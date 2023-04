Comment savoir si vous devez déposer le compte de résultat 2022 en ligne

Dans ce guide, nous analysons tous les cas dans lesquels vous êtes obligé de produire la déclaration de revenus et les exceptions qui vous libéreront

Saviez-vous que tout le monde n’est pas tenu de produire une déclaration de revenus ?

Nous allons vous expliquer dans quels cas vous êtes obligé de déposer la déclaration de revenus 2022. Nous analyserons les exigences que l’Agence fiscale impose aux contribuables cette année et à quelles occasions vous n’aurez pas besoin de vous déclarer à l’administration. D’autre part, nous parlons de certains cas dans lesquels vous êtes intéressé à présenter la déclaration de l’année précédente, même si vous n’êtes pas obligé.

Si vous avez des doutes à ce sujet, nous vous recommandons de rester avec nous. Ici, nous résolvons tous les doutes concernant les exigences imposées par le Trésor lors de l’établissement du compte de résultat en 2022, ce que vous pouvez découvrir en ligne depuis votre mobile ou votre ordinateur.

Dans quels cas le compte de résultat 2022 doit être déposé

Dans la plupart des cas, la nécessité de déposer ou non la déclaration de revenus est établie par certaines limites matrimoniales. Ceux-ci varient en fonction du nombre de payeurs que vous avez au cours de chaque année. Dans le cas de l’année 2022, la mécanique est la même. Avez-vous eu un payeur ? Avez-vous reçu des revenus de diverses sources?

Voyons quels sont les montants de performance au travail qui vous obligent à faire des revenus 2022 :

Un payeur unique. Si vous dépassez 22 000 euros par an de revenus. Cette limite s’applique également à plusieurs payeurs, les payeurs secondaires ne dépassant pas un maximum de 1 500 euros par an.

Deux payeurs ou plus. Lorsque vous avez reçu de l’argent de deux ou plusieurs sources différentes, vous êtes obligé de faire la déclaration s’il dépasse 14 000 euros. Ce barème s’applique lorsque le deuxième payeur et le reste totalisent plus de 1 500 euros par an.

En plus du travail effectué, il existe d’autres moyens de percevoir un revenu. Nous les analysons dans cette liste :

travailleur indépendant Tous les titulaires d’une activité économique, quel que soit son type, et qui dépassent 1 000 euros par an, sont tenus de déposer la déclaration.

ERTE et allocation chômage. Si vous avez perçu des revenus d’un ERTE ou avez été au chômage au cours de l’année écoulée, vous devrez déclarer ces revenus au Trésor Public.

Revenu vital minimum. Ceux qui perçoivent cette prestation auprès de l’administration doivent faire la déclaration de revenus.

Autres. Il existe des circonstances supplémentaires qui vous obligent à effectuer le loyer au cours de cette année, comme avoir des rendements complets sur un capital immobilier ou des plus-values ​​de plus de 1600 euros par an. Aussi si vous avez des revenus qui dépassent 1 000 euros par an en Bons du Trésor ou des pertes immobilières qui dépassent 500 euros.

Comment savoir si vous devez faire la déclaration de revenus en ligne

Le Trésor met à notre disposition des outils technologiques pour savoir en ligne et depuis chez soi si nous sommes obligés de présenter le compte de résultat. C’est une procédure que vous pouvez effectuer avec votre ordinateur sans même retirer votre certificat numérique.

Fondamentalement, vous devez entrer Renta Web Open et cliquer sur l’option « Nouvelle déclaration ». À partir de là, vous n’aurez qu’à suivre les étapes qui apparaîtront à l’écran. Remplissez les cases avec vos informations personnelles et fiscales et poursuivez le processus. N’oubliez pas que tout ce processus est une simulation, il ne sera donc pas officiel et vous ne serez ni facturé ni payé.

Une fois que vous aurez terminé avec le simulateur, vous aurez un aperçu de votre situation fiscale annuelle, vous permettant ainsi de savoir si vous devez ou non effectuer la déclaration. En cas de doute, vous pouvez également télécharger le document sur votre PC pour le revoir plus clairement.

Gardez à l’esprit que le simulateur n’est pas optimisé pour les téléphones mobiles, vous devrez donc ajuster la vue au fur et à mesure que vous remplissez les différentes cases. Si vous faites partie de ces personnes allergiques à la bureaucratie, nous vous conseillons d’utiliser un ordinateur.

Qui se débarrasse de faire le compte de résultat en 2022 ?

La liste ci-dessus vous aidera à confirmer si vous devez ou non présenter vos comptes au Trésor. Cela indique qu’il y a des citoyens qui n’ont pas l’obligation de faire le Revenu. Évidemment, si vous ne dépassez pas les limites ou que votre situation ne coïncide avec aucune de celles mentionnées dans la section précédente, cette année vous avez été épargné.

Comme pour tout ce qui concerne les procédures, il y a des gens qui ont la tâche très facile lorsqu’il s’agit de déterminer comment procéder avec le compte de résultat. Au contraire, il y a aussi des cas avec une fiscalité complexe. Si vous faites partie de ce dernier groupe, nous vous recommandons de consulter un spécialiste afin que votre relevé soit exact. Sinon, vous finirez par payer trop cher ou éviter les impôts. Et aucune de ces situations ne vous convient.

Pourquoi devriez-vous faire le revenu 2022, même si vous n’êtes pas obligé?

Il existe des cas dans lesquels, bien que vous n’ayez pas l’obligation de rendre des comptes devant l’administration fiscale, vous êtes intéressé à présenter la déclaration. Parce que? Principalement parce que votre situation est favorable et que l’Administration doit vous payer.

Voici quelques-unes des situations qui pourraient vous favoriser :

Si les enfants travaillent et gagnent moins de 8 000 euros, il peut être intéressant d’inclure l’enfant dans l’unité familiale pour appliquer le minimum familial et personnel de réduction des revenus communs.

Si l’un des conjoints ne travaille pas, ils peuvent bénéficier de la réduction d’impôt conjointe sans perdre le minimum personnel.

Les conjoints de fait avec enfants, pères ou mères divorcés et ayant la garde conjointe peuvent produire une déclaration conjointe avec les enfants. Le membre ayant le plus de revenus doit faire le revenu commun.

Si un adhérent a de faibles revenus (moins de 3 400 euros par an), il peut appliquer la réduction pour imposition commune.

Les familles monoparentales avec enfants mineurs sans revenus peuvent bénéficier de la réduction pour imposition commune.

Comme nous l’avons suggéré dans la section précédente, il sera intéressant pour vous de consulter des conseils spécialisés lorsque vous pensez pouvoir bénéficier de la présentation des Revenus 2022, même si vous n’avez aucune obligation.

Que se passe-t-il si je ne fais pas le compte de résultat ?

Si vous êtes obligé de déposer la déclaration de revenus et que vous ne le faites pas, vous pouvez être condamné à une amende par le Trésor. Le montant de la somme dépendra de combien de temps vous êtes en retard, si vous devez payer ou recevoir un remboursement ou si vous déposez la déclaration de votre plein gré ou à la demande du Trésor. Il est important de faire la déclaration à temps pour éviter des pénalités supplémentaires.

Aussi, n’oubliez pas que régulariser votre situation devant l’Administration deviendra un processus très fastidieux, surtout si plusieurs années se sont écoulées depuis que vous avez déposé votre dernière déclaration.

