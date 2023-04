WhatsApp est utilisé quotidiennement par des millions de personnes à travers le monde, devenant aujourd’hui un outil de communication incontournable.

Les listes de diffusion sont un bon moyen de transférer un message sur WhatsApp

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment envoyer le même message WhatsApp à plusieurs contacts en même temps. C’est une méthode simple et sûre : ce n’est pas une des raisons pour lesquelles WhatsApp pourrait fermer votre compte. Et c’est sûr que vous vous êtes retrouvé dans cette situation : vouloir envoyer un document, une image, une vidéo ou tout autre élément à plusieurs personnes et ne pas le savoir, il faut donc opter pour l’envoi un par un. Cependant, WhatsApp vous offre précisément cette fonction utile, que vous pouvez faire sans risquer d’être banni ou de finir par être considéré que vous avez tendance à envoyer des spams aveugles.

Comment envoyer le même message WhatsApp à plusieurs contacts à la fois

Comment transférer un message sans créer de listes de diffusion

Pour envoyer un message à plusieurs personnes en même temps, vous avez plusieurs options à votre disposition. La première consiste à créer une liste de diffusion.

Comment créer une liste de diffusion sur WhatsApp

Pour créer une liste de diffusion dans WhatsApp, il vous suffit de :

Ouvrez l’application WhatsApp

En haut à droite, cliquez sur le menu à trois points, puis sur Nouvelle diffusion.

Maintenant, choisissez simplement les contacts que vous souhaitez inclure dans votre nouvelle liste de diffusion.

Dès que vous l’aurez créé, une nouvelle icône apparaîtra dans votre liste de chat : un mégaphone. Ceci est votre nouvelle liste de diffusion.

Et vous vous demandez peut-être : Et quelle est la différence entre un groupe et une liste de diffusion ? Eh bien, très simple : dans un groupe, tous les membres du groupe peuvent voir les données personnelles des autres. Oui, il est possible de le faire de cette façon, mais ce n’est pas l’une des meilleures astuces de groupe WhatsApp dont vous disposez.

Et c’est que dans une liste de diffusion, les messages atteindront leurs destinataires comme s’il s’agissait de messages privés. Ils ne sauront pas non plus qu’un message leur est envoyé via une liste de diffusion.

L’un des grands avantages d’une liste de diffusion est que vous pouvez envoyer le même message à un maximum de 256 personnes. D’autre part, l’un de ses inconvénients est que les messages n’atteindront que les destinataires qui nous ont dans leur liste de contacts. C’est-à-dire : si vous ajoutez quelqu’un à la liste de diffusion et qu’il ne vous a pas ajouté à son agenda, rien n’arrivera.

Si vous avez plus d’une liste de diffusion, vous pouvez la renommer. Le faire est très simple, il vous suffit de :

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion.

Cliquez sur la partie supérieure où apparaît le nombre de destinataires.

Sur l’écran suivant, cliquez sur le menu à trois points, puis sur Renommer la liste de diffusion.

Nommez-le comme vous voulez et appuyez sur OK.

Comment transférer un message sans créer de listes de diffusion

Si vous n’avez pas envie de créer une liste de diffusion pour transférer des messages, vous pouvez également le faire manuellement. Bien sûr : cette façon de faire ne vous donne que la possibilité d’envoyer le même message à cinq destinataires en même temps.

Pour ce faire, il vous suffit de :

Appuyez et maintenez le message que nous voulons transférer

Cliquez sur la flèche qui apparaît en haut de l’écran

Nous choisissons les destinataires à qui nous voulons envoyer ledit message

