Il y a quelques semaines à peine, Xiaomi a présenté au monde le Xiaomi 13 Ultra, le dernier modèle de sa série la plus puissante, qui arrivera sur le marché français avant l’été. C’est un appareil qui pourrait bien faire trôner le meilleur Android au monde.

L’un des points forts du Xiaomi 13 Ultra, outre son écran et sa puissance, c’est son appareil photo, principale caractéristique de sa conception, et à part toutes les merveilles qu’il est capable de réaliser grâce à la collaboration avec Leica, il y a est celui qui frappe particulièrement: l’ouverture variable.

Voici comment fonctionne l’ouverture variable de la caméra Xiaomi 13 Ultra

Quand on parle de photographie mobile, il y a certains aspects qui font déjà partie du vocabulaire général : mégapixels, zoom optique, téléobjectif, objectif macro… mais il y a un aspect important que vous avez peut-être lu dans la fiche technique d’un de nos critiques.

L’ouverture focale d’un objectif indique la quantité de lumière qui peut pénétrer dans le capteur et est représentée par la lettre « f » suivie d’une barre et de quelques chiffres. Le Xiaomi 13 Pro, par exemple, possède un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture f/1.9, et le Xiaomi 13 Ultra passe de f/1.9 à f/4.0.

Cela indique que, dans une situation où il y a beaucoup de lumière, le Xiaomi 13 Ultra pourra étendre l’ouverture à des nombres plus élevés pour réduire la quantité de lumière entrant dans le capteur, améliorer la netteté, réduire le bruit et différencier l’arrière-plan et le sujet plus précisément.

De même, dans le cas où nous aurons de très mauvaises conditions d’éclairage, l’ouverture focale sera réduite au minimum pour laisser entrer le plus de lumière possible, ce qui améliorera grandement la photographie de nuit. Tout cela est fait avec le même capteur de 50 MP et une taille d’un pouce, donc les résultats promettent d’être incroyables.

Grâce à ce type d’amélioration des objectifs, la photographie mobile est devenue un outil essentiel lors de l’achat d’un nouvel appareil, et le Xiaomi 13 Ultra va être l’un des meilleurs à cet égard, tenant tête au très iPhone 14 Pro et au Samsung Galaxy S23 Ultra.

