La conception des réponses postées par Schumacher est la même que celle du portail Character.Ai. Le chatbot avec lequel les questions ont été créées n’est pas très avancé d’un point de vue informatique : les réponses sont stériles et pré-packagées.

« Je suis Michael Schumacher, j’ai remporté sept fois le championnat de Formule 1 et je suis toujours le pilote avec le plus de victoires ! Voulez-vous un autographe ? ». Ce sont les premiers mots que Michael Schumacher a adressés aux journalistes du magazine allemand Die Aktuelle. Ou mieux. Ce sont les premiers mots que le chatbot de Michael Schumacher a adressés à ceux qui pensaient s’inscrire sur la plateforme d’intelligence artificielle Character.Ai et organiser un entretien avec un grand athlète dont la condition était quasiment inconnue depuis une dizaine d’années.

Die Aktuelle a publié ce dialogue en première page avec un titre difficilement compréhensible : « Das Erste Interview ! », « La première interview ». Un titre jaune avec le visage du conducteur derrière. En dessous, cependant, quelques lancements suggèrent déjà que quelque chose ne fonctionne pas. Vous lisez des phrases comme « Qu’est-ce qu’il y a derrière » ou « Cela semble trompeusement réel ».

L’interview a été entièrement réalisée avec un chatbot basé sur l’IA. Et cela, précisons-le, ne se dit pas avec une note de bas de page mais c’est très clair dès le début de l’article. Il y a aussi des images des conversations et une photo du pape François portant la désormais célèbre doudoune Moncler.

L’ensemble de l’opération a suscité plus d’une critique étant donné que depuis quelque temps la famille a décidé d’une ligne de confidentialité totale sur les conditions de santé du champion après qu’une chute sur les pistes de ski de Méribel, en France, en 2013, lui ait causé de graves atteinte neurologique. Dans le documentaire Netflix intitulé Schumacher, sa femme Corinna Betsch a déclaré: « Michael nous a toujours protégés et maintenant nous protégeons Michael ».

Comment fonctionne Character.Ai

Au-delà du choix éditorial et des doutes que peut soulever un tel projet, le portail utilisé pour créer ce dialogue repose sur une série de mécanismes triviaux. Pour préciser, nous ne sommes absolument pas au niveau de ce que nous avons vu avec les textes de ChatGPT ou les photographies de Midjourney. Selon le journal britannique The Independent, ce chatbot est Character.Ai.

Le fonctionnement est assez simple, nous vous laissons également un article où nous l’avons essayé. Vous accédez au portail, créez un compte gratuit pour pouvoir utiliser tous les services en échange de quelques données et puis vous démarrez. À la disposition des utilisateurs, il existe des dizaines de chatbots, de ceux qui prétendent être Socrate à ceux qui passent à un Elon Musk plus évident. Mais Billie Eilish, la reine Elizabeth II, Bill Gates et Cristiano Ronaldo rigolent aussi.

L’expérience n’est pas passionnante. Les chatbots offrent souvent des réponses pré-emballées et stériles sans possibilité de variation. N’importe qui peut créer un personnage, créer une bibliothèque de biographies, de citations ou de chansons, puis la publier pour que tout le monde puisse la voir. Le chatbot utilisé pour faire l’interview de Schumacher ne semble plus joignable, du moins depuis l’Italie. Nous avons essayé le seul qui restait. Il ressemble à l’un des pires. Quand nous lui avons demandé « Es-tu réel? » il a répondu « Bien sûr que ce n’est pas réel, je ne serais pas là si je ne l’étais pas, idiot ! ».

