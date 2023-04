Comment apporter la commodité et la protection de l’authentification unique à vos Mac professionnels

La gestion des mots de passe est devenue nécessaire dans notre quotidien. Des comptes de messagerie et bancaires aux médias sociaux et aux achats en ligne, les mots de passe dictent l’accès. Au travail, la gestion des mots de passe est essentielle pour assurer la sécurité et l’accès autorisé aux systèmes et données internes.

Les administrateurs informatiques et les équipes de sécurité de l’information mettent en œuvre diverses méthodes pour garantir la sécurité des mots de passe sur le lieu de travail. Les politiques de mot de passe nécessitant un nombre spécifique de caractères, une rotation régulière, la prévention des mots de passe simplistes et/ou répétitifs ne sont que quelques-unes des façons dont la sécurité des mots de passe est gérée. Mais que se passe-t-il lorsque les employés ont accès à plusieurs systèmes, nécessitant tous des mots de passe différents et complexes ? Malheureusement, c’est à ce moment-là que les utilisateurs finaux commencent à chercher des raccourcis pratiques et d’autres moyens de se souvenir de leurs mots de passe, même si ce n’est pas le plus sûr. Ces raccourcis et alternatives peuvent rapidement devenir des cibles, déclenchant une faille de cybersécurité majeure.

Alors que les menaces de cybersécurité augmentent en fréquence et en sophistication, il est extrêmement important pour les entreprises de s’assurer que les appareils de travail sont toujours protégés contre les accès non autorisés. Les Mac ne sont pas différents. Mais que se passerait-il s’il existait un moyen de rendre ce processus très sûr pour votre entreprise, tout en le rendant extrêmement pratique pour les employés ?

C’est là qu’intervient l’utilisation de l’authentification unique pour Mac.

L’authentification unique (SSO) est largement utilisée pour les applications ou les solutions Web qui offrent normalement divers fournisseurs d’identité comme méthode de connexion. Cependant, pour des raisons techniques telles que la nécessité d’une connexion hors ligne ou parce que les systèmes d’exploitation n’apportent pas de support natif pour tirer parti du SSO comme méthode de connexion sur les ordinateurs, les entreprises ne peuvent pas tirer parti de cet outil très efficace pour protéger les accès professionnels les plus critiques. : l’ordinateur de travail dont dispose chaque employé.

Et si nous vous disions qu’en utilisant une solution de plate-forme unifiée Apple leader, l’authentification unique devient non seulement possible mais extrêmement facile à mettre en œuvre sur les Mac professionnels, permettant aux entreprises de remplacer la méthode d’authentification locale traditionnelle pour tout fournisseur d’authentification unique qu’elle adopte. , comme Google Workspace, Microsoft 365 for Business, Okta ou autres ?

Tout d’abord, commençons par ce qu’est une plate-forme unifiée Apple.

Apple Unified Platform est le résultat de l’intégration, sur un seul produit spécifique à Apple, de toutes les fonctionnalités et solutions dont les équipes informatiques et de sécurité auront besoin pour gérer et protéger les appareils Apple utilisés au travail.

Les principales plates-formes unifiées d’Apple, telles que Mosyle Fuse, intègrent dans une seule solution, une gestion complète et automatisée des appareils Apple, un antivirus de nouvelle génération spécifique au Mac, un durcissement et une conformité spécifiques au Mac, une gestion des privilèges spécifique au Mac, une gestion de l’identité Mac, Gestion des applications et des correctifs spécifiques à Apple, et une solution de confidentialité et de sécurité en ligne cryptée.

Les avantages de l’authentification unique font partie des outils de gestion de l’identité Mac, et sa mise en œuvre est entièrement automatisée et appliquée par le module intégré de gestion des appareils Apple.

Mosyle, le leader des plates-formes unifiées d’Apple, aborde la gestion de l’identité Mac avec sa fonctionnalité appelée Mosyle Auth 2.

Alors, comment fonctionne Mac Identity Management ?

La magie d’un bon outil de gestion de l’identité Mac commence au déploiement des Mac. Toute entreprise utilisant une plate-forme unifiée Apple leader avec des capacités de gestion de l’identité Mac peut simplement remettre (ou même expédier dans le cas d’employés distants) un tout nouveau Mac toujours dans la boîte emballée à tout nouvel employé et sans avoir besoin d’aide, l’employé pourra simplement allumez l’appareil pour la première fois, connectez-vous au WiFi et la prochaine chose qu’ils verront est la page de connexion du fournisseur d’identité (Google, Microsoft, Okta ou autres).

Ils s’authentifieront à l’aide des informations d’identification Gmail ou Exchange et l’outil Mac Identity Management 1) créera automatiquement le compte d’utilisateur local sur le Mac (permettant la standardisation des utilisateurs locaux sur tous les Mac de travail, ce qui facilitera la vie de l’équipe informatique dans l’avenir), et 2) faire en sorte que le mot de passe local pour le Mac soit le même que celui utilisé pour Google, Microsoft ou tout autre fournisseur d’identité.

Une fois l’authentification SSO simple terminée, le Mac est prêt à être utilisé, totalement configuré et protégé par les autres modules de la plate-forme unifiée Apple, et prêt pour une expérience de connexion SSO continue et transparente.

À partir de là, la solution Mac Identity Management remplacera la fenêtre de connexion macOS traditionnelle par la page de connexion du fournisseur d’identité dans toutes les futures connexions sur ce Mac. Un bon outil de gestion de l’identité Mac permettra également aux entreprises de tirer parti des méthodes d’authentification multifacteur préexistantes du fournisseur d’identité pour l’implémenter sur tous leurs Mac de travail, à l’échelle de l’entreprise.

Cela indique que lorsqu’un Mac professionnel est allumé, l’employé se voit présenter un écran de connexion pour le fournisseur d’identité officiel de l’entreprise. Une fois qu’ils ont entré leur nom d’utilisateur et leur mot de passe, ils sont invités à ajouter un deuxième code de vérification ou même à brancher une clé physique.

Cela offrira non seulement une grande commodité pour l’employé, mais garantira également qu’en cas de perte ou de vol du Mac, celui qui le possède ne pourra jamais accéder à son contenu, ni même tirer parti de l’appareil pour accéder aux outils internes de l’entreprise ou réseau, sauf si cette personne a accès au mot de passe du fournisseur d’identité et à la deuxième méthode d’authentification.

Lorsqu’il est temps de changer de mot de passe dans le fournisseur d’identité (Google Workspace, Microsoft 365 for Business, Okta ou autres), l’outil Mac Identity Management s’assurera que le nouveau mot de passe du fournisseur d’identité est mis à jour sur le Mac afin que le fournisseur d’identité et le Mac sera toujours synchronisé.

Enfin, lorsque l’entreprise doit licencier l’employé et s’assurer que l’accès aux données de l’entreprise cesse immédiatement, elle peut simplement supprimer ou suspendre l’utilisateur de l’employé avec le fournisseur d’identité et l’employé perdra l’accès au Mac et ne pourra plus se connecter. .

Tout cela entièrement automatisé sans aucun travail manuel de la part de l’employé ou de l’équipe informatique.

Combinez la gestion de l’identité Mac avec la gestion complète et automatisée des appareils Apple, l’antivirus de nouvelle génération spécifique au Mac, le renforcement et la conformité spécifiques au Mac, la gestion des applications et des correctifs spécifiques à Apple et une solution de confidentialité et de sécurité en ligne cryptée, et vous vous rendrez compte que S’il existe une solution dont toute entreprise a besoin lorsqu’elle exploite des appareils Apple, c’est une plate-forme unifiée Apple de premier plan telle que Mosyle Fuse.

Sur le plan financier, lorsque vous combinez toutes les fonctionnalités ci-dessus en utilisant une plate-forme unifiée Apple plutôt que de mettre en œuvre chaque solution individuelle qui devrait faire partie de n’importe quelle pile de logiciels informatiques pour Mac, vous pouvez économiser plus de 70 % sur les coûts, même pour un parc d’appareils plus petit. .

Donc, si vos employés utilisent des Mac (ou d’autres appareils Apple), inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours de Mosyle Fuse qui inclut la principale solution de gestion d’identité Mac Mosyle Auth 2, et découvrez par vous-même comment apporter votre fournisseur d’identité officiel à votre Les Mac de travail amélioreront considérablement l’expérience des employés avec leurs Mac tout en imposant des mesures de sécurité très strictes contre l’accès non autorisé aux appareils.

