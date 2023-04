Écran toujours allumé, avantages et inconvénients et comment cela affecte la batterie de votre Xiaomi

Xiaomi fait de gros efforts depuis plusieurs générations de ses smartphones pour pouvoir intégrer des dalles AMOLED dans la plupart d’entre eux quelle que soit la gamme de prix dans laquelle ils se trouvent. Les avantages au niveau de la visualisation de ce type d’écran sont nombreux, mais il y en a un que nous apprécions particulièrement, et c’est le mode Always On Display.

Grâce à cet outil, nous allons avoir certains avantages lorsqu’il s’agit de pouvoir afficher du contenu sans avoir à déverrouiller notre mobile, mais il a également des aspects négatifs à prendre en compte. Nous détaillons tout cela dans cet article afin que vous puissiez en tenir compte lors de son utilisation au quotidien.

Comment activer le mode Always On Display sur votre mobile Xiaomi

Avant de parler des avantages et des inconvénients de l’utilisation de cette technologie, la première chose que nous devons savoir est de savoir comment elle peut être activée sur un téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

Dans ce cas, comme vous pouvez l’imaginer, ce paramètre se trouve dans la section écran, et la couche de personnalisation MIUI nous permet de configurer de nombreux paramètres dans cet outil, de pouvoir sélectionner le style de l’horloge ou l’élément que nous voulons voir dans son interface jusqu’à ce que nous puissions changer l’animation latérale des notifications que nous recevons.

Cela dit, voici comment activer ce mode sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO de manière simple :

Entrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO et accédez à la section « Écran toujours actif et écran de verrouillage ».

Maintenant, cliquez simplement sur « Toujours à l’écran » et activez l’option qui apparaît en haut

Quels sont les avantages d’activer le mode Always On

Nous savons déjà comment activer ce mode, et maintenant c’est au tour de vous dire quels sont les avantages de l’utiliser au quotidien et, comme vous pouvez l’imaginer, de pouvoir afficher des données aussi importantes que l’heure, la date ou même les notifications que nous avons reçues sans avoir à déverrouiller le mobile sont les plus claires.

Cet outil profite de l’une des particularités offertes par les panneaux AMOLED, à savoir éteindre les pixels à l’écran lorsque vous souhaitez reproduire la couleur noire, par conséquent, la consommation de la batterie est bien inférieure à ce que nous pourrions avoir avec le même technologie utilisant un panneau LCD.

Un autre des avantages que nous trouvons intéressant de mentionner dans ce mode est la possibilité de le programmer par heures. C’est-à-dire que nous pouvons ajuster que Always On ne fonctionne que pendant la journée et qu’il cesse de fonctionner la nuit ou vice versa, le tout dans le but de nous aider quand nous en avons besoin et de ne pas nous déranger lorsque nous n’allons pas l’utiliser.

Enfin, un autre élément que nous aimons dans la configuration de ce mode sur un téléphone avec MIUI est que nous pouvons définir un message personnalisé sur l’écran de verrouillage du téléphone. Dans les situations d’urgence, il peut nous sauver en établissant des informations pertinentes pour nous identifier, donc en ce sens, les possibilités sont pratiquement infinies.

Quels sont les inconvénients de l’activation du mode Always On

Sans aucun doute, la section autonomie de notre appareil intelligent va être le principal perdant lors de l’utilisation de Always On, et c’est quelque chose que nous devons prendre en compte si nous arrivons généralement en fin de journée en termes de batterie restante.

Selon nos tests, la différence entre utiliser ou non ce mode dans un POCO F4 est comprise entre 10 et 20% tout au long de la journée. Si vous avez la possibilité d’accéder à une prise de courant à tout moment, il peut être très utile d’activer Always On, mais sinon, la chose la plus prudente à faire est peut-être d’économiser cette batterie supplémentaire afin que le téléphone portable prenne plus longtemps à se décharger.

Enfin, un autre aspect que nous devons considérer est la combustion des panneaux AMOLED. En effet, les diodes qui émettent de la lumière pour que le contenu puisse être reproduit sur l’écran de nos smartphones sont organiques et, dans le cas où nous avons un élément spécifique pendant longtemps dans une partie du panneau, cela peut le faire il y a une marque que nous ne pourrons jamais enlever.

Par conséquent, il est important de considérer qu’une utilisation prolongée du mode Always On peut provoquer des brûlures sur le panneau de notre mobile, et la seule solution est de changer complètement le composant. Il est vrai qu’il est difficile que cela se produise si nous utilisons modérément ce mode, mais nous devons le garder à l’esprit chaque fois que nous voulons le maintenir dans le meilleur état possible.

