Comment configurer votre nouveau mobile Samsung à partir de zéro

Si vous venez d’acheter un mobile Samsung ou si vous avez complètement restauré celui que vous aviez déjà, vous avez maintenant pour mission de le configurer à nouveau à partir de zéro. Pour vous aider à gérer One UI, sa couche de personnalisation, nous vous donnons dans ce guide 9 astuces clés pour que la configuration initiale de votre Samsung Galaxy soit correcte. Vous devez prendre en compte des aspects tels que la personnalisation de l’écran, l’installation de l’application et les paramètres de notification.

Comme nous le disons, One UI est la couche de personnalisation qui agit au-dessus d’Android. Par conséquent, vous aurez accès à une grande multitude de fonctions qui viennent de Samsung, comme l’optimisation automatique. Nous prenons tout cela en compte dans ce guide pour configurer votre nouveau mobile Samsung, voyons les étapes que vous devez suivre.

Configurer le réseau WiFi et les données mobiles

La première chose que vous devrez faire lorsque vous allumerez votre mobile Samsung pour la première fois est de choisir la langue dans laquelle vous allez l’utiliser, ajouter le réseau WiFi auquel vous allez vous connecter normalement et configurer votre carte SIM . De cette façon, vous aurez une connexion à la fois lorsque vous êtes à la maison et lorsque vous êtes absent, puisque vous aurez également un accès configuré aux données mobiles.

Si vous préférez, dans ces premières étapes, vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, afin de pouvoir accéder à des services tels que Gmail, Drive ou Photos.

Connectez-vous avec votre compte Samsung

L’une des particularités de Samsung est qu’il dispose d’un large écosystème d’applications maison très utiles. On peut citer Samsung Notes, SmartThings, Samsung Wallet ou encore Samsung Health. Beaucoup de ces applications vous demanderont de vous connecter avec votre compte Samsung, donc si vous n’en avez pas, cela vaut la peine de vous inscrire en tant que nouvel utilisateur.

Un autre aspect positif de la connexion avec votre compte Samsung est que vous synchroniserez les données avec d’autres appareils Samsung. Par exemple, si vous utilisiez Samsung Notes dans votre précédent Samsung Galaxy, dans le nouveau terminal, vous pourrez accéder à toutes les notes que vous aviez enregistrées.

Configurer les méthodes de sécurité

Lors de la première configuration de votre mobile Samsung, il est également très important de personnaliser les méthodes de sécurité afin que vos informations soient toujours protégées. Tout d’abord, vous devrez choisir entre établir un schéma, un pin ou un mot de passe.

Une fois ce type de serrure configuré, il sera temps pour les données biométriques. D’une part, vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale pour déverrouiller le terminal à l’aide de votre doigt. Ce lecteur peut être situé à l’arrière, sur le côté droit ou sur l’écran lui-même. Si vous souhaitez connaître les modèles de la firme avec cette fonction, vous pouvez les découvrir dans notre guide des meilleurs téléphones Samsung avec lecteur d’empreintes digitales.

Une autre option consiste à laisser le smartphone analyser votre visage à l’aide de la caméra frontale afin d’activer le déverrouillage par reconnaissance faciale. De cette façon, il vous suffit d’activer l’écran pour que la caméra frontale se concentre sur votre visage et, lorsqu’elle détecte que c’est celle qui est enregistrée, elle procède au déverrouillage rapide du système.

Désinstaller et installer des applications

Une autre étape importante lors de la configuration de votre mobile Samsung est, tout d’abord, de désinstaller les applications préinstallées que vous n’allez pas utiliser. Lorsque vous démarrez le terminal pour la première fois, il est normal que vous trouviez des applications telles que Netflix, Facebook ou Snapchat déjà installées. Pour cette raison, nous vous recommandons de jeter un œil à la liste des applications pour éliminer celles qui ne vous intéressent pas. Si vous voulez savoir étape par étape comment procéder, entrez dans notre guide sur la façon de supprimer les applications préinstallées d’un mobile Samsung. De cette façon, vous nettoyerez et gagnerez de l’espace libre.

Une fois que vous avez effectué ce nettoyage, vous devez installer ces applications clés pour vous lorsque vous utilisez le téléphone. Par exemple, vous pouvez télécharger des applications de messagerie comme WhatsApp, des réseaux sociaux comme Instagram, des plateformes de streaming comme Disney Plus ou Spotify, ou vos jeux préférés. Vous pouvez utiliser à la fois le Google Play Store et le Galaxy Store développé par Samsung.

Personnalisez l’écran d’accueil et les widgets

La personnalisation de l’écran d’accueil est une autre section dans laquelle vous devriez investir du temps. Il est pratique que vous créiez des raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus, que vous ajoutiez des widgets qui vous sont utiles et que vous définissiez également un fond d’écran que vous aimez. Pour accéder à toutes les fonctions, la première chose à faire est d’appuyer quelques secondes sur un point libre de l’écran d’accueil.

