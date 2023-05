Qu’est-ce que Tivify et comment ça marche : plus de 170 chaînes TV sur votre mobile, ordinateur ou Smart TV

Découvrez comment regarder la télévision confortablement et gratuitement grâce à Tivify

Tivify peut être apprécié sur n’importe quel appareil

Tivify est une valeur sûre pour regarder plus de 170 chaînes de télévision. De cette façon, gratuitement ou avec un plan de paiement, nous pouvons profiter de la télévision où que nous soyons, que ce soit avec notre mobile, ordinateur ou SmartTV. La seule chose qui comptera, c’est d’avoir accès à Internet pour pouvoir profiter de ce service.

Il existe de plus en plus d’options pour que nous puissions profiter de séries et de films de haute qualité sur Internet et entièrement gratuitement. Certains paris sont vraiment intéressants et nous permettent de regarder de grandes quantités de chaînes de télévision. D’autres ont monté leur propre télévision, comme c’est le cas du catalogue très complet PlutoTv, qui a créé ses propres chaînes thématiques pour que nous ayons des dizaines d’heures de télévision.

Cela étant dit, voyons ce que Tivify, l’un des prétendants qui évolue dans ce domaine, a à nous offrir.

Qu’est-ce que Tivify ?

Tivify est un service de télévision sur Internet. Il comprend toutes les chaînes TNT et d’autres chaînes complètement originales afin que nous puissions profiter de tout son contenu. Jusqu’à récemment, il était payant, mais maintenant il comprend un forfait gratuit pour que nous puissions profiter de la télévision sans avoir à débourser un centime.

Tivify est disponible sur :

télévision Android

Android

iOS

Amazon Fire TV

Google Chrome

Plans d’abonnement Tivify

Nous pouvons profiter de l’expérience Tivify totalement gratuitement. Il suffit de s’inscrire sur leur site. Cependant, si nous voulons profiter de l’offre complète de Tivify, nous devrons rejoindre l’un des plans. Le plan gratuit n’est pas particulièrement limité, en fait, Tivify est l’une des rares entreprises à ne pas réduire la qualité de son plan gratuit. Au contraire, nous pouvons l’utiliser comme toujours sans aucun problème. Maintenant, si nous voulons utiliser un canal spécifique, il est vrai qu’il nous serait extrêmement utile de payer les forfaits. Ils ne sont pas particulièrement chers non plus. Ils sont les suivants:

Tivify Free : le plus limité de tous, il nous permet de regarder de nombreuses chaînes gratuites de la TNT. C’est le modèle gratuit*.

Tivify Plus : De temps en temps, il bénéficie d’une réduction de 50 %. Actuellement, il coûte 11 euros par an et nous permet d’utiliser toutes les fonctions de la plateforme.

Tivify Premium : le plan complet qui nous offre des options presque illimitées. Il coûte 7,99 euros par mois ou 71,88 euros par an.

Comme vous pouvez le constater, les forfaits sont assez abordables et permettent d’accéder à une foule de fonctionnalités que nous n’avons pas avec la télévision ordinaire. De plus, il dispose de chaînes thématiques pour que nous puissions profiter d’un grand nombre de séries et de films. C’est toujours apprécié et c’est un mouvement que de plus en plus de sociétés de télévision sur Internet facilitent.

D’autre part, les fans de tauromachie peuvent également profiter d’une chaîne dédiée à cela avec un abonnement spécial dont l’abonnement fait monter son prix à 14,99 euros ou 22,99 euros par mois si l’on choisit le forfait premium. Ce plan premium permet d’accéder aux corridas les plus importantes du pays.

Comment s’inscrire à Tivify

La vérité est que l’inscription à Tivify ne pose pas beaucoup de problèmes. Au contraire, c’est assez simple et nous permet de profiter de la plateforme sans aucun problème. Encore une fois, il est important de se rappeler qu’il est entièrement gratuit. Nous n’aurons qu’à entrer tivify.es et aller dans le coin supérieur droit et cliquer sur « S’inscrire gratuitement ». À partir de ce moment, il vous sera demandé de saisir vos données personnelles à aucun moment votre carte de crédit ne sera requise, il est donc totalement sûr et ne comporte aucun risque. Évidemment, si nous voulons plus tard opter pour un plan de paiement, nous devrons mettre notre carte de crédit, mais en principe pour opter pour le plan gratuit ce n’est pas nécessaire.

