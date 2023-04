Comment savoir si le mobile Xiaomi que vous allez acheter d’occasion est volé

Nous n’achetons pas tous de nouveaux mobiles et, en fait, le marché de l’occasion est très puissant dans des pays comme la France. Le principal problème avec l’achat de smartphones d’occasion est qu’il existe de nombreuses tromperies autour de ces types d’appareils, qu’il s’agisse de faux téléphones, de pièces qui ne sont pas d’origine ou même d’unités qui ont été volées et ensuite mises en vente.

Par conséquent, dans cet article, nous allons vous expliquer comment vérifier si le terminal que vous souhaitez acheter est volé ou non et que tout est correct, un outil très utile qui peut nous éviter bien des maux de tête à l’avenir car, comme vous Sachez que l’achat d’un Mobile bloqué pour cause de vol peut nous empêcher de l’utiliser pour passer des appels ou même d’utiliser une connexion de données.

Le numéro IMEI est la solution à tous vos problèmes

Nous vous avons récemment expliqué dans un autre article tout ce que vous devez savoir sur le numéro IMEI de votre téléphone, et précisément ce cas va être essentiel pour vous protéger contre d’éventuelles escroqueries. En fait, grâce à cette identification, nous pourrons vérifier de manière extrêmement simple si le mobile que nous avons acheté est volé ou non.

Pour ce faire, il suffit de télécharger l’application Check IMEI, un outil qui utilise la base de données de l’association GSM, une société qui se consacre à la préparation d’une liste noire des smartphones dont l’IMEI a été bloqué pour des raisons telles que la découverte d’équipements volés.

Par conséquent, grâce à cette application, nous devrons simplement entrer le code IMEI de l’appareil et il nous dira instantanément s’il est bloqué ou non, bien qu’une autre option que nous devons vérifier consiste à mettre une carte SIM dans ce terminal et voir s’il reçoit des appels et des données mobiles.

En fait, notre recommandation est que vous fassiez toujours les deux processus car la liste noire GSM n’est pas toujours mise à jour instantanément car il faut du temps pour recevoir les informations. De cette façon, nous nous assurerons à 100% que notre mobile est exempt de tout blocage antérieur possible.

Télécharger | Vérifier l’IMEI