Tout d’abord, dans la barre d’options qui apparaît ci-dessous, vous trouverez « Fond d’écran et style ». Dans ce menu, vous pouvez configurer différentes images pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, en plus de choisir la palette de couleurs pour l’interface. La deuxième option est « Thèmes », qui vous donnera accès aux thèmes Galaxy. Dans cette application Samsung, vous trouverez des centaines de thèmes pour personnaliser l’esthétique du système d’exploitation, certains gratuits et d’autres payants.

La troisième option dans la barre inférieure est « Widgets », de petits éléments qui sont ajoutés à l’écran d’accueil et qui vous donnent un accès direct à différentes applications. Par exemple, WhatsApp dispose de plusieurs widgets qui permettent de visualiser directement les conversations les plus récentes.

Enfin, vous trouverez le bouton « Paramètres », avec lequel vous pouvez entrer directement les paramètres de l’écran d’accueil. À partir de là, tu peux configurer même le plus petit détail de cet écran, du nombre de grilles au masquage des applications que tu ne veux pas voir.

configurer les notifications

Dans la configuration de votre mobile Samsung from scratch il est indispensable que vous fassiez attention au paramétrage des notifications. Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir l’application des paramètres et d’entrer dans la section « Notifications ». À partir de là, vous pouvez choisir les applications qui peuvent vous envoyer des notifications, activer le mode Ne pas déranger, modifier le style de notification contextuelle et même activer l’historique des notifications.

La configuration correcte des notifications peut vous permettre de savoir dans quelle application vous avez reçu un message simplement en écoutant le son ou en voyant le type de fenêtre qui apparaît à l’écran. De plus, certains mobiles Samsung disposent de la fonction « Notification flash », qui consiste à s’allumer en flash lorsque vous recevez un message. De cette façon, même si vous avez votre téléphone à l’envers, vous saurez que vous avez de nouvelles notifications.

Vous pouvez également savoir que vous avez reçu une notification de l’une ou l’autre application en fonction de la couleur avec laquelle l’écran s’éclaire grâce à l’outil « Couleur par mot-clé ». Si vous ne voulez pas qu’il y ait une telle distinction, mais que vous voulez que l’écran s’allume avec une couleur lors de la réception d’une notification, entrez « Edge Lighting Style ». De là, vous pouvez choisir l’effet qui apparaît, sa couleur et même la durée de l’avis.

Activer l’optimisation automatique

L’optimisation automatique de votre mobile Samsung est un outil qui s’occupe automatiquement de nettoyer la mémoire et de fermer les applications en arrière-plan afin que l’opération soit toujours la meilleure. Ce n’est pas une fonctionnalité bien connue, mais nous vous recommandons de l’activer lorsque vous configurez votre téléphone, afin de vous assurer que les performances sont toujours optimales. Voici comment vous pouvez procéder :

Entrez dans l’application Paramètres. Rendez-vous dans la rubrique « Entretien et batterie ». Appuyez sur « Optimiser automatiquement ». Cochez la case « Redémarrer si nécessaire ».

Modifier le taux de rafraîchissement de l’écran

Le taux de rafraîchissement d’un téléphone mobile fait référence à la vitesse à laquelle les images sont mises à jour. Votre mobile Samsung peut avoir 60 hertz, ce qui est basique, ou avoir un taux de mise à jour élevé -90 ou 120 hertz-. S’il s’agit de l’un de ces derniers, nous vous recommandons d’activer le taux de rafraîchissement le plus élevé afin de profiter d’une expérience plus fluide, en étant toujours conscient que cela implique une plus grande économie de batterie.

Il est possible que, par défaut, votre Samsung Galaxy n’ait pas le taux de rafraîchissement élevé activé. C’est pourquoi nous vous recommandons, lors de la configuration initiale, de procéder au changement du taux de rafraîchissement de votre Samsung en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres. Entrez dans la section « Écran ». Tapez sur « Fluidité du mouvement ». Sélectionnez le taux de rafraîchissement que vous souhaitez définir. Appuyez sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer les modifications.

Utiliser la batterie adaptative

La dernière astuce que nous vous conseillons pour configurer votre mobile Samsung est de vous servir de la batterie adaptative. Il s’agit d’une fonctionnalité qui prolonge la durée de vie de la batterie en fonction de l’utilisation que vous faites du téléphone. De cette façon, vous verrez comment l’autonomie du terminal est prolongée et vous pourrez passer plus de temps sans avoir besoin du chargeur. Voici comment activer la batterie adaptative de votre Samsung :

Ouvrez l’application Paramètres. Entrez dans la section « Maintenance et batterie ». Appuyez sur le menu « Batterie ». Faites défiler vers le bas et entrez « Plus de paramètres de batterie ». Activez la fonction « Batterie adaptative ».

Si vous suivez ces astuces clés dont nous avons parlé tout au long du guide, la configuration de votre mobile Samsung aura été effectuée correctement. Bien sûr, vous pouvez creuser dans l’application Paramètres pour encore plus de fonctionnalités One UI qui pourraient vous intéresser.

