Comment trouver la radio FM sur un mobile Android

Parfois, trouver la radio est une tâche difficile. Nous vous expliquons ici comment le faire de manière simple.

Écouter la radio sur son mobile garde le charme d’antan

Bien que les applications de podcast aient lentement éclipsé et remplacé les stations de radio, beaucoup d’entre nous veulent toujours écouter la radio sur nos téléphones. Une tâche qui n’est pas toujours facile car à de nombreuses reprises la radio est cachée ou difficile à trouver et à saisir. Bien qu’il existe de nombreux téléphones Android avec radio, ce n’est pas toujours aussi simple. Parfois, il n’est pas disponible nativement et nous devons télécharger l’une des meilleures applications radio du marché mobile. Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous montrer comment trouver la radio FM sur notre téléphone mobile Android.

Nous allons y aller étape par étape, pour que l’écoute de la radio cesse d’être un calvaire et devienne quelque chose de confortable pour les utilisateurs qui aiment encore se brancher sur les ondes au lieu d’écouter des podcasts ou d’autres contenus audio.

Trouvez la radio FM via le moteur de recherche mobile

C’est le moyen le plus simple de savoir si notre téléphone dispose d’une radio FM. Dans chaque mobile, cela se fait de manière totalement différente. Sur la grande majorité des téléphones Android, le moteur de recherche s’ouvre en déplaçant votre doigt vers le haut depuis le bas de l’écran. À d’autres moments, nous pouvons utiliser le tiroir d’applications si nous l’avons activé.

Dans le moteur de recherche, nous devrons simplement écrire « Radio FM » et attendre de voir s’il y a de la chance. Sinon, ne vous inquiétez pas car il y a une chance qu’il y ait un autre moyen de le trouver.

Comment trouver la radio FM depuis le gestionnaire d’applications

De manière un peu similaire au précédent, cela dépend beaucoup de notre téléphone mobile. Normalement, le gestionnaire d’applications est dans « Paramètres ». Nous devons passer à ce menu d’options et une fois à l’intérieur écrire des applications pour accéder à la partie dédiée aux applications. Là, nous devrons simplement utiliser la recherche pour trouver la radio FM.

Comment trouver la radio FM sur iPhone

Vous avez peut-être fait le tour de votre iPhone pendant des heures et n’avez toujours pas remarqué un petit détail : l’application radio est intégrée à l’application Musique. Pour cette raison, vous ne l’avez peut-être pas trouvé facilement, mais une fois que vous aurez découvert ce détail, vous ne l’oublierez pas et ce sera même plus facile que sur d’autres téléphones. Allez simplement dans « Musique » et choisissez l’onglet radio. Bien que cela ait malheureusement quelques inconvénients :

Vous devrez être connecté à Internet tout le temps. Vous ne pouvez pas l’utiliser en analogique sur les fréquences radio.

Cela consommera des données.

Il syntonisera uniquement les stations de radio qui ont une version en ligne.

Cependant, c’est le moyen le plus confortable d’écouter la radio et le seul moyen si nous sommes sur iOS.

Que faire si mon téléphone n’a pas de radio FM

Si après avoir fait plusieurs fois le tour de votre téléphone vous ne l’avez pas trouvé. Très probablement, votre téléphone n’a pas de radio FM. Par conséquent, la chose la plus intéressante que nous puissions faire à cette occasion est simplement de télécharger une application de radio Internet ou les applications de chaque station de radio. Aujourd’hui, presque toutes les stations de radio ont une application pour que nous puissions l’écouter en ligne. D’autre part, nous pouvons également télécharger une application radio qui est très intéressante.

En début d’article vous pouvez consulter une bonne liste d’applications pour écouter la radio FM sur votre mobile. Cependant, si l’un est devenu à la mode ces derniers temps, c’est bien TuneIn, capable de rivaliser avec le puissant RadioGarden.

C’est une application qui nous permet d’écouter des radios du monde entier, elle a même un onglet pour découvrir des radios dans des zones reculées. Bien sûr, nous pouvons également écouter nos stations préférées en France.

Téléchargez TuneIn sur le Google Play StoreTéléchargez TuneIn sur l’App Store

Ceci, comme vous l’imaginez peut-être déjà, présente les inconvénients des autres applications en ligne. Si notre téléphone inclut la radio FM, nous n’avons pas besoin d’une connexion Internet pour pouvoir profiter des stations de radio dans l’application native du téléphone. Cependant, si nous tirons l’une de ces applications, la même chose se produit que dans le cas de l’iPhone : nous aurons besoin d’une connexion Internet. Pour cette raison, les alternatives pour les personnes qui vivent ou travaillent dans des régions éloignées sans connexion Internet de haute qualité deviennent chaque jour plus difficiles.