Une fois que nous sommes enregistrés, nous pouvons regarder la télévision via l’application ou télécharger l’application pour SmartTV ou Android ou App Store.

Voir « Tivify » dans le Google Play Store

Liste complète des chaînes sur Tivify

Chaque plan Tivify nous permet de voir plus ou moins de chaînes. Bien qu’au total, nous puissions profiter de 170 chaînes si nous choisissons le plan Premium. Les canaux sont les suivants :

Chaînes générales

Les chaînes d’une vie et avec lesquelles nous profitons de la télévision depuis des décennies.

le 1

les deux

Antenne 3

Quatre

Télécinco

Le sixième

Chaînes de cinéma et séries

Les chaînes classiques avec lesquelles regarder de nombreuses séries, films et autres contenus très intéressants. Non seulement ceux de la TNT.

AXN

Films AXN

Télévision Warner Bros.

MTC

13e rue

syfy

Ça ne va pas

Néox

Série A3

F.

énergie

Divinité

Être faché

Chaîne primordiale

Classiques de Verdi

CinémasVerdi TV

Cinéma FeelGood VerdiTV

F&C

Le courant

Durée

Thriller et Horreur

classiques

Comédie

Crime

Série

Poubelle

Romance

Action

Curro Jiménez

Ana et le 7

Canal D

Cinéma Geek

Romans de fréquence

Divertissement et mode de vie

Les chaînes de divertissement sont ciblées pour que nous puissions nous amuser pendant un moment en regardant des émissions de téléréalité ou des séries documentaires qui nous aident à nous déconnecter

Méga

DMAX

DKiss

Temps naturel

Sans filtres

Anglais complet

médecins de télévision

vivre avec des chats

Vivre avec des chiens

ModeTV

HappyTV

CuisinePanda

SpaceChannel

Karaoké PartyTime

Musique

Toute télévision qui se respecte se doit d’avoir des chaînes musicales thématiques pour pouvoir profiter des moments les plus frisquets.

mezzo

Mezzo en direct

Concerts Qello

hittv

En direct

Révolution urbaine

CMC

Puéril

Les chaînes pour enfants sont indispensables pour que les plus jeunes membres du foyer restent automatiquement accros à la télévision.

Clan

Boing

Disney Channel

pocoyo

TG en français

GT

Barrer la télévision

Des sports

Le sport est essentiel dans notre société, donc grâce à Tivify nous pourrons regarder de nombreuses chaînes sur le thème du sport, que ce soit du monde du sport automobile ou du football.

TDP

Télévision du Barça

Télévision FC Séville

Bétis TV

Esport3

TaureauxTV

vision motrice

mma télé

informatif

Il est important de rester informé et ces chaînes d’information 24h/24 nous permettront d’être au courant de tout ce qui se passe dans le monde.

RTVE 24H

TV3 324

Non.

Le pays

Treize

interéconomie

Le confidentiel

EuroNews

fintech

Le Congrès

nestingtv

autonome

Nous avons chacun notre télévision régionale et beaucoup d’entre elles nous ont offert de grands moments dans le passé.

TV3

canal sud

télémadrid

TVG

Télévision d’Aragon

ETB

IB TV

Canal d’Estrémadure

Canal de Castille-La Manche

le 7

A7

SX3 33

L’autre

8Madrid

8TV

Canal 4

fibwi

international

Pour suivre ce qui se passe dans le monde, nous pouvons regarder les principales chaînes d’information internationales.

CNN

Nouvelles du monde de la BBC

Al Jazeera

Français 24

D. W.

arrangé

NHK Monde Japon

Monde TRT

RaiActualités 24

bfm télé

RT France

Télésur

CGTN

AWE Pplus

Newsmax

OAN Plus

RT

RT Russie

TR

RTP

Chat TV3

TVG

VTT

ETB basque

Canal d’Andalousie

local

La télévision locale est une grande inconnue, mais parfois elle nous permet de profiter de programmes vraiment intéressants.

Bétève

101TV

VoTV

9LaLoma

TVR

TVM

LH

à toiTV

BDN

TS.

12TV

oVTT

MijasTV

À la TV

Groupe de télévision Teleribera

téléviseurs

PirineusTV

el9tv

TVN

CordoueTV

Vague de Cadix

ascenseurtv

Canal 4

AlcarriaTV

luckytv

vague15

Durangaldea DOT TV

Télévision BST

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :