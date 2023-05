Comment obtenir une attestation numérique de la FNMT

Nous vous expliquerons comment obtenir un certificat électronique de la FNMT à utiliser dans les procédures d’administration électronique espagnoles.

Une femme réalise une démarche en ligne grâce à l’attestation FNMT.

Nous allons vous expliquer les méthodes disponibles pour obtenir une attestation numérique auprès de la FNMT, ou Fabrique Nationale de Monnaies et de Timbres. De même, nous vous montrons les exigences et nous mentionnons quelques utilisations que vous pouvez donner à cette méthode d’identification Internet. Suivez attentivement tout ce que nous exposons dans ce guide pour obtenir votre nouveau certificat et commencer à l’utiliser dans l’administration électronique espagnole.

Conditions requises pour obtenir le certificat numérique de la FNMT

Pratiquement tout le monde en France peut demander un certificat numérique sur le site Web de la FNMT. Cependant, il y a une obligation indispensable. Et c’est que seuls les citoyens espagnols ou étrangers qui ont un DNI ou NIE peuvent le demander.

Il faut savoir que la démarche est entièrement gratuite et que, dans tous les cas, l’attestation numérique servira pour les mêmes démarches.

Demander une attestation numérique pas à pas sur le site de la FNMT

Pour obtenir un certificat électronique de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, vous devrez valider votre identité. Cela peut se faire de deux manières différentes :

En personne. Se rendre dans un cabinet qui accepte cette procédure. Vous pouvez utiliser le localisateur officiel pour trouver le plus proche.

Avec l’identification électronique. Votre DNI, s’il est 3.0 ou 4.0, possède une puce NFC qui intègre un certificat numérique qui vous identifie.

Dans les deux cas, la procédure doit être effectuée depuis un ordinateur, car il est indispensable d’installer plusieurs programmes uniquement compatibles avec les systèmes de bureau.

Si vous optez pour la première option, voici les étapes à suivre :

Installez les programmes requis, comme expliqué ici. Postulez en ligne depuis cette page. Prouvez votre identité dans un bureau. Sachez que dans certains cabinets il est nécessaire de prendre rendez-vous, comme dans le cas de l’AEAT ou de la Sécurité Sociale. Téléchargez le certificat sur le site Web de la FNMT. Le certificat sera disponible environ une heure après la confirmation de l’identité.

Au contraire, lorsque votre intention est d’obtenir le certificat numérique avec le DNI électronique, voici ce que vous devez faire :

Configuration précédente. Vous devez installer tous les logiciels répertoriés ici. Faites la demande. Accédez à cette page pour démarrer le processus et suivez les étapes à l’écran. Téléchargez le certificat. Après vous être identifié et en avoir fait la demande, la FNMT vous délivrera votre attestation. Allez sur leur site Web pour le télécharger sur votre appareil.

Installez le certificat sur vos appareils

Une fois que vous l’avez obtenu, la prochaine étape pour pouvoir l’utiliser sur n’importe quel site Web d’administration consiste à installer le certificat sur Android ou tout autre appareil que vous avez à la maison.

Généralement, les étapes sont les suivantes :

Sur certains appareils, vous devrez peut-être télécharger le certificat racine FNMT, qui est celui qui couvre les certificats utilisateur. Cependant, la plupart des terminaux sont déjà préinstallés. Télécharger le fichier correspondant au certificat électronique. Les formats les plus courants sont .pfx, .p12, .cer ou .crt. Avec les deux fichiers sur votre téléphone, installez d’abord le certificat racine, puis le vôtre. Pour ce faire, ouvrez chaque fichier à partir de l’explorateur de fichiers de votre téléphone. Suivez les étapes à l’écran pour ajouter le certificat au store d’appareils. Parmi eux, vous verrez que vous devez entrer un mot de passe. C’est celui que la FNMT vous fournira.

Les étapes sont très similaires sur d’autres appareils, tels que votre ordinateur ou un mobile iOS.

Où pouvez-vous utiliser le certificat électronique ?

Le certificat électronique délivré par la FNMT peut être utilisé dans d’innombrables démarches en ligne. Tous sont collectés dans le siège électronique respectif de chaque administration. Au sein de chaque plate-forme, il existe généralement des listes complètes des procédures disponibles à distance.

Voici quelques-unes des procédures que vous pouvez effectuer avec un certificat :

Consultation et procédures de demande de subventions

Signature électronique des documents et formulaires officiels

Présentation et règlement des impôts

Présentation des recours et réclamations

Consultation et inscription au registre communal

Consultation des amendes routières

Actions signalées

Consultation de répartition des bureaux de vote

Complétion des données du recensement de la population et de l’habitat

Au niveau de l’Etat ou de l’Administration Centrale, les organismes qui offrent la compatibilité avec les certificats électroniques FNMT sont les suivants :

Bien sûr, il s’agit d’un certificat reconnu dans n’importe quel siège électronique d’une communauté autonome, dans votre mairie ou dans d’autres entités, telles que des universités ou des entreprises privées.

