Comment configurer le mobile d’un enfant pour l’utiliser en toute sécurité

Dans cet article nous allons vous apprendre comment configurer le mobile d’un enfant pour qu’il puisse l’utiliser en toute sécurité. De cette façon, nous n’aurons pas à nous soucier de ces moments de loisirs dans lesquels les plus petits se consacrent à regarder des vidéos pour enfants sur YouTube et nous sommes un peu plus distraits que nécessaire.

Comment configurer le mobile pour qu’un enfant puisse l’utiliser en toute sécurité

Créez un compte Google personnel et téléchargez Family Link

Dès l’âge de 13 ans, votre enfant peut avoir son propre compte Google, personnalisé pour lui avec ses propres paramètres de sécurité. Pour ce faire, nous allons télécharger l’application développée par Google Family Link, une bonne application de contrôle parental pour éduquer vos enfants. Avec lui, les parents pourront contrôler à distance les téléphones portables de leurs enfants. Les parents peuvent utiliser cette application sur les téléphones équipés d’Android 4.4 KitKat ; l’appareil pour enfants, cependant, doit avoir la version 7.0 Nougat et ultérieure.

Une fois que vous avez créé un compte Google pour votre enfant, vous devez associer son compte à votre application Family Link. Si votre enfant n’a pas encore de compte Google, l’application Family Link elle-même vous aidera dans le processus. Si vous l’avez déjà, vous n’aurez qu’à le lier à travers les instructions qui apparaîtront dans l’application.

Vous devez également installer cette application sur le mobile de vos enfants. Une fois l’installation terminée, vous devez vous connecter avec le compte de l’enfant. Une fois cette étape effectuée, il vous suffit de suivre les étapes indiquées sur l’écran de votre mobile afin que les deux appareils, le vôtre et celui de votre enfant, soient déjà connectés pour toujours ou jusqu’à ce que votre enfant change de compte Google.

Télécharger Family Link sur Play Store

Voici tout ce que vous pouvez faire avec Family Link :

Temps d’écran : vous pouvez limiter le nombre d’heures d’utilisation du mobile de votre enfant pendant des jours. Même avec l’option Bedtime, vous pouvez désactiver son utilisation.

Accéder aux paramètres mobiles : ajouter ou supprimer des utilisateurs, activer ou désactiver que votre enfant puisse installer des applications d’origine inconnue, faire de même avec les options développeur, gérer les permissions nécessaires aux applications installées…

Accès à la localisation : vous pourrez savoir où se trouve votre enfant ou où il a été grâce à l’historique de localisation.

Recevoir des alertes : vous pouvez configurer des alertes pour vous avertir lorsque votre enfant est arrivé sur un certain site ou l’a quitté.

Que faire si mon fils n’a pas de portable et que je lui laisse le mien ?

Si vous ne souhaitez toujours pas acheter de mobile pour votre enfant, mais que vous lui laissez le vôtre voir ses affaires, vous devez le configurer de manière précise afin qu’il n’ait accès à aucun contenu. Pour ce faire, les couches personnalisées des différentes marques offrent une option sur Android pour pouvoir avoir plusieurs utilisateurs différents sur un même mobile. C’est une très bonne option de contrôle parental sans que votre enfant ait son propre appareil.

Pour configurer un nouvel utilisateur, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Allez dans les paramètres de votre téléphone et recherchez Utilisateurs et comptes ou quelque chose de similaire.

*Ensuite, vous devriez voir une option pour créer un utilisateur invité sous le nom d’utilisateurs multiples ou quelque chose de similaire.

Passez ensuite à Invité. Este será un espacio nuevo que tendrá la apariencia de un móvil recién abierto de la caja: instala las apps que quieras, oculta la app de Play Store para que tu hijo no tenga acceso… todo lo que necesites para que tu hijo pueda usar el móvil sans peur.

Lorsque vous souhaitez retourner sur votre mobile, faites le processus inverse : au lieu de sélectionner Invité, choisissez votre nom à l’écran et c’est tout.

Meilleures applications de contrôle parental

En plus de Google Link, vous pouvez également utiliser d’autres applications de contrôle parental hautement recommandées et faciles à utiliser.

Kaspersky SafeKids

La version gratuite de Kaspersky SafeKids vous permettra de bloquer l’accès des plus petits aux applications ou contenus non adaptés à leur âge, ainsi que de sélectionner ceux qu’ils ne pourront pas télécharger et d’interdire l’accès à certains sites Web.

Télécharger Kaspersky SafeKids sur Google Play

Place des enfants

Avec cette application, vous pourrez créer un espace sûr pour que vos enfants puissent utiliser le mobile sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit. L’une des meilleures caractéristiques de Kids Place est que tu peux gérer n’importe quelle application à distance.

Télécharger Kids Place sur le Play Store

Contrôles parentaux du temps d’écran

Une application gratuite conçue pour surveiller le temps que vos enfants passent devant l’écran du mobile. Vous pouvez établir des créneaux horaires et des limites d’utilisation des applications, ainsi que bloquer celles que vous souhaitez et empêcher l’accès à certains sites Web.

Téléchargez l’heure de l’écran de contrôle parental sur Play Store

Meilleures applications pour suivre et localiser vos enfants

Si, en plus d’une application de contrôle parental, vous souhaitez télécharger une application pour suivre et localiser vos enfants, voici trois bonnes options afin que vous puissiez contrôler où ils se trouvent à tout moment.

famisafe

L’application gratuite Famisafe vous propose un suivi de la localisation et de la localisation de vos enfants, ainsi qu’un historique des localisations précédentes, la configuration d’une zone sécurisée (vous serez averti si votre enfant la quitte), la surveillance des sites Web et la suspension et le blocage des applications .

Téléchargez FamiSafe sur le Play Store

Contrôle parental ESET

Comme la précédente, l’application développée par ESET vous offre une grande variété d’outils pour protéger vos enfants, d’un localisateur et d’un protecteur de batterie pour empêcher votre enfant d’éteindre son mobile à une configuration de zone sécurisée. C’est une application, bien sûr, entièrement gratuite.

Téléchargez ESET Parental Control dans le Play Store

Contrôle parental Norton Family

Développée par Norton, c’est une très bonne application qui suit en temps réel la localisation de vos enfants et des membres de votre famille, supervise leur navigation et surveille les différents usages du mobile, comme le temps qu’ils accèdent aux réseaux sociaux.

Téléchargez le contrôle parental de Norton Family sur Play Store

