Comment savoir s’ils ont lu un message Instagram

C’est le moyen le plus rapide de voir qui a lu votre message sur Instagram

Instagram est l’un des principaux réseaux sociaux et nous permet de savoir qui a vu notre message de cette manière

Les médias sociaux sont un phénomène qui a généré beaucoup de suivi mondial. En fait, à tel point que nous avons atteint un point où nous sommes devenus accros à la socialisation de cette manière, au point qu’il existe des moyens de limiter le temps Instagram pour nous-mêmes. Cependant, ces réseaux ouvrent une porte très précieuse à nos amitiés, qui ne pourraient pas être entretenues de manière aussi active si elles n’existaient pas. C’est pourquoi cette fois-ci nous allons passer en revue l’une des fonctions les plus intéressantes : nous allons voir comment savoir s’ils ont lu nos messages Instagram.

Le fonctionnement est vraiment similaire à ce que l’on retrouve dans d’autres plateformes Meta, comme WhatsApp ou Facebook. Cependant, il est vrai qu’il diffère un peu dans le fonctionnement. Si nous voulons savoir comment savoir si un WhatsApp nous a été lu, nous devrons tenir compte du fait que la double vérification peut être supprimée. Heureusement ou malheureusement, sur Instagram, la confirmation de lecture ne peut pas être désactivée.

Comment savoir qui a lu votre message sur Instagram

La réponse est très simple. Si votre message a été lu, le nom d’utilisateur de la personne qui l’a lu apparaîtra. De plus, le symbole d’un œil apparaîtra. Par conséquent, si ce message n’est pas sorti, cela indique que vous n’avez pas encore été lu, vous devrez donc être patient. Selon la version d’Instagram que nous avons, le message « Vu » peut aussi simplement apparaître comme on peut le voir dans l’image suivante. La vérité est qu’il ne garde pas beaucoup plus de complications et nous pouvons le voir de manière simple et intuitive

N’oubliez pas qu’il est très facile de masquer votre statut en ligne. Il vous suffit d’accéder aux paramètres, puis d’aller dans la confidentialité. Là, choisissez « Statut de l’activité » et dans le menu qui s’ouvrira, choisissez de le désactiver. Maintenant, cela n’empêchera pas de voir que vous avez écrit un message. Il n’existe aucune méthode officielle permettant d’empêcher l’affichage des confirmations de lecture. De cette façon, cette méthode dont nous vous parlons est infaillible, puisque vous ne pouvez l’éviter que si vous n’ouvrez pas l’application et ne la lisez pas à partir des notifications**.

Dans tous les cas, il est également intéressant de noter que ce message ne s’affiche que si vous avez lu le dernier message. S’ils ne vous répondent pas et que vous réécrivez, il est possible que le dernier message n’apparaisse pas comme lu, il est donc important de prendre en compte ce petit détail.

