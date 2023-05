Qu’est-ce qu’Adobe Firefly et comment pouvez-vous l’utiliser gratuitement ?

Nous vous apprenons à utiliser Adobe Firefly, l’intelligence artificielle d’Adobe pour générer des images

Voici comment vous pouvez utiliser l’IA d’Adobe pour générer des images

Les IA font de plus en plus leur chemin dans le monde de la technologie. Dans ce domaine, les IA « chatbot » et de création d’images sont les plus connues. Parmi ces derniers, le plus célèbre est Midjourney, mais il existe de nombreuses autres options. En fait, il existe même des applications pour créer des images avec l’IA sur votre mobile, ce qui facilitera grandement la voie vers une plus grande créativité. Aujourd’hui, nous allons parler de l’une des meilleures applications du marché est Adobe Firefly, l’option des créateurs de Photoshop de se battre sur le territoire de la création d’images avec AI.

Par conséquent, il est temps de vous dire comment vous pouvez vous inscrire à Adobe Firefly et comment vous pouvez l’utiliser entièrement gratuitement.

Qu’est-ce que la double luciole

Adobe Firefly est l’application d’imagerie AI créée par Adobe. Cette société est célèbre pour Photoshop, Illustrator, Reader et bien d’autres applications qui ont une valeur fondamentale dans la création de contenu. L’application est ce qu’on appelle communément « text to image », puisqu’au moyen d’un texte dans lequel on donne des informations sur une image, cette IA la collecte, et crée une image en fonction de ce que l’on demande. En ce sens, l’application fonctionne exactement comme Midjourney ou DALL-E, bien que de nombreux utilisateurs disent que c’est une application incroyable et qu’elle donne de très bons résultats, surtout pour les questions fantastiques. De plus, il peut faire des choses que les autres IA ne peuvent pas :

Effets de texte. Appliquer de la texture à nos textes pour qu’ils gagnent en volume et en formes. C’est très intéressant car d’autres IA ont beaucoup de problèmes avec les textes.

Recolorer les vecteurs : générer des variations de couleurs de nos œuvres.

Il y a beaucoup de doutes sur l’IA. Les critiques sont constantes et même blâmées pour la possibilité de professions qui disparaîtront au fil des ans en raison de leur amélioration. En fait, à de nombreuses reprises, il est question que des illustrateurs et des artistes pourraient disparaître à cause de ces applications. Cependant, d’autres plus sceptiques soulignent que les IA en sont encore à leurs balbutiements pour savoir si cela est possible.

Comment utiliser Adobe Firefly gratuitement

Adobe Firefly va être payant à l’avenir, mais pour le tester et pour que l’IA apprenne des demandes des utilisateurs, il est gratuit pour le moment. Bien sûr, nous devrons nous inscrire et il y a une très longue file d’attente pour accéder à l’application. Ici, nous allons vous apprendre à le faire correctement et sans trop de difficultés. Tout d’abord, vous devez avoir un compte Adobe, account.adobe.com que vous pouvez facilement créer en suivant ce lien.

La première chose à faire est d’accéder au site Web d’Adobe Firefly : firefly.adobe.com. La page est en anglais, il est donc important de garder cela à l’esprit. Même s’il est vrai que c’est un niveau d’anglais assez facile. Une fois que vous êtes dans Adobe Firefly, vous devez vous rendre dans le coin supérieur droit où il est écrit « Demander un accès ».

Une fois que vous y aurez cliqué, vous devrez remplir une série de formulaires :

L’email de votre compte Adobe : il est absolument indispensable qu’il provienne de votre compte Adobe, sinon il ne vous parviendra jamais et vous ne pourrez pas utiliser Adobe Firefly.

Votre nom ou alias : le nom par lequel vous serez désigné dans la candidature.

Une enquête sur les fonctions que vous avez exercées ces dernières semaines : si vous vous êtes consacré à la création d’images, au graphisme, à la vidéo, à l’audio ou si vous êtes un influenceur.

Enfin, vous devez expliquer à quoi vous souhaitez utiliser l’IA.

Une fois cela fait, si vous cliquez sur « Page suivante » vos réponses seront envoyées et vous recevrez un email comme celui-ci :

À ce stade, vous n’aurez plus qu’à attendre. Tout sera fait et la prochaine étape consistera simplement pour eux à vous contacter lorsqu’il y aura de la place et que vous remonterez la liste d’attente pour pouvoir essayer la bêta d’Adobe Firefly.

Comment utiliser Adobe Firefly

Le fonctionnement d’Adobe Firefly est très simple. Il fonctionne exactement de la même manière que d’autres IA génératives comme Midjourney ou DALL-E, nous n’aurons donc pas beaucoup de mal à nous en procurer. Bien sûr, comme dans Bing, nous devrons le faire en anglais car pour le moment cela ne peut pas fonctionner dans d’autres langues. C’est quand même une proposition plutôt cool, et les commandes peuvent être envoyées à l’aide de Google Translate et vous le comprendrez très bien.

Cela étant dit, l’opération est très simple. Nous devrons simplement lui donner quelques commandes via une zone de texte, appuyer sur envoyer et le générateur d’images AI lui-même s’occupera de tout le reste d’une manière très simple.

Adobe Firefly rencontre un énorme succès. En grande partie parce que c’est l’un des générateurs d’images AI qui offre la meilleure qualité. Aussi, les créations sont plus uniques et moins génériques que dans d’autres cas.

