Comment utiliser ChatGPT gratuitement sur PC et mobile

Tout ce que vous devez savoir sur le chatbot AI tendance : ChatGPT, en profondeur.

ChatGPT est le chatbot basé sur le modèle de langage naturel OpenAI, accessible à tous

Nous allons vous expliquer ce que c’est et comment vous pouvez utiliser ChatGPT, l’intelligence artificielle créée pour avoir des conversations avec les utilisateurs qui a révolutionné le monde ces derniers mois, et que des millions de personnes utilisent déjà au quotidien. Sans aucun doute, c’est l’un des outils qui fait le plus parler à travers le monde, et si vous n’aviez pas encore commencé à l’utiliser, nous allons ici vous expliquer comment le faire.

Tout le monde peut commencer à utiliser ChatGPT facilement, à tout moment et sans rien payer. Cependant, avant de le faire, il est conseillé d’en savoir plus sur l’outil et ses utilisations, ses fonctions, ses secrets et bien plus encore. Allons tout vous dire.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un modèle d’intelligence artificielle conversationnel développé par la société spécialisée en IA, OpenAI. A première vue, il n’est pas très différent des chatbots classiques qui permettaient d’avoir une conversation avec un logiciel grâce à des réponses automatiques.

Cependant, dans ce cas, les réponses ne sont pas générées automatiquement. Au lieu de cela, ChatGPT a été formé à partir d’une énorme quantité de données textuelles obtenues sur Internet au fil des ans, notamment des actualités, des conversations, des livres, des pages Web, etc.

Grâce à la formation, le modèle apprend à identifier les modèles de langage et à comprendre le sens des mots et des phrases. De cette façon, ChatGPT est capable de comprendre les requêtes faites par les utilisateurs et de générer des réponses en langage naturel.

Dans le domaine de l’IA, qu’est-ce qu’un « modèle » ?

Un « modèle » fait référence à un ensemble d’algorithmes, de paramètres et de règles utilisés pour apprendre à effectuer une tâche spécifique. Ces modèles sont conçus pour traiter les données d’entrée et produire une sortie ou une réponse souhaitée. Dans le cas de ChatGPT, le modèle GPT (Generative Pre-trained Transformer) est utilisé.

Bref, ChatGPT n’est pas une intelligence artificielle. Il s’agit en fait d’un outil en ligne sous forme de chat, qui utilise un modèle d’intelligence artificielle appelé GPT pour répondre à vos questions, vous aider à trouver des informations ou simplement avoir une conversation sur à peu près tout ce que vous pouvez imaginer.

De plus, étant donné que la formation a été réalisée à l’aide de données présentes partout sur Internet, ChatGPT « parle » différentes langues. Actuellement, ChatGPT est formé pour répondre en anglais, français, français, allemand, italien, portugais, japonais, coréen ou chinois, entre autres langues.

Comment utiliser ChatGPT étape par étape

ChatGPT est un outil en ligne disponible pour tous les utilisateurs dans le monde (sauf dans les pays où il a été interdit, bien sûr).

Est-il possible d’utiliser ChatGPT gratuitement ?

Il existe une version gratuite de ChatGPT avec certaines limitations et elle est accessible à tous.

Selon que vous souhaitez utiliser ChatGPT sur votre mobile ou sur votre ordinateur, les étapes à suivre seront quelque peu différentes. Dans les deux cas, le processus est simple, il est à la portée de tous et cela ne prendra que quelques minutes avant de pouvoir commencer à poser des questions ou à avoir une conversation. De plus, vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit pour pouvoir l’utiliser.

Utiliser ChatGPT sur PC

Le processus pour utiliser ChatGPT sur un ordinateur est simple. Vous n’avez besoin que d’une connexion Internet et d’une application de navigation installée sur votre ordinateur. Si vous remplissez les conditions, voici tout ce que vous devez faire :

Ouvrez le site officiel ChatGPT dans votre navigateur. Créez un compte (Sign Up) ou connectez-vous (Log In) à un compte existant. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Google ou Microsoft. Lorsque vous êtes dans le chat, vous pouvez commencer à poser des questions et vous verrez les réponses sous forme de messages. Vous pouvez vous renseigner sur n’importe quel sujet.

