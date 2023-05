Comment verrouiller et déverrouiller votre PC avec l’empreinte digitale mobile

Dans ce guide, nous expliquons comment utiliser le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile pour déverrouiller votre ordinateur et y accéder en toute sécurité.

Le lecteur d’empreintes digitales de votre mobile peut être utilisé pour déverrouiller votre ordinateur.

De plus en plus d’ordinateurs portables intègrent un capteur d’empreintes digitales. Cependant, ce n’est pas une fonctionnalité aussi répandue que dans le monde mobile, où les téléphones avec capteurs d’empreintes digitales sont la norme. Au vu de ces circonstances, un membre de XDA-Developers, la communauté de développeurs Android la plus populaire, s’est demandé s’il serait possible de profiter du lecteur du téléphone pour déverrouiller un PC Windows.

Nous prévoyons que la réponse à votre question est affirmative. En fait, lui-même s’est mis au travail pour que chacun puisse se connecter à son ordinateur en apposant son empreinte digitale sur le téléphone. Le résultat est une application gratuite que vous pouvez installer si vous remplissez une série d’exigences. Lire la suite pour tous les détails.

Conditions requises pour déverrouiller le PC avec l’empreinte digitale mobile

Les exigences auxquelles vos équipes doivent répondre ne sont pas trop élevées. En fait, la liste des obligations est très courte :

Architecture. Ordinateur avec processeur x86 ou x64.

version du système. Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ou Windows 11.

Version du système sur mobile. Android 6 ou supérieur.

Et voilà. La seule restriction notable est que si vous avez une tablette ou un ordinateur portable avec un processeur ARM, vous ne pourrez pas utiliser ce système d’authentification.

L’application fonctionne parfaitement sans rien payer. Cependant, il a une variante payante qui offre les fonctionnalités suivantes :

Supprimez la pub

Vous permet d’ajouter plusieurs ordinateurs Windows

Prise en charge de l’ajout de plusieurs comptes par PC Windows

Prise en charge de Wake-on-LAN pour allumer l’ordinateur à distance

Comment configurer le capteur d’empreintes digitales du mobile sous Windows étape par étape

La première étape pour démarrer la bonne configuration consiste à télécharger le logiciel nécessaire, à la fois sur le téléphone et sur l’ordinateur. Oui, comme pour de nombreuses autres solutions logicielles impliquant deux ordinateurs, il est crucial d’installer des programmes sur les deux.

Sur Android, l’application dont vous avez besoin est la suivante :

Au contraire, sous Windows, vous devrez télécharger cette application depuis Google Drive et l’installer :

Avant de configurer l’outil pour Android, installez le logiciel que vous avez téléchargé sur Windows. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

Lorsque tout est prêt sur votre ordinateur, accédez à votre téléphone et suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Android et accédez à la section Analyser. Lancez l’emplacement de l’ordinateur et attendez que le PC Windows soit trouvé. Cliquez sur le PC que vous souhaitez configurer. Vous pouvez attribuer le nom que vous préférez pour plus de commodité. Après avoir ajouté le PC, ouvrez la section Comptes. Cliquez sur Ajouter un compte. Ensuite, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte que vous souhaitez déverrouiller à distance. Après avoir ajouté le compte que vous souhaitez déverrouiller sur le PC avec le lecteur d’empreintes digitales, appuyez sur le nom du compte pour que le message Sélectionné apparaisse après le nom.

Lorsque vous avez jumelé les deux appareils, déconnectez-vous de Windows. Vous verrez apparaître un nouvel utilisateur nommé Fingerprint Unlock. Vous devez le sélectionner pour utiliser ce système. Lorsque vous le faites, ouvrez l’application sur votre mobile Android, accédez à la section Déverrouiller et placez votre doigt sur le lecteur d’empreintes digitales.

Si tout a été configuré correctement, l’appareil sera déverrouillé et vous serez connecté avec le compte que vous avez précédemment choisi. D’après ce que nous avons pu lire dans les commentaires du Google Play Store, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes. C’est logique, puisqu’il s’agit d’une solution tierce qui peut échouer. Notre conseil est de consulter le fil dédié à cet outil dans le forum XDA-Developers lui-même et de vous assurer que votre lecteur d’empreintes digitales ne se comporte pas de manière erratique.

Cette méthode est-elle sûre pour accéder à votre compte ?

Comme il s’agit d’une solution non open source et ne permettant pas d’audit indépendant, il est difficile de répondre à cette question. Bien sûr, nous parlons d’une solution qui se charge de gérer nos informations d’identification, à la fois sur Android et sur PC. Cela, ajouté à l’impossibilité de connaître son code source, peut générer une certaine insécurité chez les utilisateurs.

Pour éclairer un peu plus ce sujet, nous citons directement l’article de XDA-Developers.

Nous comprenons que certains d’entre vous pourraient être prudents lors de l’installation d’une application Windows comme celle-ci. Si bien no podemos garantizar que la aplicación sea segura de usar, ya que no es de código abierto, creemos que el desarrollador es confiable después de haberla ejecutado a través de varias herramientas de análisis de malware y pedirle al desarrollador que aborde los problemas que detectaron outils.

De plus, le développeur de la solution lui-même mentionne ce qui suit :

J’ai passé environ 40 % du temps de développement à rendre l’application aussi sécurisée que possible. La communication entre les modules est protégée par TLS (SSL). Les comptes sont stockés sur votre ordinateur car ils sont nécessaires lors du déverrouillage. Cependant, ils sont cryptés à l’aide d’une clé générée à partir de votre empreinte digitale.

PC Bio Unlock, une bonne alternative

Une autre possibilité de déverrouiller votre PC avec l’empreinte digitale de votre mobile est PC Bio Unlock. Dans ce cas, nous parlons d’un outil qui est open source et qui, avec les bonnes connaissances, pourrait être audité. Le système proposé est similaire : il faut installer l’application sur les deux appareils et les lier.

Un autre avantage de cette application est qu’elle a une version pour Linux. De plus, si vous achetez la version Pro, vous bénéficiez de ces fonctionnalités supplémentaires :

Déverrouillage automatique lorsque le téléphone est à portée Wi-Fi ou Bluetooth.

Notifications pour Wear OS, permettant le déverrouillage via une montre.

Appareils illimités.

