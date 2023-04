Comment obtenir une invitation à Bluesky : tous les moyens

Nous expliquons ce qu’est Bluesky et comment vous pouvez obtenir une invitation pour vous inscrire et commencer à l’utiliser.

Bluesky est un nouveau réseau social décentralisé qui aspire à être meilleur que Twitter

L’arrivée d’Elon Musk au sommet de Twitter, après avoir payé 44 000 millions de dollars pour le réseau social blue bird, et les décisions successives qu’il a prises en tant que top leader de la plateforme ont poussé bon nombre d’utilisateurs à décider de partir Twitter pour se réfugier dans les bras de Mastodon, un réseau social open source contrôlé par les utilisateurs, puisqu’il s’organise autour d’instances créées par ses propres membres.

Mais il y a quelques semaines un troisième acteur est apparu sur la scène, Bluesky, un projet sponsorisé par Jack Dorsey, co-fondateur de Twitter, qui annonçait déjà en 2019, alors qu’il était encore PDG de l’entreprise, qu’il finançait une petite société indépendante. équipe dont le but était de « créer une norme ouverte et décentralisée pour les médias sociaux. »

Bluesky a récemment atterri d’abord dans l’App Store et plus tard dans le Google Play Store et pour cette raison, ci-dessous, nous allons expliquer ce qu’est Bluesky, ce qui le différencie des autres réseaux sociaux et, surtout, comment vous pouvez obtenir un invitation à pouvoir l’utiliser.

Qu’est-ce que Bluesky ?

Bluesky est un projet qui vise à créer un protocole de médias sociaux qui n’est contrôlé par aucune entreprise ou individu. Par conséquent, Bluesky est un nouveau réseau social décentralisé qui vise à vous donner plus de contrôle sur votre expérience utilisateur, quelque chose qui vous permettra de décider de la modification du contenu, de la confidentialité de vos données et d’obtenir des suggestions basées sur des algorithmes. .

Ce qui différencie Bluesky des autres réseaux sociaux

A la base, Bluesky est un réseau social qui n’a rien à voir avec Twitter (hormis son interface, qui est très similaire), puisque la nouvelle plateforme de Jack Dorsey possède une série d’éléments différenciant par rapport à elle :

Bluesky vous permet de personnaliser l’apparence de l’interface utilisateur de manière à pouvoir la configurer en fonction de vos goûts et préférences

Bluesky a une fonctionnalité appelée « chaînes thématiques » qui vous permettra de créer et de rejoindre des chaînes basées sur des sujets spécifiques, un peu comme les chaînes Telegram ou les subreddits Reddit.

Bluesky vous donne la possibilité de déplacer votre compte vers un autre fournisseur afin que vous puissiez avoir plus de contrôle sur ce que vous voyez sur le réseau social

Comment obtenir une invitation à Bluesky

Malheureusement, pour le moment, pour vous inscrire sur Bluesky, vous avez besoin d’une invitation et il n’y a que deux façons de l’obtenir :

Être invité par un ami qui utilise déjà Bluesky

Inscription sur la liste d’attente Bluesky

Pour vous inscrire à la liste d’attente de Bluesky, il vous suffit d’accéder à son site Web depuis votre mobile ou votre PC, d’entrer votre adresse e-mail et de cliquer sur le bouton Rejoindre la liste d’attente.

Lorsque vous faites cela, un message apparaîtra indiquant que votre e-mail a été enregistré correctement et que, dès que possible, ils vous contacteront pour faciliter l’invitation à Bluesky.

Une fois que vous avez reçu l’invitation à Bluesky, il vous suffit de télécharger l’application pour Android ou iOS à partir du lien que nous vous laissons ci-dessous et de vous inscrire avec le code d’invitation qui vous a été fourni.

Google Play Store | Ciel bleu

AppStore | Ciel bleu

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :