer le nom de votre mobile Android.

Comment changer le nom de votre mobile Android

Ce tutoriel est générique pour tout mobile Android. Grâce au changement de nom, nous pourrons personnaliser notre téléphone comme nous le souhaitons, afin de faciliter sa localisation via Bluetooth, par exemple.

Cependant, il faut garder à l’esprit que ce même tutoriel peut varier un peu selon la marque de mobile Android que vous avez. Vous savez déjà que ce n’est pas la même chose d’avoir un Xiaomi qu’un Samsung : les sections de paramètres peuvent avoir un aspect différent, s’appeler différemment ou se trouver à un autre endroit. Pour ce tutoriel, un téléphone mobile de marque realme a été utilisé, mais si vous avez une autre marque, ne vous inquiétez pas, car l’ensemble du processus sera très similaire. Pas le même, mais suffisamment similaire pour ne pas vous perdre.

Pour renommer l’appareil, vous devez :

Entrez dans l’application des paramètres mobiles. Vous le détecterez facilement car il apparaît généralement avec l’icône d’un engrenage.

Maintenant, nous allons localiser une section intitulée « Informations sur l’appareil » ou similaire. En gros, une section dans laquelle nous pourrons obtenir des informations sur notre téléphone : quelle version de logiciel il utilise, le stockage qu’il nous reste, quel processeur il utilise, etc.

Sur cet écran, nous devons trouver la section « Nom de l’appareil » et cliquer dessus.

Maintenant, une nouvelle fenêtre devrait s’être ouverte dans laquelle nous pouvons déjà mettre le nom que nous voulons sur notre mobile. Par exemple, « Antonio’s Mobile » ou toute autre expression à laquelle vous pouvez penser. Il est très important, et assez évident, de ne placer aucun type d’informations pertinentes ou personnelles comme nouveau nom de votre mobile.

Pourquoi voudriez-vous changer le nom de votre mobile ? Cela peut être une question assez opportune. Et peu de réponses : la véritable utilité de changer le nom de votre téléphone est de pouvoir l’identifier plus tard lorsque nous le connecterons via Bluetooth à d’autres appareils.

Comment changer le nom de votre iPhone

Si vous voulez changer le nom de votre iPhone, vous devez procéder comme suit :

Allez dans Paramètres puis Général. Dans la section Informations, cliquez sur Nom.

Placez le nouveau nom que vous souhaitez mettre et c’est tout.

Désormais, lorsque vous utilisez iCloud, AirDrop, votre point d’accès personnel et votre ordinateur, votre iPhone sera identifié par le nouveau nom que vous lui avez donné.

Comment changer le nom Bluetooth sur un mobile Android

Lorsque nous connectons différents appareils via Bluetooth, ils sont identifiés par un nom personnel. Et il y a des moments où, par exemple, nous voulons envoyer un fichier sur notre mobile et dans la liste des appareils, nous ne parvenons pas à détecter le nôtre. Pour cela, il est pratique de changer le nom de la connexion Bluetooth. Et c’est très simple et sûr à faire :

Entrez les paramètres de votre mobile dans l’application avec l’icône d’engrenage.

Dans la section Bluetooth, vous pouvez faire deux choses : changer le nom de votre téléphone Android et changer le nom de tout appareil avec lequel vous vous êtes déjà connecté.

Pour faire le premier, allez dans Nom de l’appareil et modifiez-le.

Pour le second, dans Appareils jumelés, cliquez sur le signe d’affirmation que vous verrez à côté du nom de chacun des appareils, puis sur Nom de l’appareil. Nommez-le comme vous voulez.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :