Il existe plusieurs alternatives pour masquer les applications sur notre téléphone Android, et toutes sont sûres et ne présentent aucun danger pour le téléphone.

Enregistrez dans un tiroir toutes les applications que vous ne voulez pas voir sans les désinstaller

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment masquer une application sur Android sans avoir à la supprimer. Et c’est qu’au fil du temps, nous accumulons des applications que nous utilisons assez peu, mais suffisamment pour ne pas vouloir les supprimer. Des outils comme la boussole, certaines applications du système Android que nous ne pouvons pas désinstaller, des nettoyeurs mobiles que vous utilisez très occasionnellement…

Comment masquer une application sur Android sans la supprimer

Avoir un écran d’application soigné et propre facilite grandement la gestion de notre téléphone Android. Et il n’est pas nécessaire de désinstaller les applications, car il y a des moments où nous en avons à nouveau besoin et il est ennuyeux de les télécharger à nouveau.

Nous vous proposons trois alternatives afin que vous puissiez masquer les applications que vous souhaitez sans les désinstaller.

Désactiver les applications Android préinstallées

La désinstallation des applications système sur Android peut être une alternative efficace pour se débarrasser de tous les bloatwares sur votre téléphone. Mais nous ne savons peut-être pas exactement quelle application nous éliminons et nous pouvons en supprimer certaines nécessaires au bon fonctionnement du téléphone de la carte. Il est conseillé dans ces cas, en particulier pour les utilisateurs de base qui ne souhaitent pas se plonger dans la racine ou la connexion ADB, de désactiver les applications au lieu de les désinstaller. Pour cela:

Nous passons à une application par défaut sur votre téléphone. Cela dépendra du fabricant du mobile, même si par défaut, il disposera sûrement de certains outils Google tels que Google Play Films, Gmail, Calendrier, etc., ou d’autres spécifiques au système, tels que l’Horloge.

Une fois que nous sommes dans l’écran d’informations sur l’application (suivez le chemin Paramètres-Applications-Gestion des applications et localisez celui que vous souhaitez désactiver), nous verrons plusieurs options. Celui qui nous intéresse est Disable. À partir de ce moment, l’application n’apparaîtra pas dans le tiroir, mais elle n’aura pas été supprimée du téléphone.

utiliser un lanceur

Il existe des lanceurs d’applications qui nous permettent de masquer des applications sur Android. L’un d’eux, et l’un des meilleurs et des plus connus, est Nova Launcher, qui dans sa version payante offre précisément la possibilité de masquer les applications que vous souhaitez.

Pour ce faire, et une fois que nous aurons téléchargé et installé Nova Launcher, nous allons nous rendre dans le tiroir des applications et nous allons effectuer les étapes suivantes :

On se place sur l’application qu’on veut cacher

Nous le maintenons enfoncé pendant une courte période jusqu’à ce qu’un nouveau menu contextuel apparaisse.

Cliquez sur l’icône de l’œil et c’est tout, il sera caché jusqu’à ce que vous décidiez

Pour voir les applications cachées, il suffit d’entrer dans les paramètres de Nova Launcher (nous avons une application spécifique disponible pour cela) et de cliquer sur le tiroir d’applications. Ensuite, cliquez sur Masquer les applications et la liste de toutes les applications que nous avons installées apparaîtra : celles qui sont marquées seront masquées. Simplement, nous devrons les décocher si vous voulez qu’ils réapparaissent.

Télécharger Nova Launcher sur Google Play

Utiliser une application pour masquer des applications

Cela ressemble à un virelangue, mais cela peut aussi être une bonne alternative pour masquer les applications que vous ne voulez pas voir. À partir de là, nous recommandons Hyde Apps de ZipoApps. Sous l’apparence d’une application de calculatrice, vous pouvez masquer n’importe quelle application que vous ne voulez pas voir de manière très rapide et facile.

Télécharger Masquer les applications sur Google Play

