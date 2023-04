Comment réaliser une intégration parfaite entre Google Workspace et les appareils Apple au travail

Apple et Google ne sont peut-être pas toujours d’accord sur tout, mais les clients adorent les utiliser ensemble. Pour les entreprises de toutes tailles et de tous les marchés, Google Workspace et les appareils Apple constituent la base de leur pile technologique.

Alors que l’iPhone et le Mac sont la préférence incontestable des employés lorsqu’ils ont la possibilité de décider quels appareils utiliser, les solutions logicielles d’entreprise de Google ont révolutionné la façon dont les entreprises et leurs employés travaillent et collaborent.

Cependant, pour profiter pleinement des avantages de Google Workspace sur une flotte d’appareils Apple au travail, les entreprises doivent combler les lacunes là où Google et Apple ne sont pas étroitement intégrés. Entrez dans une plate-forme unifiée Apple prête pour Google pour les entreprises.

Une plate-forme unifiée Apple est le résultat de l’intégration, sur un seul produit de point de terminaison spécifique à Apple, de toutes les fonctionnalités et solutions dont les équipes informatiques et de sécurité auront besoin pour gérer et protéger les appareils Apple utilisés au travail.

Les principales plates-formes unifiées d’Apple regroupent en une seule solution, une gestion complète et automatisée des appareils Apple, un antivirus de nouvelle génération spécifique au Mac, un renforcement et une conformité spécifiques au Mac, une gestion des privilèges spécifique au Mac, une gestion de l’identité Mac, une application et un correctif spécifiques à Apple Managements, et une solution de confidentialité et de sécurité en ligne cryptée.

Mais couvrir tous les besoins informatiques et de sécurité liés aux appareils Apple utilisés au travail ne suffira pas lorsque l’entreprise utilise également Google Workspace et souhaite assurer une expérience transparente pour les employés tout en obtenant une automatisation maximale pour l’équipe informatique.

La bonne nouvelle est que les principaux produits Apple Unified Platform, tels que Mosyle Fuse, répondent non seulement à tous les besoins informatiques et de sécurité des entreprises utilisant des appareils Apple, mais s’intègrent également en profondeur aux outils Google Workspace pour combler automatiquement et de manière transparente tous les écarts entre les appareils Apple. et les outils Google, créant une expérience parfaite pour les entreprises utilisant les deux ensemble.

Explorons donc quelques opportunités intéressantes d’intégration automatisée entre les appareils Apple et Google Workspace qui amélioreront considérablement le travail des équipes informatiques et des utilisateurs finaux.

Automatisez les règles relatives aux appareils Apple et les profils de configuration avec Google Workspace

Le déploiement sans contact change la donne pour les organisations à croissance rapide. La possibilité d’expédier un appareil d’Apple ou d’un revendeur agréé directement à un nouvel employé et de le configurer automatiquement sans aucun travail de l’équipe informatique ou de l’employé est magique et peut faire économiser d’innombrables heures (et coûts) informatiques.

Et si la configuration complète d’un nouveau Mac pour un nouvel employé était aussi simple que d’ajouter son compte Google à un groupe Google ? Avec une plate-forme unifiée Apple leader avec une intégration profonde avec Google Workspace, vous pouvez facilement la connecter à Google pour synchroniser automatiquement vos unités organisationnelles et vos groupes Google. Les politiques et les profils de configuration des appareils peuvent être directement liés à des unités organisationnelles Google et à des groupes Google spécifiques, et la plate-forme unifiée Apple se chargera de configurer automatiquement les nouveaux appareils selon vos spécifications exactes en fonction du rôle d’utilisateur Google.

Par exemple, un groupe Google pour l’équipe marketing peut être utilisé pour définir toutes les applications, les politiques de sécurité, les configurations, l’accès au réseau et même les fonds d’écran personnalisés qui sont communs à tous les employés de l’équipe marketing. Ainsi, une fois qu’un nouvel employé est ajouté au groupe Google de l’équipe marketing, la plate-forme unifiée Apple le synchronise automatiquement et déclenche toutes les commandes pour configurer l’appareil utilisé par cet employé pour recevoir tout ce qui est attribué au groupe Google marketing, sans avoir besoin d’aucune travail manuel de l’équipe informatique ou de l’employé.

Permettre aux employés de se connecter sur leurs appareils Apple à l’aide des informations d’identification Google

L’époque où vous aviez besoin de plusieurs systèmes d’authentification pour macOS et vos produits SaaS est révolue depuis longtemps : liaison RIP Active Directory.

Avec une plate-forme unifiée Apple prête pour Google, les informations d’identification Google Workspace s’étendent à la fenêtre de connexion macOS, permettant aux employés de se connecter sur leur Mac en utilisant les mêmes informations d’identification que celles utilisées pour Gmail. Il prend même en charge l’authentification à deux facteurs.

Cette intégration permet une sécurité accrue pour les entreprises utilisant des Mac tout en créant une expérience de connexion transparente pour les employés utilisant leurs informations d’identification professionnelles principales – Google Workspace.

Installer et autoriser automatiquement toutes les applications Google

Les plates-formes unifiées Apple, comme mentionné ci-dessus, offrent des solutions puissantes pour la gestion des applications et des correctifs. Dans ce cadre, il peut transformer l’installation et la configuration de Google Chrome et Google Drive en une opération totalement transparente.

Notez que les applications Google, telles que Google Chrome et Google Drive ne sont pas disponibles sur le Mac App Store, ce qui complique et prend du temps pour les entreprises de les installer et de les mettre à jour sur les Mac utilisés par les employés à l’aide de solutions MDM traditionnelles.

Cependant, ce n’est pas un problème lorsque la bonne plate-forme unifiée Apple est utilisée. Il apporte des flux de travail automatisés pour installer, configurer et mettre à jour les applications Google même si elles ne sont pas disponibles sur l’App Store, ce qui permet d’économiser des heures informatiques, d’augmenter la sécurité et d’augmenter la productivité des employés.

Ainsi, en utilisant une plate-forme unifiée Apple avec une intégration approfondie avec Google Workspace, les entreprises peuvent profiter d’une expérience entièrement automatisée sur macOS, iOS et iPadOS avec des mises à jour faciles et donner automatiquement aux applications Google les autorisations système requises pour qu’elles fonctionnent !

Profitez de puissantes fonctionnalités de gestion de Chrome

Un autre avantage puissant des capacités de gestion des applications d’une plate-forme unifiée Apple leader avec une intégration profonde avec Google Workspace est la possibilité non seulement d’installer et de mettre à jour les applications automatiquement, mais également de les gérer.

Avec une plate-forme unifiée Apple préparée pour la gestion de Google Chrome, les entreprises peuvent appliquer une gestion à distance complète de Google Chrome sur tous les appareils de l’entreprise.

Mosyle Fuse, le leader de la plate-forme unifiée Apple pour les entreprises, propose un ensemble très puissant de configurations et de gestion à distance pour Google Chrome.

Des dizaines de possibilités sont disponibles pour un flux de travail totalement automatisé, allant de l’installation et de la suppression d’extensions Chrome, l’épinglage de sites Web, l’application d’une navigation sécurisée, la connexion forcée et bien d’autres possibilités.

Concrètement, c’est comme si un outil de gestion de Chrome était intégré à un MDM spécifique à Apple, donnant aux entreprises un contrôle à distance complet non seulement pour les appareils Apple utilisés au travail, mais aussi pour Google Chrome exécuté dessus. Le tout dans un produit unique et intégré.

Et comment mettez-vous en œuvre cette stratégie ?

Les exemples ci-dessus illustrent quelques-uns des puissants avantages de tirer parti d’une plate-forme unifiée Apple leader avec une intégration profonde avec Google Workspace pour intégrer de manière transparente les appareils Apple utilisés au travail avec Google Workspace.

Libérer la véritable valeur de Google Workspace va au-delà de la communication et de la collaboration. Lorsqu’il est associé aux bons outils, Google Workspace devient l’écosystème cloud qui alimente le cœur de votre expérience Apple au travail.

Toute entreprise utilisant des appareils Apple peut facilement atteindre ce niveau d’intégration et d’automatisation entre Google Workspace et les appareils Apple.

La meilleure façon de commencer est de sélectionner une excellente solution Apple Unified Platform. Mosyle, un leader dans ce domaine, fournit aux clients tous les outils techniques nécessaires pour une expérience entièrement intégrée entre Google Workspace et les appareils Apple et fournit l’aide et le support nécessaires pour l’implémenter sans aucun coût supplémentaire.

Mosyle est également un excellent exemple de la façon dont il peut être peu coûteux. Les entreprises possédant moins de 30 appareils peuvent le faire GRATUITEMENT, et pour les flottes plus importantes, cela peut coûter aussi peu que 1 $ par appareil et par mois.

