Comment transformer un SSD ou HDD interne en un lecteur externe et portable

Apprenez les étapes que vous devez suivre pour avoir une unité de stockage portable avec seulement trois éléments.

Avoir une unité de mémoire portable vous aidera à déplacer de grandes quantités de fichiers en un seul endroit.

Aujourd’hui, le stockage de données est un besoin fondamental pour la plupart des gens, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Cependant, la capacité de stockage des périphériques internes, tels que les ordinateurs portables, peut être limitée. C’est là que le besoin d’un lecteur de stockage externe entre en jeu.

Aujourd’hui, vous apprendrez à transformer un SSD, et même un disque dur (HDD) en un lecteur externe et portable pour stocker vos données en toute sécurité et de manière pratique. Mais tout d’abord, je voudrais résumer brièvement les avantages les plus importants d’avoir un lecteur de stockage portable :

L’un des principaux avantages d’avoir un lecteur de stockage externe est la possibilité d’augmenter l’espace de stockage de votre appareil. Un disque externe vous permet d’enregistrer des fichiers volumineux, tels que des films et des photos de haute qualité, sans affecter les performances de votre ordinateur ni avoir à vous soucier de manquer d’espace. De plus, avoir un lecteur de stockage externe peut être utile pour sauvegarder vos données importantes.

Un autre avantage est la portabilité. Un disque de stockage externe vous permet d’emporter vos fichiers partout où vous allez. Vous pouvez l’utiliser pour transférer des fichiers entre des appareils, tels qu’un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, ou même pour partager des fichiers avec vos amis et votre famille.

Convertir un disque interne en externe

Maintenant que vous connaissez les avantages d’avoir un disque de stockage externe, apprenons comment convertir un SSD en un portable. Pour commencer, vous aurez besoin d’un SSD, d’un boîtier de disque portable et de quelques outils de base. À toutes les personnes à qui j’ai recommandé d’acheter un SSD externe, cela les a bien servis.

L’enveloppe extérieure est la plus importante

Tout d’abord, vous devez choisir un boîtier adapté à votre disque SSD. Il existe de nombreuses options disponibles sur le marché, mais assurez-vous d’en choisir une compatible avec votre SSD et dotée des fonctionnalités dont vous avez besoin. Par exemple, si vous souhaitez un boîtier doté d’une connexion USB 3.2 ou d’un port USB-C pour un transfert de données rapide, assurez-vous que le boîtier que vous choisissez dispose de cette option.

Selon le type de disque que vous allez mettre dedans, vous aurez besoin de l’un ou l’autre boîtier. Rappelons que pour le rendre plus portable, l’idéal est d’utiliser un SSD de type M.2, ils ont la forme d’une plaque allongée, fine et très légère. Pour certains mauvais, vous pouvez utiliser un disque dur ou un SSD de 2,5 pouces. Pour chacun de ces deux types, vous avez des milliers de modèles à vendre. Le meilleur, à mon avis et si vous achetez un SSD de type M.2, est le boîtier ASUS ROG.

ASUS ROG Strix Arion

Il existe des disques SSD et HDD de 2,5″ dans toutes les capacités que vous pouvez imaginer. Mais le plus normal est d’en obtenir un entre 240 Go et 2 To. Les marques qui ont le mieux fonctionné avec ce type de stockage pendant des années et qui ont fait état de succès dans les ventes et l’acceptation par le grand public sont Crucial, Samsung, Kingston et WD Si vous voulez acheter quelque chose de pas cher et efficace, vous pouvez opter pour les disques Crucial et si vous avez besoin de la vitesse la plus élevée du marché, Samsung a les meilleurs modèles.

Crucial BX500 (480 Go)

Samsung 970 EVO Plus (2 To)

Il est temps de mettre votre disque dans le boîtier

Une fois que vous avez votre boîtier et votre SSD ou HDD, l’étape suivante consiste à ouvrir le boîtier. La plupart des boîtiers sont livrés avec des vis que vous devez retirer pour ouvrir le boîtier. Assurez-vous de suivre les instructions sur le boîtier et de ne perdre aucune vis. Une fois le boîtier ouvert, placez le SSD à sa place et fixez-le avec les vis fournies.

Après avoir sécurisé le SSD dans le boîtier, vous devez le connecter à votre ordinateur via un câble USB ou USB-C. Votre ordinateur devrait automatiquement détecter le lecteur externe et l’afficher dans l’explorateur de fichiers. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être installer les pilotes appropriés pour votre boîtier de disque externe.

Vous pouvez maintenant stocker vos fichiers et vos sauvegardes

Une fois que votre ordinateur détecte le lecteur externe, vous pouvez commencer à l’utiliser. Vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers sur le lecteur externe ou copier et coller les fichiers depuis votre ordinateur. Pensez toujours à faire une copie de sauvegarde de vos fichiers importants sur votre disque de stockage externe, pour éviter de perdre des données importantes en cas de panne du disque interne de votre ordinateur.

Si votre ordinateur ne lit pas le disque externe que vous venez de connecter, vous pouvez faire plusieurs choses pour résoudre le problème :

Vérifiez la connexion : Assurez-vous que le câble du lecteur externe est bien connecté au lecteur et au port USB de l’ordinateur. La connexion n’est peut-être pas correctement sécurisée. Parfois, cela peut aussi être la faute du câble que nous avons utilisé, il peut être endommagé ou il peut ne pas être compatible avec le transfert de fichiers.

Essayez un autre port USB : Parfois, le port USB que vous utilisez peut être endommagé ou ne pas fonctionner correctement. Essayez de brancher le lecteur externe sur un autre port USB de votre ordinateur pour voir s’il fonctionne.

Essayez un autre ordinateur : si le lecteur portable ne fonctionne pas sur votre ordinateur, il peut s’agir d’un problème avec le lecteur lui-même. Essayez de le brancher sur un autre ordinateur pour voir s’il fonctionne là-bas. Si cela fonctionne, le problème peut provenir du port USB ou des paramètres de l’ordinateur sur lequel vous essayez d’utiliser le lecteur.

Vérifiez la gestion du disque – Si votre lecteur portable n’apparaît pas dans l’explorateur de fichiers, vous devrez peut-être lui attribuer une lettre de lecteur. Pour ce faire, accédez à Gestion des disques dans les paramètres de votre ordinateur, recherchez le lecteur externe et attribuez une lettre de lecteur.

Installez les pilotes : vous devrez peut-être installer les pilotes appropriés pour le lecteur externe si votre ordinateur ne les a pas déjà installés, ce qui est rare. Consultez le site Web du fabricant du lecteur pour télécharger et installer les pilotes appropriés.

Vérifiez l’état du disque : si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, il est possible que le disque externe soit endommagé ou que le boîtier ait certaines broches de connexion désactivées (cela ne se produit qu’en les forçant lors d’une connexion incorrecte du disque ou en raison de la usure du temps). Vérifiez son état avec des outils comme CrystalDiskInfo pour voir s’il y a des problèmes.

Convertir un SSD en lecteur externe portable est un excellent moyen d’augmenter l’espace de stockage et la portabilité de vos fichiers. En suivant ces étapes simples, vous pouvez avoir votre propre lecteur de stockage externe personnalisé pour stocker et transférer vos fichiers en toute sécurité.

