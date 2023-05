Comment utiliser le simulateur de revenu 2022 pour savoir s’il reviendra ou paiera

Nous vous expliquons comment utiliser le simulateur que le Trésor met à la disposition des citoyens et qui vous permet de connaître le résultat du revenu de manière non contraignante.

Nous allons vous expliquer les étapes que vous devez suivre pour utiliser le simulateur de revenus 2022. De plus, nous parlerons de son fonctionnement et des effets qu’il a sur la déclaration que vous présenterez finalement au Trésor. Est-il possible d’accéder au simulateur sans que cela influence le résultat final ? Cette application m’aidera-t-elle à savoir si je dois payer ou récupérer de l’argent cette année ?

Ces doutes et d’autres sont résolus dans les sections suivantes. N’oubliez pas qu’à tout moment, nous parlons d’une simulation et que pour accéder au brouillon du revenu 2022, vous devez suivre différentes étapes. Découvrez si vous allez payer ou retourner sans exécuter définitivement la procédure.

Comment fonctionne le simulateur de revenu 2022 ?

Comme son nom l’indique, le Simulateur de revenus 2022 est une application web qui vous permet de connaître à l’avance le résultat de votre déclaration. En tenant compte des données que vous fournissez au système, celui-ci vous propose certains résultats ou d’autres. Évidemment, puisqu’il s’agit d’une simulation, rien de ce que vous faites avec cet outil n’est contraignant.

En fait, il est possible de lancer la simulation autant de fois que nécessaire. Par contre, il a une fonctionnalité intéressante qui permet de sauvegarder une simulation pour la charger plus tard. De cette façon, vous pourrez profiter des données personnelles que vous avez saisies à maintes reprises, en ajoutant si nécessaire plus de concepts au retour simulé.

Vous devez garder à l’esprit que, pour accéder au Simulateur de revenus 2022, vous n’avez pas besoin d’attestation électronique, ni de lecteur DNIe, ni d’installation de l’application [email protected] L’ensemble du processus s’exécute dans un environnement simulé et il n’est donc pas nécessaire d’authentifier l’utilisateur.

Utilisez le simulateur de revenu 2022 étape par étape

Maintenant que vous avez compris les implications de cet outil officiel du Trésor, nous allons vous expliquer étape par étape comment l’utiliser depuis votre ordinateur ou votre mobile. Le site Web de l’Agence fiscale s’adapte assez bien aux petits écrans, vous n’aurez donc pas trop de difficultés à accéder à cette application depuis n’importe lequel de vos appareils.

La première étape consiste à aller sur le lien suivant :

Alors, faites défiler vers le bas de la page. Une fois dans la section Aide, cliquez sur Renta Web Open Simulator.

Si c’est la première fois que vous y accédez, cliquez sur Nouvelle déclaration. Lorsque vous décidez d’enregistrer certaines des simulations que vous avez configurées, vous pouvez cliquer sur Charger pour les télécharger et reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Entrez les données requises sur la première page du Simulateur de revenus 2022. Comme d’habitude, vous devez inclure votre nom, prénom, état civil et le nombre d’enfants dont vous avez la charge, parmi de nombreuses autres questions.

Lorsque vous avez validé les données fiscales, il est temps de créer le brouillon correspondant. Tous les montants qui apparaissent à l’écran sont à zéro.

En cliquant sur l’un d’entre eux, vous aurez la possibilité d’ajouter les montants correspondants.

Il est important que vous utilisiez des données réelles dans ce simulateur si vous voulez vraiment savoir si vous allez devoir payer cette année ou si vous allez rembourser. Le Simulateur de revenus 2022 fonctionne de la même manière que le brouillon, mais avec une particularité : il permet de connaître le résultat sans qu’il ne soit en aucun cas contraignant.

N’oubliez pas que bon nombre des données dont vous avez besoin pour faire votre déclaration de revenus cette année (et, bien sûr, pour profiter du simulateur), vous les trouverez dans l’application My Citizen Folder.

