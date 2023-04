Meilleurs téléphones Xiaomi bon marché et bons: guide d’achat 2023

Dans le catalogue Xiaomi, vous pouvez trouver des téléphones bon marché de très bonne qualité. Ce sont les meilleurs et leurs principales caractéristiques.

Xiaomi se caractérise par des mobiles bon marché de très bonne qualité.

Dans ce guide d’achat, nous sélectionnons les meilleurs téléphones Xiaomi bon marché et bons que vous pouvez acheter en 2023. La firme chinoise s’est toujours caractérisée en proposant des terminaux avec un très bon rapport qualité/prix, on le voit clairement dans les meilleurs téléphones Xiaomi. Cette fonctionnalité est également maintenue dans les téléphones bon marché que nous avons sélectionnés dans ce guide, pour lesquels nous avons établi une limite de prix comprise entre 250 et 275 euros maximum.

Afin que vous ayez le choix entre une grande variété de smartphones, nous avons examiné le milieu de gamme et aussi le bas de gamme. Vous trouverez donc des options qui dépassent à peine les 100 euros, idéales si vous cherchez un mobile simplement pour une utilisation basique. D’autre part, vous trouverez des options de haute qualité parmi les meilleurs mobiles bon marché du marché, parfaites si vous recherchez des performances légèrement meilleures sans payer beaucoup plus d’argent.

Meilleurs téléphones Xiaomi bon marché et bons

Les téléphones mobiles ont tellement évolué qu’il est désormais possible d’acheter des modèles de haute qualité à un prix abordable. L’une des entreprises avec un catalogue mobile bon marché plus puissant est Xiaomi, qui propose des options très intéressantes que vous pourrez découvrir en détail dans ce guide. Bien sûr, nous avons également des téléphones Redmi et des téléphones POCO, qui appartiennent également à la famille Xiaomi.

Ensuite, nous verrons quels sont les meilleurs téléphones Xiaomi bon marché, leurs principales caractéristiques et leurs prix.

Xiaomi Redmi Note 11S

Le Xiaomi Redmi Note 11S est l’un des meilleurs téléphones à 200 euros ou moins du marché actuel et aussi l’un des modèles que nous recommandons le plus. On l’aime pour la haute qualité de son écran AMOLED, avec une taille de 6,43 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Vous profiterez d’images nettes, avec un bon contraste et aussi une fluidité supplémentaire.

Sous le châssis fonctionne le processeur MediaTek Helio G96, avec une puissance plus que suffisante pour exécuter les applications les plus courantes, telles que WhatsApp, TikTok ou Google Chrome. En fait, avec lui, vous pouvez jouer à un jeu impair, tant qu’il n’est pas très exigeant. La configuration maximale de la mémoire interne est de 128 Go, mais vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Le Xiaomi Redmi Note 11S est un excellent achat à 200 euros, voire moins.

L’un des joyaux de ce Redmi Note 11S est sa caméra arrière de 108 mégapixels, avec laquelle vous pouvez capturer de bonnes images et vidéos. De plus, l’achat de ce terminal vaut également le coup pour sa batterie de 5 000 mAh, il peut offrir jusqu’à deux jours complets d’autonomie. De plus, sa charge rapide de 33W se démarque, vous pouvez la recharger en environ une heure et demie.

Vous pouvez acheter le Xiaomi Redmi Note 11s avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage (249,99 euros) et avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (279,99 euros). Cependant, vous pouvez généralement le trouver beaucoup moins cher, même sous les 200 euros dans sa version supérieure. Il est en vente sur Amazon, chez PcComponentes, chez MediaMarkt, chez El Corte Inglés et dans la boutique officielle Xiaomi, avec des réductions sur chacun d’eux.

Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 12 5G

Parmi les meilleurs téléphones bon marché avec 5G se trouve le Xiaomi Redmi Note 12 5G et, bien sûr, il mérite également une place dans ce guide d’achat. Cette connectivité 5G qui le distingue provient du processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, qui lui donne également le pouvoir de bien fonctionner avec une utilisation de base. Grâce à cette puce, vous obtiendrez de bonnes performances et vous pourrez naviguer à vitesse maximale avec vos données mobiles.

Une autre des qualités du Redmi Note 12 5G est l’écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement élevé de 120 hertz. C’est un très bon écran, l’un des meilleurs que l’on puisse trouver dans ce segment économique, ses images sont de grande qualité. Malgré l’équipement d’un grand écran, le terminal est très confortable dans les mains grâce à une épaisseur qui n’atteint pas les 8 millimètres et un poids de seulement 189 grammes.

Parmi les raisons pour lesquelles il vaut la peine d’acheter ce mobile, il y a la batterie de 5 000 mAh, qui dépasse la journée d’utilisation sans complications. Il est également très positif qu’il parie sur une charge rapide de 33 W, vous n’avez donc pas à passer beaucoup de temps avec le chargeur. Si vous utilisez habituellement votre mobile pour prendre des photos, vous trouverez dans ce Redmi Note 12 5G un appareil photo principal de 48 mégapixels qui prend de bonnes images, surtout lorsque la lumière est bonne.

Vous pouvez acheter ce smartphone Xiaomi dans la version 4 Go + 128 Go pour 279,99 euros, et dans une autre version avancée avec 6 Go + 128 Go pour 299,99 euros. Il est en vente dans la boutique officielle Xiaomi ainsi que chez les principaux distributeurs, tels que MediaMarkt, Amazon, PcComponentes et El Corte Inglés.

Xiaomi Redmi Note 12 5G

PETITS M5

Parmi les meilleurs téléphones Xiaomi bon marché et bons se trouve également le POCO M5, avec quelques bijoux qui brillent bien sur sa fiche technique. C’est un bon téléphone si vous l’utilisez habituellement pour regarder des vidéos, des séries et, en général, consommer du contenu multimédia. Et c’est qu’il équipe un écran AMOLED avec Full HD+ et des images fluides grâce au 90 hertz. De plus, il dispose de deux haut-parleurs qui offrent un bon son.

La puissance est fournie par le processeur MediaTek Helio G95, qui a suffisamment de puissance pour les tâches les plus courantes, de l’accès aux réseaux sociaux au chat sur les plateformes de messagerie. Vous pouvez également utiliser le POCO M5S pour prendre des photos de qualité, puisqu’il équipe pour cela jusqu’à quatre caméras à l’arrière. La plus haute qualité est le 64 mégapixels, qui capture des images nettes avec une bonne reproduction des couleurs, surtout pendant la journée.

Le POCO M5s est un excellent achat si vous n’aimez pas trop compter sur le chargeur. Vous pouvez l’utiliser pendant deux jours, voire un peu plus, si vous n’êtes pas très exigeant. Sa batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge rapide de 33 W, mais vous devez garder à l’esprit que le chargeur n’est pas inclus. Ce problème est facilement résolu si vous avez un adaptateur 33W à la maison, ou vous pouvez également en acheter un sur Amazon, comme la marque XUDUO qui coûte généralement environ 15 euros.

Ce LITTLE M5s démarre à 209,99 euros dans la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous pouvez l’acheter chez PcComponentes, chez Amazon et dans la boutique officielle Xiaomi, déjà avec des remises importantes sur une base régulière.

PETITS M5

Xiaomi Redmi 12C

Le Xiaomi Redmi 12C est un autre bon mobile Xiaomi pas cher, surtout si vous souhaitez dépenser bien moins de 200 euros. Il y a deux sections qui se démarquent particulièrement dans ce terminal. D’une part, son grand écran atteint jusqu’à 6,71 pouces et a une résolution HD+ (1650 x 720 pixels). De celui-ci vous pouvez en attendre une qualité correcte, vous pourrez voir le contenu sans aucun problème.

L’autre section qui joue en sa faveur est celle de la batterie, avec une capacité de 5 000 mAh et une promesse de vous offrir des jours et des jours d’autonomie. Vous pourrez sortir de chez vous avec le Redmi 12C sans craindre de manquer de batterie avant de rentrer le soir, cela n’arrivera pas. Étant un terminal aussi bon marché, sa charge rapide reste à 10 W, mais au moins le chargeur est inclus.

Le Xiaomi Redmi 12C monte un grand écran et une batterie.

Le MediaTek Helio G85 est le processeur qui fonctionne à l’intérieur, avec de bonnes performances lorsque nous lui donnons une utilisation de base, sans exigences. Si vous avez besoin de plus d’espace au-delà de 128 Go, vous pouvez utiliser une carte microSD. De plus, ce terminal est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales arrière, d’un port de 3,5 millimètres et est livré avec MIUI 13 basé sur Android 12 comme système d’exploitation.

Ce Redmi 12C dispose de 3 ou 4 Go de RAM et de 32, 64 ou 128 Go de stockage interne. Il est en vente sur Amazon, dans El Corte Inglés, dans MediaMarkt et sur le site Xiaomi, il ne vous sera pas difficile de le trouver à moins de 150 euros dans sa version la plus aboutie.

Xiaomi Redmi 12C

POCO X5 5G

Le dernier mobile Xiaomi bon et pas cher que nous souhaitons recommander est le POCO X5 5G. Il pourrait bien aussi se positionner comme l’un des meilleurs téléphones bon marché avec un grand écran, puisque sa face avant est presque entièrement occupée par une immense dalle AMOLED de 6,67 pouces. Il a une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale de 1 200 nits, vous pouvez donc vous attendre à beaucoup de qualité dans les images.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 695 se charge d’offrir de bonnes performances, un rôle qu’il remplit correctement. L’expérience avec le terminal est fluide, en particulier avec les tâches les plus courantes. Une autre caractéristique importante est la connectivité 5G, nous avons donc affaire à l’un des mobiles POCO avec 5G qui peut naviguer à vitesse maximale.

POCO X5 5G

Il y a trois caméras qu’il monte à l’arrière, mettant en évidence la principale de 48 mégapixels. Si vous souhaitez innover lors de la prise de photos, vous pouvez opter pour l’ultra grand angle de 8 mégapixels. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels, vous obtiendrez de bons autoportraits. La touche finale est une batterie de 5 000 mAh qui vous offrira plus d’une journée d’autonomie et qui mettra peu de temps à se recharger grâce aux 33 watts de puissance qu’elle supporte.

Deux configurations de mémoire sont disponibles pour ce POCO X5 5G : 6 Go + 128 Go pour 299,99 euros et 8 Go + 256 Go pour 349,99 euros, bien que les deux soient généralement en vente sur Amazon, chez MediaMarkt, chez PcComponentes et dans la boutique Xiaomi.

