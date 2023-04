Comment voir Instagram sans être inscrit dans l’application

Nous vous expliquons quelles sont les étapes à suivre pour visualiser du contenu Instagram sans créer de compte sur ce réseau social.

Vous pouvez voir le contenu d’Instagram sans être inscrit et sans l’application.

Nous allons vous expliquer quelles sont les méthodes les plus efficaces pour visualiser du contenu Instagram sans vous inscrire dans votre application. En fait, vous n’aurez même pas besoin de télécharger le client officiel sur votre mobile. Tout ce que nous expliquons ici se fait depuis le navigateur ou des applications tierces. Lisez la suite si vous ne voulez pas créer de profil sur Instagram ou télécharger son application, et que vous voulez toujours voir le contenu que certains utilisateurs téléchargent.

Ouvrir les liens Instagram dans le navigateur

Une grande partie du contenu d’Instagram peut être consultée via le navigateur. Si le profil qui a téléchargé la vidéo ou la photo est public, entrez simplement l’URL dans le navigateur. Et si le lien vous a été envoyé par WhatsApp ou par tout autre moyen, cela fonctionne également.

L’image ci-dessus montre à quoi ressemble Instagram chargé directement dans le navigateur. Comme on peut le voir, le contenu qu’ils ont partagé avec nous est une bobine et peut être reproduit parfaitement.

Quels contenus ne pourrez-vous pas voir avec cette méthode ? Il y a des occasions où cette méthode ne fonctionnera pas pour vous. Ce sont les suivants :

Lorsque le profil est privé. Même s’ils partagent le lien d’un profil privé sur WhatsApp, vous ne pourrez pas y accéder depuis le navigateur.

Certains formats nécessitent une inscription. Par exemple, partager des histoires via un lien est difficile et ne fonctionne souvent pas correctement sans l’application.

Utiliser un client tiers qui ne nécessite pas de compte

Une alternative intéressante pour entrer sur Instagram sans compte est d’utiliser un client non officiel. Certains d’entre eux sont même open source et vous pouvez les télécharger depuis F-Droid, un store alternatif axé sur les développements open source.

Généralement, l’aspect et la convivialité sont très similaires à ceux d’Instagram, mais sa principale caractéristique est que vous n’avez pas besoin d’entrer un compte pour parcourir le contenu des utilisateurs. Cependant, il est possible que la plateforme bloque l’accès à son API pour ces types d’applications car elles vont à l’encontre de leurs intérêts. Par conséquent, même après avoir réussi à installer des applications comme Barinsta, elles peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

Voir toutes les photos d’un profil avec service web

Une autre alternative pour explorer le contenu d’un profil Instagram sans compte est de se rendre sur un site internet conçu à cet effet. Il existe des centaines d’options sur Internet, mais nous aimerions vous recommander Picuki.

La vérité est que cela fonctionne très bien et il vous suffit de connaître le nom du profil que vous souhaitez visiter. Cependant, son moteur de recherche propose plusieurs suggestions, alors ne vous inquiétez pas trop si vous ne savez pas avec certitude comment s’appelle l’utilisateur en question.

Après avoir cliqué sur le nom de l’utilisateur, il chargera le profil d’une manière très similaire à la façon dont l’application Instagram officielle le fait.

Concernant ce type d’applications Web, vous devez savoir ce qui suit :

Certains disparaissent. Nous sommes persuadés que sur Instagram ils ne sont pas très friands de ce type de service qui évite d’avoir à entrer dans son compte utilisateur pour voir du contenu. Pour cette raison, de temps en temps, ils se désinscrivent. Mais, il n’y a pas de problème, car à chacun qui « s’éteint », beaucoup d’autres apparaissent.

Toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas bien. Par exemple, bien que Picuki nous ait permis de voir correctement le profil d’Netcost-security.fr sur Instagram, nous n’avons pas pu accéder aux vidéos des autres utilisateurs ni voir leurs histoires. Et qu’il y a un bouton dédié à cette fonction.

En plus de la visualisation, il est possible de télécharger. L’une des caractéristiques les plus intéressantes de cette classe d’outils est qu’ils vous permettent de télécharger des photos et des vidéos depuis Instagram.

En plus de Picuki, vous disposez de ces alternatives qui sont également solvables pour consulter Instagram sans compte :

Imginn. Un site Web avec un moteur de recherche simple qui vous aide à accéder au contenu des autres sur Instagram.

SuperFon. Une autre alternative qui vous aide à explorer Instagram avec des balises, des profils et des emplacements.

Gwaa. Après avoir cliqué sur le bouton qui apparaît à l’écran, vous pourrez entrer le nom d’utilisateur pour rechercher un contenu spécifique.

Voir les stories Instagram sans compte

Tous les sites Web que nous avons mentionnés dans la section précédente ont très bien fonctionné pour nous lorsqu’il s’agit de visualiser des photos et des vidéos Instagram sans compte. Ils sont même parfaits pour télécharger du contenu, si vous le souhaitez.

Le seul problème que nous avons apprécié est qu’ils ne s’entendent pas très bien avec les histoires. Pour cette raison, nous avons essayé de localiser un service spécialisé dans ce format, afin que vous puissiez y accéder.

StoriesIG.me est celui que nous avons le plus aimé. Il dispose d’un moteur de recherche simple pour localiser les utilisateurs. Une fois que vous avez trouvé le profil correspondant, cliquez dessus pour accéder au contenu. Si l’utilisateur a de nouvelles histoires, son avatar aura une bordure rose, tout comme dans l’application Instagram.

Cliquez dessus pour voir les nouvelles histoires que cet utilisateur a publiées. De plus, il est possible d’accéder à des photos et des vidéos. Même le nombre similaire de chaque élément est affiché.

Bien sûr, il ne prend pas en charge les comptes privés. Bien sûr, il fonctionne parfaitement avec n’importe quel navigateur Web, il est donc compatible avec n’importe quel téléphone capable d’exécuter la dernière version de Chrome, Edge ou Firefox.

Comment regarder directement depuis Instagram sans accéder à un compte

Bien que les directs Instagram soient situés dans la zone des histoires, la vérité est qu’il n’est pas possible de visualiser ce type de contenu sans compte. Et sans l’application Instagram officielle, vous ne saurez pas non plus quand un utilisateur a lancé un direct.

Dans cette optique, lorsqu’il s’agit de regarder en direct depuis votre mobile, il est préférable de télécharger le client de la plateforme sur votre mobile Android, d’accéder à votre profil et de cliquer sur l’avatar de l’utilisateur qui a commencé à diffuser.

Enfin, pour ceux qui se méfient davantage de leur vie privée, il existe une alternative à tout ce que nous avons expliqué dans ce guide. Nous faisons référence à la création d’un compte anonyme, sans votre nom ni vos données personnelles, que vous n’utilisez que pour accéder aux diffusions en direct et autres contenus similaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :