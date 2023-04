Applications Photoshop disponibles sur Google Play : à quoi servent-elles et comment sont-elles utilisées

Sur Android, nous avons à notre disposition plusieurs applications photoshop pour obtenir l’image souhaitée

Nous allons vous dire quelles applications Photoshop sont disponibles sur Google Play, à quoi elles servent et comment elles sont utilisées. Et c’est que, puisque nous avons tous des téléphones portables avec des appareils photo qui dépassent de loin les attentes même des photographes professionnels, il est pratique de connaître de première main certaines applications pour faire des retouches photographiques. Vous devez savoir que dans cette sélection, vous trouverez quelques-uns des meilleurs éditeurs de photos pour votre mobile

Photoshop express

Si nous voulons télécharger « le Photoshop » de toute une vie sur notre mobile, c’est l’option que nous devons rechercher. C’est l’éditeur classique, mais dans un format mobile et nous allons avoir une multitude d’outils très pratiques comme les ajustements d’image, le recadrage, faire des collages et appliquer des filtres… C’est une application de retouche photo très complète avec le sceau de Qualité de la marque Adobe. Et c’est gratuit !

Télécharger Photoshop Express sur Google Play

Correctif Photoshop

Maintenant, nous entrons dans le domaine des applications spécifiques. Oui, avec le premier dont nous vous avons parlé, vous aurez tous les éléments importants dans un seul outil, mais vous voudrez peut-être aussi n’avoir que certaines fonctionnalités, car votre mobile n’a peut-être pas beaucoup d’espace de stockage ou vous ne voulez pas avoir autant d’applications téléchargées. Dans le cas de Photoshop Fix, nous allons corriger ces détails des photographies que nous n’aimons pas du tout, ces imperfections qui ruinent l’image parfaite.

L’application Photoshop Fix ajuste les lumières et les ombres, applique des découpes et améliore les visages, supprime les imperfections, les marques et les imperfections des deux visages et de l’image et, comme dans le cas précédent, totalement gratuite.

Télécharger Photoshop Fix sur Google Play

Appareil photo Photoshop

Êtes-vous fatigué d’utiliser l’appareil photo préinstallé sur votre téléphone ? C’est bon, l’un des meilleurs que vous puissiez utiliser est Photoshop Camera, et comme vous l’avez peut-être déjà deviné, c’est gratuit. Avec cette application, en plus d’avoir une caméra Android très fiable, vous pourrez ajouter des filtres, des effets d’objectif similaires à ceux d’Instagram, une intelligence artificielle appliquée aux selfies, des effets Photoshop en temps réel, une tonalité automatique, des recommandations en fonction du contenu … C’est bien dommage même si c’est juste pour lui donner une chance. Tu n’as rien à perdre.

Téléchargez l’appareil photo Photoshop sur Google Play

Cool

C’est la seule application de la liste qui n’est pas liée à la photographie et qui vient remplacer l’ancien Photoshop Sketch. Avec Fresco vous aurez maintenant sur votre téléphone Android toutes les fonctionnalités que vous utilisiez déjà dans Photoshop Sketch mais, maintenant, beaucoup plus avancées et perfectionnées. Une vaste collection de nouveaux pinceaux numériques, formes, couleurs et tailles de trait pour créer à partir de rien ou pour dessiner sur des images déjà chargées. L’imagination est la limite !

Pour télécharger Fresco (malheureusement, uniquement sur iOS pour le moment, mais la version Android sera bientôt disponible) installez ce fichier sur votre ordinateur et suivez les instructions. Au fait, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, c’est totalement gratuit.

Téléchargez Fresco sur l’App Store

Mélange Photoshop

Et nous terminons la liste des applications Photoshop pour Android avec Photoshop Mix, l’outil préféré de ceux qui ne peuvent pas s’arrêter de créer. Grâce à cette application vous pourrez assembler et éditer vos images préférées pour laisser libre cours à votre imagination. Vous aurez à votre disposition des fonctions de recadrage, d’élimination de sections de l’image… tout cela pour créer les designs auxquels vous vous attendiez le moins, les plus spirituels et surréalistes. Une application assez similaire à Fresco dans ses intentions : si en eux nous avons utilisé les pinceaux pour créer de nouvelles images, ici nous allons combiner et déformer celles déjà existantes.

Télécharger Photoshop Mix sur Play Store

Lightroom

Une application similaire à celle connue de tous Snapseed. Lightroom est un puissant éditeur d’images avec une multitude d’outils pour pouvoir atteindre la perfection tant attendue dans vos photographies. Avec une grande variété de fonctionnalités (si vous les voulez toutes, vous devrez payer un abonnement), Lightroom est l’une des meilleures options d’édition d’images sur Android.

Télécharger Lightroom sur Play Store

Paramètres prédéfinis pour Lightroom

Plus qu’une application pour éditer des images, c’est un ensemble de préréglages gratuits que tu peux ajouter à tes images pour les rendre bien meilleures. Des photographes professionnels et des blogueurs se sont chargés de faire ces préréglages pour que, enfin, vous ayez les photos que vous voulez.

Télécharger les préréglages pour Lightroom dans le Play Store

Si vous n’êtes pas convaincu par cette liste, vous avez également des alternatives à Photoshop dans le Play Store pour éditer des photos sur votre mobile, comme Krita, Photopea ou Snapseed.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :