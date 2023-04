Comment contrôler votre bureau Windows depuis le Xiaomi Pad 5

Les tablettes renaissent de leurs cendres puisqu’il y a quelques années, grâce à la pandémie, elles étaient à nouveau très demandées. Xiaomi, qui a su profiter de cette demande, a lancé la Xiaomi Pad 5, une tablette aux fonctionnalités incroyables et à un prix bien en deçà des attentes.

Parmi les nombreuses fonctions dont dispose le Xiaomi Pad 5, il y en a une avec laquelle nous pouvons interagir avec notre ordinateur Windows à partir de la même tablette, sans avoir à disposer d’un clavier ou d’une souris, et entièrement sans fil. Grâce à lui, vous aurez le contrôle total de votre PC avec une seule application : Microsoft Remote Desktop.

Contrôle de votre ordinateur, depuis votre tablette Xiaomi

Le Xiaomi Pad 5 s’est avéré capable d’exécuter Windows comme système d’exploitation, mais ces types de modifications sont très compliqués et peuvent finir par endommager la tablette. Si vous souhaitez pouvoir contrôler votre ordinateur Windows depuis le Pad 5, nous avons une option beaucoup plus simple : le contrôler à distance.

Le fonctionnement du contrôle à distance de Windows est similaire à l’utilisation de votre mobile Xiaomi comme télécommande de télévision, bien que sur la tablette, cela fonctionne avec une application développée par Microsoft, le créateur de Windows. Grâce à Microsoft Remote Desktop, vous contrôlerez votre PC de n’importe où avec votre Xiaomi Pad 5.

Pour ce faire, vous devrez d’abord préparer votre ordinateur et télécharger l’application sur votre tablette Xiaomi. N’oubliez pas que pour utiliser ‘Remote Desktop’, vous devez disposer de Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro :

Sélectionnez ‘Démarrer’ > ‘Paramètres’ > ‘Bureau à distance’ et activez la fonctionnalité. Ensuite, notez le nom de votre PC, car vous en aurez besoin pour vous connecter depuis votre tablette.

Sur votre Xiaomi Pad 5, et avec l’application téléchargée, ajoutez le nom de l’appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Sélectionnez ensuite le nom de l’ordinateur distant et attendez que la connexion se termine.

Une fois cela fait, votre Xiaomi Pad 5 se connectera automatiquement à votre bureau Windows, et vous pourrez manipuler votre ordinateur à volonté depuis la tablette, de n’importe où et avec un confort total. N’oubliez pas que votre version de Windows doit être Pro, que vous soyez sous Windows 10 ou le plus récent Windows 11.

