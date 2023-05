Comment jouer au flipper Google caché

Découvrez comment accéder au flipper caché amusant depuis l’application Google officielle pour les appareils mobiles.

Le jeu de flipper caché de Google est disponible pour Android et iOS.

Si vous souhaitez profiter de votre temps libre pour jouer avec votre appareil mobile, mais que vous ne souhaitez pas télécharger de jeu vidéo depuis l’App Store de Google ou d’Apple (Play Store et App Store respectivement), soit parce que vous ne avez de l’espace ou parce qu’aucun titre n’attire votre attention, nous avons la solution parfaite pour vous.

Comme il est de notoriété publique, Google lance généralement de petits jeux vidéo dans ses Doodles bien connus, tout en cachant quelques Easter-eggs (easter egg) dans plusieurs de ses applications. Un exemple clair de ceci est le jeu de flipper caché trouvé dans l’application Google.

Ayant été accidentellement découvert par un utilisateur il y a quelque temps, vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit, ni de passer par des étapes compliquées pour accéder à ce jeu de flipper simple mais amusant.

Ainsi, vous pouvez jouer au Google Pinball caché

Êtes-vous intéressé à savoir comment y jouer depuis votre appareil mobile? Si votre réponse est « oui », tout ce dont vous avez besoin est l’application Google installée sur votre téléphone (elle est installée par défaut sur tous les téléphones Android), et suivez les étapes que nous allons vous montrer ci-dessous.

La première chose à faire est d’ouvrir l’application Google depuis votre mobile.

Une fois à l’intérieur, vous devrez cliquer sur l’option « Tabs », qui se trouve dans le coin inférieur droit de l’écran.

Au sein de la section « Onglets », vous devez cliquer plusieurs fois et de suite sur ladite section.

En quelques secondes, l’application Google chargera le jeu de flipper caché. N’oubliez pas que vous devez utiliser vos deux pouces pour pouvoir contrôler les petites mains.

Il est important de noter que ce jeu Google caché est disponible pour Android et iOS. De même, il existe certains terminaux et versions de l’application Google qui ne permettent pas l’accès à ce jeu vidéo.

Si, pour une raison étrange, vous ne pouvez pas « activer » cet Easter-egg sur votre téléphone, nous vous recommandons de mettre à jour l’application Google vers la dernière version. Dans le cas où cette action ne serait pas efficace, vous pourrez profiter de la version alternative que Google a lancée pour les ordinateurs et les appareils mobiles, laquelle ? Eh bien, ni plus ni moins que Pinball I/O.

Sans rien de plus à ajouter à cet égard, on s’attend à ce que d’autres Easter-eggs Google soient connus à l’avenir, car nous sommes plus que sûrs que ce simple jeu vidéo n’est pas le seul secret caché par les applications et les différentes versions du mobile de Google. système opérateur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :