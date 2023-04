Qu’est-il arrivé au premier Pixel ? Voici comment Google a changé le monde Android pour toujours

Nous regardons en arrière pour nous souvenir de l’un des téléphones Android les plus importants de l’histoire. C’était le premier Google Pixel.

L’arrière du Google Pixel d’origine.

Il y a quelques mois à peine, Google présentait ses derniers fleurons, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. On parle de deux smartphones haut de gamme qui ont réussi à se faire une place parmi les meilleurs smartphones de la scène Android, deux terminaux qui représentent le raffinement d’une formule. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi.

Comment l’histoire des Pixels a-t-elle commencé ? D’où vient cette famille aujourd’hui si populaire ? Nous regarderons en arrière pour nous souvenir du premier membre d’une longue lignée. Nous avons en fait rencontré deux modèles en 2016, le Google Pixel et le Google Pixel XL. Cependant, nous nous concentrerons aujourd’hui sur le modèle standard, qui ne diffère du XL que par la taille de son écran et de sa batterie.

C’était l’un des Android les plus importants jamais présentés

Le téléphone mobile de Google est arrivé sur le marché avec un design assez particulier marqué par ce dos dont on se souvient encore aujourd’hui. Le double ton restera jusqu’au Google Pixel 3, c’était un détail que j’aimais particulièrement beaucoup. À l’avant, un écran AMOLED de 5 pouces avec une résolution Full HD qui semblerait aujourd’hui ridiculement petit. Le modèle XL, en revanche, a augmenté un peu à 5,5 pouces.

À l’intérieur vivait l’un des processeurs fabriqués par Qualcomm, le Snapdragon 821. Nous parlons d’une puce haut de gamme qui, à l’époque, avait suffisamment de puissance pour résister aux meilleurs appareils de la scène Android.

Le temps a passé et cela peut nous sembler peu, mais au dos de ce Pixel vivait un seul appareil photo de 12 mégapixels qui faisait un excellent travail. Déjà à ce moment-là, vous pouviez sentir ce qui allait arriver. Depuis lors, les caméras des appareils Google se sont bâties une énorme réputation et rivalisent chaque année pour être les meilleures sur la scène. Il n’y a pas d’année où l’on ne vante pas les caméras des grands terminaux G, qui sont aussi les plus attendus.

Ce Google Pixel était un changement de direction pour la société américaine, qui quittait la famille Nexus pour travailler sérieusement avec sa propre gamme d’appareils. Vous connaissez déjà la suite de l’histoire, elle nous a conduit à des smartphones spectaculaires comme le dernier Google Pixel 7 Pro, l’un des meilleurs terminaux que nous ayons jamais analysés.

Google a changé à jamais le paysage Android, en introduisant le premier « made by Google » et en donnant naissance à une gamme d’appareils capables d’offrir une expérience différente. Avec le logiciel et la section photographique par drapeau, les appareils de la firme californienne ont réussi à conquérir des millions d’utilisateurs.

