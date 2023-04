Comment installer ChatGPT sur le clavier mobile : c’est la méthode la plus sûre

Microsoft a publié une version de son clavier SwiftKey avec ChatGPT intégré, qui facilite la génération de texte.

Capture d’écran du clavier SwiftKey de Microsoft, incluant désormais la prise en charge de ChatGPT

Microsoft reste déterminé à apporter l’intelligence artificielle à chacun de ses produits et services, et après avoir apporté ChatGPT à son navigateur et Dall-E à un nouveau générateur d’images, il offre désormais aux utilisateurs de son application mobile SwiftKey la possibilité d’accéder directement à ChatGPT du clavier.

Bien sûr, compte tenu du succès de Bing Chat, la stratégie de Redmond prend tout son sens.

L’arrivée de ChatGPT sur le clavier SwiftKey offre aux utilisateurs d’Android une nouvelle façon d’utiliser ChatGPT sur leurs mobiles, beaucoup plus rapide et plus pratique que via Bing ou Edge. Nous allons vous expliquer étape par étape comment vous pouvez avoir ChatGPT dans SwiftKey.

Vous pouvez donc utiliser la nouvelle version de SwiftKey avec ChatGPT

À l’heure actuelle, l’intégration de Bing Chat dans SwiftKey est en cours de développement et n’est donc disponible que dans la version bêta de l’application clavier Android. Bientôt, il atteindra la version stable, bien que Microsoft n’ait pas confirmé quand cela se produira.

Si vous avez un smartphone Android et que vous souhaitez commencer à utiliser la nouvelle version de SwiftKey avec ChatGPT, suivez simplement ces étapes :

Téléchargez la version bêta de SwiftKey pour Android via Google Play Ouvrez l’application et connectez-vous à votre compte Microsoft. Si vous ne l’avez pas déjà fait, connectez-vous à l’aperçu Bing Chat avec le même compte que vous avez utilisé à l’étape précédente.

C’est tout. Si vous avez suivi toutes les étapes, lorsque vous allez taper avec le clavier SwiftKey, vous verrez l’icône Bing Chat dans la barre d’outils en haut, et vous pouvez appuyer dessus pour accéder aux différentes fonctions qu’il propose.

Vous pourrez par exemple consulter le chat, changer le ton d’un texte déjà écrit ou simplement discuter avec le modèle d’intelligence artificielle. Tout, directement depuis le clavier.

