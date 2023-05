Voici comment l’IA utilise l’un des jeux mobiles les plus téléchargés de l’histoire

Candy Crush travaille depuis un certain temps aux côtés de l’Intelligence Artificielle.

King utilise les bots dans Candy Crush pour générer des niveaux plus nombreux et meilleurs

Autant GTA: San Andreas ou Fortnite sont disponibles pour jouer sur notre mobile Android, la réalité est que les titres qui accumulent le plus de téléchargements sur Google Play n’ont que peu ou rien à voir avec les jeux sur PC ou sur console. C’est là que nous trouvons Candy Crush, un jeu qui vient d’avoir 10 ans avec un nombre cumulé de plus d’un milliard de téléchargements. Un phénomène authentique dont ces jours-ci nous avons connu un « petit secret » la mer d’intéressant.

Dans une interview publiée dans Alfa Beta Juega, le CTO de King, la société barcelonaise responsable du jeu, a déclaré qu’ils utilisaient l’Intelligence Artificielle pour créer des niveaux « presque » sur pilote automatique.

L’IA entre pleinement dans Candy Crush

Avant que les alarmes ne se déclenchent, disons que Steve Collins, le responsable technologique de King, souligne que l’utilisation principale qu’ils donnent à l’intelligence artificielle dans Candy Crush est axée sur la génération de niveaux plus nombreux et meilleurs, l’un des principaux défis du jeu car aujourd’hui il cumule plus de 13 000 écrans différents.

En ce sens, l’utilisation qui est donnée à l’IA n’est autre que de simuler les jeux des joueurs, donnant à King une idée assez approximative de si les niveaux sont trop difficiles ou trop faciles. Fondamentalement, il existe une série de bots chargés de jouer à Candy Crush comme s’il s’agissait d’un humain, permettant ainsi aux développeurs de King d’affiner les différents niveaux.

Pour mesurer et évaluer à quel point les niveaux sont amusants, nous utilisons la technologie de l’IA, y compris l’apprentissage par renforcement, l’algorithme d’apprentissage automatique qui peut résoudre les problèmes par essais et erreurs. Et c’est là que les robots IA entrent en jeu.

Tout cela dans le but que les jeux de King ne soient plus plus faciles ou plus difficiles, mais qu’ils puissent offrir au joueur suffisamment de variété pour qu’il soit toujours diverti.

Nous sommes en mesure d’utiliser l’IA pour apprendre de nos joueurs en rendant nos jeux plus agréables.

Comme Steve Collins l’a fait remarquer dans l’interview, le travail avec l’IA est actuellement un domaine de recherche important pour l’entreprise et à en juger par ce qu’ils réalisent, les résultats semblent prometteurs. N’oublions pas : il y a déjà plus d’un milliard de téléchargements, presque rien.

