Bonus Social Thermal : comment demander de l’aide pour le chauffage, la cuisine et l’eau chaude en ligne

On vous dit quels sont tous les tenants et les aboutissants du Bonus Social Thermal. Sachez qui peut le demander et quelles sont les exigences.

Le bonus social thermique est destiné aux familles vulnérables.

Nous allons vous expliquer ce qu’est le bonus social thermique, ce que vous devez faire pour en faire la demande et quelles sont les conditions que vous devez remplir. Dans les sections suivantes, nous expliquons tout sur cette aide. D’emblée, nous vous disons qu’il a été lancé pour les familles les plus vulnérables et celles en risque d’exclusion. Par conséquent, sa concession est limitée à des cas très spécifiques.

Si vous voulez tout savoir sur le bonus social thermal, restez avec nous. Dans les sections suivantes, vous avez toutes les informations nécessaires en plus de ce que nous vous fournissons sur l’achat collectif d’énergie par l’OCU ou les bourses pour les étudiants.

Qu’est-ce que le bonus social thermique ?

Le terme bonus social est une aide lancée par le gouvernement central qui réduit le montant de la facture d’électricité et de gaz. Il est destiné aux familles vulnérables ou en risque d’exclusion qui souffrent ou peuvent souffrir de précarité énergétique. Ce montant compense en partie le montant de l’unité familiale alloué au chauffage, à l’eau chaude et à l’utilisation de la cuisine.

Il est important de mentionner que la prime est prévue pour les usages mentionnés à la fin du paragraphe précédent quelle que soit la source utilisée. Cela indique que peu importe que vous cuisiniez au gaz et que vous chauffiez l’eau avec un chauffe-eau électrique. Le montant total de l’aide est plutôt basé sur d’autres variables, comme nous l’expliquerons plus loin.

Comment l’aide est-elle fournie ? Eh bien, il s’agit d’un versement annuel unique sur le compte courant du bénéficiaire. L’argent est déposé sur le même compte dans lequel la facture d’électricité est collectée. On parle donc d’un paiement direct et non d’une remise sur la facture d’électricité.

Qui peut demander le bonus social thermal ?

Bien que le bonus social thermique ne soit pas prévu pour payer une source d’énergie spécifique, il a été déterminé qu’il est lié à la facture d’électricité.

Trois types de consommateurs peuvent choisir de bénéficier de cette aide. Selon la réglementation, ils sont classés comme suit :

Consommateurs vulnérables. Sont concernées toutes les familles nombreuses ou, à défaut, les personnes ou couples qui, sans enfant, disposent de revenus inférieurs ou égaux à 12 600 euros par an. Ce seuil passe à 16 800 euros par an s’il y a un enfant et jusqu’à 21 000 euros s’il y a deux enfants dans la cellule familiale.

Consommateurs très vulnérables. Sont incluses dans ce groupe les familles qui reçoivent un revenu annuel inférieur ou égal à 50 % des limites prévues pour les consommateurs vulnérables.

Consommateurs très vulnérables à risque d’exclusion. Enfin, on retrouve ici des familles qui, en plus de respecter les seuils des consommateurs très vulnérables, sont assistées par les services sociaux. Selon la loi, même en cas de non-paiement, les distributeurs ne peuvent interrompre l’approvisionnement de ces familles.

En plus de vous retrouver dans l’une des situations exposées, pour demander le bonus social thermique vous devez remplir ces conditions :

Titulaire du contrat d’électricité. Le demandeur du bonus social doit être titulaire du contrat d’électricité du logement pour lequel le bonus social est demandé.

Tarif réglementé de l’électricité. Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir contracté le tarif réglementé de l’électricité, dit Tarif Volontaire Petit Consommateur (PVPC). Ce taux ne peut être contracté que par l’intermédiaire des Marketers de référence.

Puissance électrique contractée. La puissance électrique souscrite dans le logement doit être égale ou inférieure à 10 kW.

Logement habituel. La prime sociale ne peut être demandée que pour la résidence habituelle de la famille. En aucun cas les résidences secondaires n’entrent dans l’équation.

Exigences économiques. Quiconque demande cette aide doit répondre aux exigences économiques établies par l’indicateur de revenu public à effets multiples (IPREM). Actuellement, l’IPREM annuel est de 8 400,00 €.

Comment faire une demande en ligne pour le bonus social thermal cette année ?

Si vous avez déjà bénéficié du bonus social thermique les années précédentes, nous avons une bonne nouvelle. Et c’est que vous n’aurez rien à faire pour que l’aide soit versée cette année. Le dépôt est effectué automatiquement sur le compte courant pour les familles qui remplissent les conditions et qui ont préalablement demandé l’aide.

Mais que faire si vous n’avez pas encore perçu le bonus social thermal ? Dans ce cas, vous devez soumettre une demande au commerçant réglementé, ce que vous pouvez faire en envoyant un e-mail à votre commerçant. N’oubliez pas qu’il n’est pas possible de demander cette remise si vous avez contracté l’électricité avec une entreprise qui appartient au marché libre : vous devez être sur le marché réglementé.

La France a un marché de l’énergie particulier. D’une part, il a un prix réglementé par le gouvernement. En cela, le prix est unique pour tous les utilisateurs, quelle que soit la société avec laquelle ils ont contracté l’électricité. D’autre part, le marché libre est celui dans lequel les entreprises énergétiques appliquent leurs remises et promotions.

Comme notre intention n’est pas d’approfondir cette question, nous vous laissons un tableau officiel avec tous les distributeurs réglementés en France avec lesquels vous pouvez traiter le bonus social thermique :

Une fois que vous avez identifié votre société de distribution, le plus simple est de demander la prime sociale thermique en envoyant un email avec les informations suivantes :

Photocopie de la pièce d’identité. Le titulaire du contrat d’électricité doit présenter une photocopie de sa pièce d’identité et de tous les membres qui composent le noyau familial.

Certificat d’inscription. Une attestation d’enregistrement de toutes les personnes résidant dans le logement pour lequel la prime sociale est demandée doit être présentée.

Livret de famille. Dans le cas où le titulaire du contrat d’électricité a des enfants ou est marié, il doit présenter le livret de famille.

Grand titre de famille. Lorsque la famille est considérée comme nombreuse, vous devez présenter une photocopie du titre de famille nombreuse.

Certificat de circonstances particulières. Il s’agit d’un document qui confirme que le titulaire du contrat d’électricité ou un membre de la famille a une situation particulière, comme un handicap, une victime de violence sexiste ou une victime de terrorisme. Cette attestation est délivrée par les Services Sociaux de chaque localité.

Quel est le montant qu’ils me versent pour aider avec l’eau chaude et le chauffage ?

Le montant de la prime sociale thermique n’est pas unique. Cela dépend essentiellement de deux variables :

La zone climatique du lieu où vous résidez. Cette classification va de A à E et tient compte des conditions climatiques de la région où vous habitez. Pour cette raison, l’aide ne sera pas la même dans les endroits très humides ou froids que dans ceux où la météo est plus clémente.

La situation de votre famille. Une autre échelle appliquée est le degré de vulnérabilité, comme nous l’avons mentionné dans les sections précédentes.

Les dernières modifications de la loi, qui seront en vigueur jusqu’à fin 2023, font passer l’aide minimale de 25 euros à 40 euros. Cependant, nous vous recommandons de vérifier le montant auquel vous avez droit en fonction de votre situation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :