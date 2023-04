Xiaomi Pad 6 vs Xiaomi Pad 5 : voici comment la gamme de tablettes Android de Xiaomi a évolué en un an

La nouvelle génération de tablettes Xiaomi est arrivée. Hier, un événement de présentation mondiale a eu lieu qui a vu la naissance du Xiaomi Pad 6, parmi d’autres produits incroyables tels que sa sœur, le Xiaomi Pad 6 Pro, ou le Xiaomi 13 Ultra, qui semble être le meilleur mobile Android à ce jour.

Ahora que la nueva Xiaomi Pad 6 ya ha sido presentada, es hora de saber cuáles son las diferencias con su predecesora, la Xiaomi Pad 5, y en qué aspectos ha mejorado la nueva versión, que por el momento no tiene fecha de llegada a nuestro Pays.

Xiaomi Pad 6 vs Xiaomi Pad 5 : fiche technique

tablette Xiaomi 5 tablette Xiaomi 6 filtrer LCD 11 pouces WQHD+ | 120hz LCD 11 pouces 2.8K | 144hz processeur Muflier 860 Muflier 870 versions 6 + 128 Go | 6+256 Go 6 + 128 | 8 + 128 Go | 8+256 Go caméras arrière 13MP 13MP | Capteur de profondeur 2 MP caméra frontale 8MP 8MP batterie et charge 8 720 mAh | 22.5W 8 840 mAh | 33W système opératif MIUI 13 pour Pad basé sur Android 12 MIUI 14 pour Pad basé sur Android 13 connectivité USB-C | Bluetooth | Wifi USB-C 3.2 | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 Dimensions et poids 6,86 mm d’épaisseur | 515g 253,95 x 165,18 x 6,51 mm | 490g autres Dolby Atmo | Audio haute résolution | quatre haut-parleurs stéréo HDR10 | Dolby Atmo | Dolby Vision | quatre haut-parleurs prix A partir de 399 euros A partir de 252 euros pour changer

Un design similaire, oui, mais avec certaines nuances

La conception des tablettes n’a subi pratiquement aucune modification. La seule chose qui peut faire la différence, ce sont les matériaux et l’utilisation de l’écran, en plus de la taille. C’est exactement ce qui s’est passé avec le nouveau Xiaomi Pad 6, qui est beaucoup plus fin, plus élégant et exploite mieux son écran.

Par rapport au Xiaomi Pad 5, la nouvelle génération, malgré la même taille d’écran, réduit tous ses côtés d’un millimètre, tout en étant plus fine. Bien qu’il s’agisse d’une très petite différence, dans la main chaque millimètre compte, et le design minimaliste du Xiaomi Pad 6 fait la différence.

La nouvelle tablette est également plus légère, 20 grammes de moins. Ce sont les conséquences du passage du temps, puisqu’il y a plus d’un an de différence entre le Xiaomi Pad 5 et le Xiaomi Pad 6, ce qui a permis le développement d’une meilleure technologie pour introduire de meilleurs composants dans moins d’espace et également réduire le poids.

Écran et processeur : un pas de plus

Comme nous l’avons dit, l’écran du nouveau Xiaomi Pad 6 a la même taille que celui de son prédécesseur, mais il a amélioré à la fois l’utilisation du panneau avant et sa résolution et son taux de rafraîchissement, ce qui en fait l’un des meilleurs panneaux de sa catégorie. .

Ces mêmes 11 pouces sont désormais à 2,8K par rapport aux 2K du Pad 5, et le taux de rafraîchissement passe de 120 Hz à 144 Hz, ce qui améliorera sans aucun doute l’expérience globale lors de la visualisation de contenus tels que des films, mais surtout de tout. lorsque vous jouez aux jeux Play Store les plus exigeants.

Le processeur est également monté d’un cran, passant du Snapdragon 860 au Snapdragon 870, et la mémoire vive monte à 8 Go contre les 6 Go qu’apportait le Xiaomi Pad 5. Une amélioration des performances qui sera perceptible quand on mettra le Xiaomi Pad 6 dans un environnement très exigeant, comme le montage vidéo.

Photographie améliorée, mais pas beaucoup

Dans le monde des tablettes, la photographie n’a jamais été l’un des aspects les plus importants. Pour cette raison, le Xiaomi Pad 5 est équipé d’un seul appareil photo 13 MP qui, avec la nouvelle génération, a intégré un nouveau capteur de profondeur pour améliorer la qualité des photographies.

De la même manière que le Xiaomi Pad 5 empruntait le design des caméras du Xiaomi 11, le module caméra de ce nouveau Xiaomi Pad 6 voulait ressembler au nouveau Xiaomi 13, et ce nouvel ajout aux caméras nous sera utile lorsque nous ne le ferons pas. t avoir le mobile à portée de main.

Batterie et recharge : bien progresser

Le Xiaomi Pad 5 a su trouver un équilibre parfait entre la capacité de sa batterie et la vitesse de charge, et est capable de tenir jusqu’à 16 heures de lecture vidéo. Le nouveau Xiaomi Pad 6, avec seulement 120 mAh de capacité supplémentaire, peut durer jusqu’à deux jours complets avec une utilisation normale.

En termes de vitesse de charge, la dernière tablette de l’entreprise passe des 22,5 W du Xiaomi Pad 5 aux 33 W du nouveau Xiaomi Pad 6. Avec de meilleurs composants, plus de batterie et une vitesse de charge plus rapide, la nouvelle génération s’améliore énormément dans ce domaine. aspect.

Conclusion : chaque année, beaucoup mieux

Malgré le fait que nous soyons confrontés à deux tablettes de conception très similaire, le nouveau Xiaomi Pad 6 a une apparence beaucoup plus premium, et ses améliorations intérieures surpassent la génération précédente et en font l’option de choisir si vous voulez le dernier des derniers .

Dans tous les cas, et dès que le Xiaomi Pad 6 arrivera en France, il est fort probable que le Xiaomi Pad 5 baisse encore plus de prix. Si vous trouvez le Pad 5 en vente, cela peut être une option idéale, car la nouvelle version sera, bien que meilleure, plus chère.

