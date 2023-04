Comment utiliser WhatsApp sur une montre intelligente : tout ce que vous pouvez faire

Selon la montre que vous utilisez, vous pourrez plus ou moins profiter de cette application de messagerie instantanée.

Une personne portant une montre connectée affichant différentes applications

Nous allons vous expliquer comment utiliser WhatsApp sur une montre intelligente et tout ce que vous pouvez en faire. Et c’est que l’utilisation de ce type de wearables s’est répandue comme une traînée de poudre ces dernières années, notamment en raison de la grande polyvalence de son utilisation : il mesure votre activité physique, surveille votre fréquence cardiaque et votre routine de sommeil et, en plus, il se connecte avec le téléphone pour pouvoir recevoir des appels (et parfois y répondre), toute notification, etc.

Tout ce que vous pouvez faire avec WhatsApp sur une montre intelligente

Vous ne pourrez sûrement pas faire grand-chose avec WhatsApp sur les montres intelligentes bon marché au-delà de la réception des notifications et du contenu des messages. Cependant, si on opte pour une montre milieu de gamme, milieu-haut de gamme, la plage d’actions augmentera beaucoup. La première chose que vous devez savoir, c’est que WhatsApp ne propose pas d’application spécifique pour les montres intelligentes : il utilise simplement celle que nous avons préalablement installée sur notre smartphone pour fonctionner.

Cela n’indique pas que nous ne pourrons pas faire des choses avec WhatsApp sur une montre intelligente. Comme nous l’avons indiqué, cela dépendra du modèle de smartwatch et du système d’exploitation qu’il a préinstallé. Nous allons vous dire ce que vous pouvez faire sur les montres avec Wear OS, le système d’exploitation de Google pour les montres, sur une Apple Watch, sur les montres Xiaomi, avec TizenOS et avec HarmonyOS, logiciel exclusif pour les montres de la marque Huawei.

Et ne vous inquiétez de rien : utiliser WhatsApp est aussi simple que de changer l’heure sur une montre connectée.

Que puis-je faire dans WhatsApp avec une montre avec WearOS

Si vous avez une Samsung Galaxy Watch 4 ou 5, le modèle TicWatch Pro 3, OPPO Watch, Fossil Gen 6 ou 5 ou Blackview X1, voici les principales fonctionnalités de WhatsApp dont vous pouvez profiter :

Vous pouvez compter sur les fonctions de base telles que la réception du contenu de ce qu’ils vous ont écrit, qu’il s’agisse d’images, d’stickers ou de texte.

Répondez aux messages de trois manières différentes : si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser l’une des réponses par défaut suggérées ; si vous avez le temps, vous pouvez répondre à quelque chose de spécifique à l’aide du clavier à l’écran ou lui parler directement avec la saisie vocale.

Vous pouvez marquer un message comme lu même si vous n’y répondez d’aucune façon.

Vous pouvez ouvrir le message, directement, sur l’écran de votre smartphone, en suivant les instructions à l’écran de la montre.

Grâce à Google Assistant, vous pouvez envoyer un message WhatsApp à n’importe lequel de vos contacts dans le répertoire téléphonique.

N’oubliez pas que même si vous n’avez pas WhatsApp en tant qu’application sur Wear OS, vous pouvez toujours profiter de certaines applications essentielles telles que Google Maps, Telegram ou Google Pay.

Que puis-je faire dans WhatsApp avec une Apple Watch

Si vous avez une montre connectée Apple, les fonctions sont assez limitées : voici ce que vous pouvez faire avec WhatsApp :

Comme toujours, recevez des notifications de l’application de messagerie instantanée sur la montre, y compris le contenu du message, qu’il s’agisse de texte, d’images, d’emotes ou d’stickers.

Vous pourrez répondre aux messages comme avec les modèles Wear OS : avec des réponses suggérées, avec la saisie vocale ou via le clavier à l’écran.

Que puis-je faire sur WhatsApp avec une smartwatch Xiaomi

Les montres de la marque Xiaomi ont un logiciel de marque exclusif, nous n’allons donc avoir que les fonctions les plus basiques :

Recevez des notifications mobiles avec le contenu du message texte et des stickers.

Répondre aux messages mais uniquement par les réponses suggérées et prédéterminées par le système.

Si vous souhaitez profiter de WhatsApp sur votre smartwatch, une montre Xiaomi ne devrait pas faire partie de vos alternatives d’achat.

Que puis-je faire dans WhatsApp avec une smartwatch avec TizenOS

TizeOS est un logiciel développé par la marque Samsung destiné aux montres connectées. Certains modèles antérieurs à la Samsung Galaxy Watch 4, Galaxy Watch Active 2, etc. l’ont préinstallé. Ici, nous allons pouvoir faire quelque chose de plus que dans les modèles précédents, mais cela n’atteint pas la polyvalence des modèles avec Wear OS.

Vous pourrez recevoir le message qu’ils vous ont envoyé, mais seulement le texte

À cette occasion, vous pourrez répondre aux messages avec les réponses suggérées, avec la dictée vocale ou le clavier à l’écran.

Vous pouvez également marquer le message comme lu sans avoir à toucher le mobile.

Que puis-je faire dans WhatsApp avec une montre avec HarmonyOS

Si vous possédez une montre Huawei, vous utilisez HarmonyOS, le logiciel de la marque. Comme avec les montres Xiaomi, avec ces montres les fonctions WhatsApp sont très limitées et vous ne pouvez que :

Recevez des notifications avec le message texte reçu.

Répondez aux messages avec les réponses suggérées par la montre.

