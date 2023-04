Cette fois, nous vous montrons étape par étape comment supprimer définitivement des photos de Google Photos.

Google Photos stocke automatiquement toutes les photos que vous avez dans votre galerie d’images.

Vous manquez d’espace dans votre compte Google ? Bien qu’il existe quelques astuces pour pouvoir augmenter le stockage gratuitement, la solution la plus efficace consiste à supprimer les photos qui ont été téléchargées sur Google Photos et que vous n’avez pas vraiment besoin de sauvegarder. De cette façon, non seulement vous économiserez de l’espace, mais vous empêcherez également Google Photos de faire des copies de sauvegarde du contenu que vous ne souhaitez pas stocker.

applications de photographie

Bien qu’il y ait beaucoup de confusion sur les étapes à suivre pour supprimer définitivement des photos dans Google Photos, la réalité est que la réalisation de cette procédure est plus facile qu’il n’y paraît.

Afin que vous ne perdiez pas votre temps à chercher sur Internet, nous vous expliquons ici étape par étape comment supprimer définitivement n’importe quelle photo de Google Photos, à la fois de votre mobile et de votre ordinateur (version application et web).

Comment supprimer définitivement des photos de Google Photos

Si vous avez reçu le fameux message indiquant que la mémoire de Google Photos est pleine, vous serez pratiquement obligé de supprimer des vidéos et des images de votre compte Google Photos.

Il convient d’ajouter que les deux méthodes que nous allons expliquer ci-dessous élimineront toutes les traces possibles des images, qu’est-ce que cela indique ? Que vous ne pourrez pas les récupérer (sauf si vous avez fait une copie de sauvegarde).

Supprimer des photos de l’application Google Photos

La première étape que vous devrez faire est d’ouvrir l’application Google Photos à partir de votre appareil mobile.

Une fois à l’intérieur, vous devez cliquer sur l’onglet « Bibliothèque » (situé en bas à droite de l’écran).

Au sein de votre bibliothèque Google Photos, vous devrez entrer l’album dans lequel se trouvent les images que vous souhaitez supprimer définitivement.

Continuez à cliquer sur l’une des photos que vous souhaitez supprimer.

Une petite « coche » apparaîtra dans le coin supérieur gauche des images. Pour que la sélection soit valide, chaque photographie doit contenir ladite « coche ».

Avec les photographies déjà sélectionnées, vous devez cliquer sur la petite poubelle qui apparaît en haut à droite de l’écran.

Un menu s’affichera en bas de l’application, là vous devrez cliquer sur « Déplacer vers la corbeille ».

Google Photos confirmera l’action que vous avez entreprise en affichant un message indiquant « Envoyé à la corbeille ».

Par conséquent, vous devrez retourner à l’écran « Bibliothèque », puis cliquer sur « Corbeille ».

Dans la corbeille de Google Photos, vous devrez sélectionner les images que vous avez envoyées à ladite corbeille.

Ensuite, vous devez cliquer sur « Supprimer ».

Et, enfin, vous devrez cliquer sur l’option qui dit « Supprimer définitivement ».

Supprimer des photos de la version Web de Google Photos

Vous devrez d’abord accéder au site Web de Google Photos. Une fois connecté avec votre compte Google, vous devrez sélectionner les images que vous souhaitez supprimer (en cliquant sur chacune).

Avec les photos déjà sélectionnées, vous devez cliquer sur la petite poubelle qui apparaît en haut à droite de l’écran.

Google vous informera qu’il déplace les éléments vers la corbeille, cliquez sur « Compris » pour lancer le processus.

Pour terminer la procédure, vous devez cliquer sur « Déplacer vers la corbeille » (cela n’apparaîtra que la première fois que vous enverrez des photos dans la corbeille Google Photos).

Par conséquent, vous devrez cliquer sur « Corbeille ».

Ensuite, vous devrez cliquer sur « Vider la corbeille ».

Et, comme dernière étape, vous devrez cliquer sur le bouton bleu qui dit « Vider la corbeille ».

Sans rien de plus à ajouter à cet égard, à partir d’ici, nous vous conseillons de télécharger vos photos depuis Google Photos avant de les supprimer. De cette manière, vous pourrez conserver vos images en local, et vous éviterez également que votre compte Google n’atteigne sa limite en terme de capacité de stockage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :