Comment faire en sorte que Google ne soit pas le navigateur Google Chrome sur PC

Bien que Google soit le moteur de recherche le plus utilisé, il en existe d’autres très intéressants que vous devriez essayer.

Il y a de la vie au-delà de Google, même si cela peut sembler un mensonge à première vue.

Si vous en avez assez d’utiliser Google comme moteur de recherche par défaut dans votre navigateur Chrome, ne vous inquiétez pas, le changer est très simple. Dans ce didacticiel, je vais vous apprendre à créer un moteur de recherche Google et non Google Chrome sur un ordinateur Windows ou macOS et à le remplacer par d’autres moteurs de recherche populaires et hautement fonctionnels. Nous savons déjà comment le changer sur Android, maintenant nous allons passer au PC.

Bien que cela puisse sembler être un changement que peu de gens devraient ressentir, Google n’est pas le seul moteur de recherche disponible et il y a des milliers de personnes qui en utilisent d’autres aussi populaires que Bing ou l’oublié Yahoo! que beaucoup d’entre nous retournent à leur adolescence. Suivez ces étapes simples pour changer de moteur de recherche et oublier Google pendant un moment.

Choisissez le moteur de recherche qui convient le mieux à votre utilisation quotidienne

Google est le moteur de recherche par défaut du navigateur Google Chrome, donc beaucoup d’entre nous qui utilisent ce navigateur quotidiennement n’ont d’autre choix que d’utiliser Google. Cependant, il est très facile d’utiliser d’autres moteurs en suivant ces étapes simples :

Ouvrez Google Chrome : La première chose à faire est d’ouvrir le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur. Une fois que vous l’avez ouvert, cliquez sur le bouton de menu à trois points dans le coin supérieur droit de l’écran et accédez à Paramètres dans le menu déroulant.

Moteurs de recherche : une fois à l’intérieur, recherchez l’option Moteur de recherche dans le menu de gauche et accédez-y. Ici, vous aurez la section du moteur de recherche. Vous trouverez ici une liste des moteurs de recherche actuellement disponibles dans Chrome dans une petite liste déroulante.

Gérer les moteurs de recherche : cliquez sur Gérer les moteurs de recherche et la recherche de site pour afficher la liste complète des moteurs de recherche disponibles dans Chrome. Ici, vous pouvez également ajouter de nouveaux moteurs de recherche ou supprimer ceux que vous n’utilisez pas.

Définir un nouveau moteur : recherchez le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser par défaut et cliquez sur les trois points à droite du nom. Sélectionnez ensuite Définir par défaut et vous aurez changé le moteur de recherche par défaut dans Chrome. Vous n’aurez rien d’autre à faire, retournez à l’accueil de Chrome et faites une recherche pour tester votre nouveau moteur.

Exemples d’autres moteurs de recherche populaires

Bing : C’est le moteur de recherche appartenant à Microsoft qui affiche des résultats similaires à Google. C’est l’un des plus puissants et il est généralement intégré à certains navigateurs pour téléviseurs intelligents.

Yahoo – est un autre moteur de recherche très populaire qui est en ligne depuis les débuts d’Internet. Les plus nostalgiques lui donneront sûrement une nouvelle opportunité.

DuckDuckGo – Ce moteur est axé sur la confidentialité et ne suit ni ne partage les informations des utilisateurs. Il est généralement recommandé lorsque vous ne souhaitez pas laisser de trace de vos déplacements sur le réseau.

Demandez à Jeeves – Ce moteur existe depuis les années 1990 et a évolué au fil des ans. Il est maintenant connu sous le nom de Ask.com et est populaire pour poser des questions en langage naturel.

Changer le moteur de recherche par défaut dans Chrome est simple et peut se faire en quelques étapes seulement. De nombreuses options de moteur de recherche sont également disponibles, dont certaines axées sur la confidentialité et la sécurité. Donc, si vous n’aimez pas Google comme moteur de recherche par défaut, n’hésitez pas à en essayer d’autres.

