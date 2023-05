Uma Musume: Pretty Derby est l’une des sagas animées les plus populaires avec un jeu pour Android

Nous allons vous expliquer comment jouer à des jeux japonais sur votre mobile Android, une astuce qui ravira sans aucun doute les séries japonaises Netflix ou ceux qui aiment parcourir la boutique en sélectionnant les meilleurs jeux Android gratuits. Un bon plan pour ces moments d’ennui qui assaillent toujours.

Sans aucun doute, les jeux japonais raviront tous les fans de culture et d’anime japonais. Et la variété de jeux en japonais pour Android est très étendue, mais quel est le problème ? Les jeux japonais ne sont généralement disponibles qu’au Japon. Alors, comment fait-on d’ici, en France, pour pouvoir télécharger et jouer à des jeux japonais sur son mobile Android ?

Comment jouer à des jeux mobiles japonais en dehors du Japon

Il est très facile de pouvoir jouer à des jeux japonais en France avec votre mobile Android. Et tout se traduit en trois lettres : APK. L’APK est un fichier, tel qu’un MP3 ou un JPG, que vous pouvez télécharger sur Internet, stocker sur votre mobile et l’exécuter pour l’installer. Examinons de plus près comment effectuer la procédure de téléchargement et d’installation de ces fichiers APK.

Sur un mobile Android, ouvrez votre navigateur fréquemment utilisé.

Maintenant, cherchez une boutique ou un référentiel d’applications au format APK : vous pouvez opter pour APKPure ou QooApp. Les deux sont très sûrs.

Vous pouvez également télécharger l’application APKPure pour faciliter les téléchargements mobiles. Vous pouvez télécharger le jeu directement depuis la page elle-même, mais nous vous recommandons de télécharger l’APK de l’application puis, depuis votre smartphone, de choisir le jeu et de le télécharger.

Téléchargez APKPure depuis sa page officielle

Vous devez accorder des autorisations à l’application APKPure pour vous permettre d’installer des applications inconnues. Ne vous inquiétez pas : c’est sûr.

Le fichier APK sera dans la section Téléchargements de votre mobile. Appuyez simplement dessus et il s’installera comme n’importe quelle autre application.

Il se peut qu’il vous demande à nouveau des autorisations pour que Chrome publie des applications inconnues.

Maintenant, cela dit : il vous suffit d’utiliser l’application pour rechercher le jeu que vous souhaitez, télécharger le fichier APK et le télécharger. Si le nom du jeu est en japonais, recherchez-le sur Google et copiez-collez le résultat dans le moteur de recherche de l’application APK.

Voilà, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton de téléchargement et d’installer l’APK comme vous l’avez fait auparavant avec l’application APKPure.

Comment jouer à des jeux japonais sans parler japonais

En effet, vous avez raison. Les jeux japonais que vous allez télécharger sont en japonais. Comment puis-je les comprendre? Eh bien, prenez simplement une capture d’écran du dialogue et passez-la à Google Lens. On vous explique comment faire.

Capturez l’écran où se trouve le texte japonais

Maintenant, ouvrez Google Lens et appuyez sur Traduire. Le texte sera traduit automatiquement. Jetez un œil à la capture d’écran ci-dessus : l’image de gauche montre le texte en japonais, et l’image de droite montre sa traduction Google Lens.

Si vous n’avez pas Google Lens, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le télécharger en utilisant le bouton ci-dessous.

Téléchargez Google Lens sur le Play Store

L’ensemble du processus peut être un peu lourd, mais si vous voulez jouer à des jeux japonais sans qu’ils soient disponibles dans notre pays et sans connaître le japonais, vous n’aurez pas d’autre choix. C’est le moyen le plus sûr et le plus simple de le faire.

