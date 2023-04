Comment trouver des photos de Google Photos dans lesquelles vous apparaissez

Nous vous expliquons, étape par étape, comment retrouver toutes les photos sur lesquelles vous apparaissez dans Google Photos.

L’application Google Photos sur un mobile Android

Malgré le fait qu’il ne dispose plus d’un stockage gratuit illimité et qu’il existe des alternatives assez fiables comme Amazon Photos, Mega ou encore Telegram, Google Photos continue d’être l’une des applications les plus utilisées par les utilisateurs pour faire une copie de sauvegarde de leurs photos et vos vidéos, d’autant plus qu’il dispose d’une série de fonctionnalités supplémentaires vraiment utiles.

applications de photographie

L’une de ces fonctions est la recherche de photos, accessible depuis la barre inférieure de l’application et qui permet de localiser les photos sur lesquelles une personne ou un animal domestique apparaît. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également retrouver toutes les photos sur lesquelles vous apparaissez rapidement et facilement.

Ensuite, nous vous dirons comment rechercher toutes les photos enregistrées dans Google Photos dans lesquelles vous apparaissez, quelque chose de très pratique pour partager un selfie dans lequel vous avez l’air bien ou pour trouver une bonne photo de profil pour vous inscrire sur une page Web ou dans un réseau social.

Comment se retrouver dans Google Photos

La première chose que vous devez faire pour que Google Photos puisse vous montrer toutes les photos sur lesquelles vous apparaissez est d’autoriser l’IA de l’application de photographie Google à reconnaître votre visage sur les photos et pour cela, vous devez activer le « Face Grouping » fonction dans votre application.

Pour activer cette fonctionnalité dans Google Photos, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile Android

Appuyez sur votre photo de profil qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’application

Entrez dans la section Paramètres photo

Cliquez sur le bouton Regrouper les visages similaires

Enfin, activez le Switch qui se trouve à droite de l’option Regroupement par visages et vérifiez que dans la section Visage étiqueté « Moi », la photo qui apparaît est la vôtre.

Une fois cela fait, vous pouvez rechercher toutes les photos sur lesquelles vous apparaissez dans Google Photos simplement en effectuant les actions suivantes :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre smartphone

Cliquez sur l’onglet Rechercher qui se trouve dans la barre inférieure

Écrivez le mot « Moi » ou votre propre nom dans la barre de recherche en haut et cliquez sur le résultat qui apparaît ou appuyez sur votre photo dans la section Personnes et animaux de compagnie

Lorsque vous faites cela, vous verrez une interface avec votre nom, le nombre total de photos dans lesquelles vous vous trouvez, un bouton pour les partager toutes sous forme d’album et les photos organisées par date, de la plus récente à la plus ancienne.

De plus, à partir de cet écran, vous pourrez également aider Google Photos à vous reconnaître, puisqu’une petite fenêtre pop-up apparaîtra en bas de celui-ci avec le titre Est-ce la même personne ou différente ? Si vous cliquez dessus vous pourrez voir une série de photos avec votre visage et confirmer si c’est vous qui y figurez ou non en cliquant sur l’un des trois boutons en bas : Le même, Différent et Je ne t sais.

Google Play Store | photos google

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :