Bizum pour mineurs : comment ça marche et comment le contracter

le compte, payer dans certains stores et envoyer de l’argent n’a jamais été aussi simple qu’avec Bizum. Votre enfant peut-il l’utiliser ?

Bizum est utilisé, à ce jour, par des personnes de tous âges

Dans cet article, nous allons tout vous apprendre sur Bizum pour mineurs : comment ça marche, comment le contracter et de quelles applications vous aurez besoin pour le faire fonctionner. Payer avec le mobile est à l’ordre du jour et n’importe qui en ayant un peut faire des achats sans utiliser de cartes. Et c’est que les tâches que nous pouvons faire avec notre propre smartphone se multiplient. Même maintenant, il est possible de retirer de l’argent au guichet automatique avec le mobile sans avoir à utiliser la carte. Mais c’est un autre sujet : ici, nous allons nous concentrer sur le Bizum pour les mineurs.

Ce qu’il faut pour utiliser Bizum

Pour utiliser Bizum, la seule chose que votre enfant doit avoir (nous parlons d’un enfant, pour donner un exemple à un mineur) est un compte courant dans une caisse d’épargne ou une banque espagnole. C’est aussi simple que cela : Bizum est déjà si répandu que n’importe quelle banque l’inclut parmi ses services. Pour l’activer, il suffit d’associer le numéro de téléphone de l’enfant au compte.

C’est grâce à ce numéro de téléphone que chacun d’entre nous, y compris les mineurs, pourra faire un Bizum à une autre personne qui dispose également du service.

Un enfant peut-il utiliser Bizum ?

Ici, nous entrons dans un terrain marécageux car la réponse varie selon la banque ou la caisse d’épargne. De son côté, Bizum ne fixe pas de limites, ni au-dessus ni en dessous, pour utiliser le service, vous devrez donc demander à votre banque ou caisse d’épargne si ce sont elles qui limitent l’âge pour l’utiliser.

Bizum lui-même clarifie cela dans sa section de questions fréquemment posées, garantissant que le problème dépend de chaque banque. Il vous appartiendra en tant que parent ou tuteur de vous rendre dans l’un de leurs bureaux, ou d’appeler le service client, afin qu’ils puissent dissiper vos doutes.

En résumé : les enfants peuvent utiliser Bizum, mais il n’y a pas de « Bizum pour les mineurs » en tant que tel. En tant que parent, vous devez évaluer s’il convient d’utiliser l’un des « comptes pour adolescents » proposés par certaines banques ou simplement lui ouvrir un compte secondaire à votre nom pour que vos enfants l’utilisent. Ces derniers temps, ces types de « comptes jeunesse » associés à Bizum ont émergé. Lisez simplement les petits caractères de chacun d’eux et décidez ce qui vous convient le mieux dans chaque cas.

En bref : si jamais vous voyez l’expression « Bizum pour les mineurs », c’est une stratégie commerciale. Le Bizum pour mineurs, en tant que tel, n’existe pas.

Quelles banques proposent le ‘Bizum pour mineurs’ ?

Il y a deux banques nationales qui ont ce Bizum spécial dans leurs services.

BBVA

Les parents peuvent ouvrir un compte pour leurs enfants mineurs depuis leur propre application. Si vous préférez le faire en ligne, rendez-vous sur ce lien. Ce compte enfant, que vous pouvez ouvrir pour vos enfants de 0 à 17 ans, propose Bizum à partir de 14 ans, ainsi qu’une carte de débit et l’application qui inclut le service de paiement mobile.

Les parents ou tuteurs pourront configurer le montant maximum par Bizum, qui se situe entre 500 euros, qui est le chiffre standard, ou 50 euros, plus adapté à ces âges. Ils pourront également effectuer des paiements dans les stores tant que vous, en tant que parent, l’acceptez.

banquier

L’autre banque qui propose un Bizum spécifique pour les adolescents est Bankinter. Comme dans le cas précédent, ce compte est indiqué pour les jeunes de 14 à 17 ans. Dans ce[lien[(https://wwwbankintercom/blog/noticias-bankinter/bizum-menores-edad)vousaveztouteslesinformationsdisponiblespourquevouspuissiezgérervotrecompteMini(c’estainsiqueBankinterappellesamodalitécomptejeunesse)etlacartededébitnel’auraquesivouslesouhaitez[enlace[(https://wwwbankintercom/blog/noticias-bankinter/bizum-menores-edad)tienestodalainformacióndisponibleparaquepuedasgestionarsuMinicuenta(queesasícomollamaBankinterasumodalidaddecuentajoven)ylatarjetadedébitolatendrásolositúquieres

De quelles applications ai-je besoin pour que mes enfants utilisent Bizum ?

Bizum en tant que tel n’a pas d’application officielle. Bien que nous puissions déjà le voir dans la boutique d’applications Play Store, il est encore en développement et n’est pas accessible à tous.

Pour que vos enfants utilisent Bizum, ils doivent utiliser l’application officielle de leur banque. En l’occurrence, soit celui de BBVA, soit celui de Bankinter. Dans ces outils, vous pourrez configurer ce à quoi votre enfant peut avoir accès, limiter les utilisations que vous ne voyez pas pratiques et en autoriser d’autres.

