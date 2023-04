Comment identifier facilement les races de chiens avec votre mobile Android : cette application est gratuite pour une durée limitée

Cette application vous permettra d’identifier les races de chiens de manière très simple, avec votre caméra mobile et aussi gratuitement… Pour un temps limité !

Avec cette application gratuite pour un temps limité, vous n’avez plus besoin d’étudier les races de chiens pour les reconnaître facilement.

Avec l’essor des smartphones, il est indéniable que des applications sont apparues pour toutes sortes d’usages et de besoins, même ceux qui nous paraissent étranges ou extravagants. Évidemment, cela inclut les amoureux de nos amis à fourrure, les chiens, qui nous rendent parfois un peu difficile de les identifier dans une race ou une autre facilement et à l’œil nu, ce que les téléphones portables réparent d’un coup.

Et c’est qu’en effet, parmi une mer d’applications gratuites, certaines très utiles et d’autres pas tellement, nous trouvons de nombreux programmes disponibles dans le Google Play Store qui nous permettront de pointer nos caméras sur un chien pour identifier son se reproduisent en quelques secondes et avec précision.

C’est le cas de cette application que nous vous présentons aujourd’hui, très simple en termes d’interface et d’utilité mais en soignant au maximum l’exactitude de ses résultats, ce qui est soutenu par ses plus de 100 000 téléchargements bien qu’il s’agisse d’une application payante qui coûte normalement 0,99 euros dans l’App Store Android :

Identifier les races de chiens ( 0,99 € /gratuit) | Google Play Store

La meilleure chose à faire est que pendant une durée limitée, vous pouvez l’obtenir gratuitement pour toujours, alors rendez-vous sur Google Play en suivant ce lien et obtenez-le dans votre bibliothèque d’applications.

Quant à l’application, son nom ne laisse aucun doute sur ses intentions, puisque vous pouvez la trouver sous le nom « Identifier les races de chiens » dans le Play Store, à la fois dans une version gratuite et payante avec le nom de famille « Pro », bien qu’elle soit disponible pour une durée limitée. version sans publicité et avec plus de fonctionnalités, vous pouvez également l’obtenir gratuitement et pour toujours en la téléchargeant une seule fois pendant la période de l’offre.

Vous courrez déjà sur l’App Store de Google, mais sachez qu’il vous faut un téléphone avec Android 5.0 ou des versions supérieures, et évidemment avec un appareil photo fonctionnel ainsi qu’au moins 1 Go de RAM pour que l’application fonctionne correctement.

En ce qui concerne sa fonctionnalité, nous pourrons analyser des images de chiens prises avec l’appareil photo ou que nous avons déjà enregistrées dans la galerie de l’appareil, en gardant le chien dans le cercle que nous trouverons pour obtenir la prédiction la plus précise possible.

Le programme dispose d’une base de données de plus de 200 races (une version étendue de l’ensemble de données Stanford Dogs), et il nous permet d’analyser et de détecter même des images de chiens avec des vêtements, des manteaux ou des ornements assez précisément, nous laissant entrevoir le pourcentage approximatif précision qu’il détecte ou si un chien est entre deux ou trois races qui est la plus probable selon vos critères.

La vérité est qu’il fonctionne très bien, et il a également été récemment mis à jour au début de 2023 pour l’adapter aux dernières API Android, il n’y a donc aucune excuse pour l’obtenir gratuitement pendant la durée de l’offre… Voici le nouveau un! lien!