Sur le côté gauche du chat, vous verrez une barre d’outils avec plusieurs options. Par exemple, vous pouvez ouvrir un nouveau chat où le modèle d’IA oubliera tout ce dont il vous a parlé dans les autres chats pour « repartir de zéro », ou revenir à d’autres conversations que vous avez eues auparavant. Vous pouvez également supprimer toutes les discussions.

Utiliser ChatGPT sur mobile

Si vous voulez utiliser ChatGPT sur votre mobile, que ce soit Android ou iPhone, le processus sera tout aussi simple. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez le site officiel ChatGPT dans votre navigateur. Créez un compte (Sign Up) ou connectez-vous (Log In) à un compte existant. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Google ou Microsoft. Lorsque vous êtes dans le chat, vous verrez une interface similaire à celle d’une application de messagerie. Vous pouvez écrire vos messages dans le champ de texte en bas, et vous verrez les réponses du modèle AI apparaître en haut.

Bien que ce ne soit pas le seul moyen d’utiliser ChatGPT sur mobile. L’outil disposant d’une API ouverte aux développeurs, des applications permettant d’utiliser ChatGPT sur Android et d’autres utilitaires similaires ont vu le jour ces derniers mois. Il faut être prudent, oui, car tous ne sont pas sûrs.

Par exemple, vous pouvez facilement utiliser GPT-4 sur votre mobile si vous utilisez le moteur de recherche Bing ou le navigateur Microsoft Edge, ou ajouter ChatGPT à WhatsApp pour avoir des conversations avec le bot sans quitter l’application de messagerie.

11 choses que vous pouvez faire avec OpenAI Chat

En raison de l’énorme quantité de données avec lesquelles le modèle GPT a été formé, les possibilités d’utilisation de ChatGPT sont presque infinies. Il y a ceux qui ont utilisé l’outil pour obtenir de l’aide au travail ou dans leurs études, et ceux qui ont réussi à « pirater » Windows grâce à des clés générées par ChatGPT. Bien que cela ressemble à un cliché, dans ce cas, c’est vrai : la limite est fixée par votre imagination.

Dans tous les cas, voici 11 choses que vous pourriez faire grâce à ChatGPT :

Obtenez des informations sur un sujet spécifique : vous pouvez demander à ChatGPT tout ce que vous voulez savoir sur n’importe quoi, de l’histoire à la science et à la technologie. Apprendre une nouvelle langue : Vous pouvez pratiquer des conversations simples dans une autre langue avec ChatGPT et lui demander de vous corriger si vous faites une erreur. Aide aux devoirs : Vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à comprendre un concept difficile en maths, physique, chimie, etc. Écriture créative : vous pouvez utiliser ChatGPT comme source d’inspiration pour l’écriture créative, en lui demandant de générer des idées, des personnages ou des paramètres. Jeux de mots et énigmes : vous pouvez vous mettre au défi, vous ou vos amis, avec des jeux de mots et des énigmes en utilisant ChatGPT en tant que participant supplémentaire. Aide à la planification de voyages : Vous pouvez demander à ChatGPT de vous fournir des recommandations sur les destinations touristiques, les lieux d’intérêt, les options d’hébergement et les restaurants. Chat occasionnel : Vous pouvez avoir un chat occasionnel avec ChatGPT et lui demander de vous raconter des blagues, des histoires ou simplement de parler de n’importe quel sujet qui vous intéresse. Thérapie par la parole : vous pouvez utiliser ChatGPT comme moyen de parler de vos émotions et de vos sentiments, comme une sorte de thérapie par la parole. Conseils de style de vie : Vous pouvez demander à ChatGPT des conseils sur la façon de mener une vie plus saine, de gérer le stress ou d’améliorer vos relations interpersonnelles. Création artistique : vous pouvez demander à ChatGPT de générer des idées pour des peintures, des dessins, des sculptures, de la poésie, des chansons et toute autre forme d’art que vous aimez. Copilote de programmation : peu importe si vous êtes un débutant ou un développeur de logiciels avancé. Vous pouvez demander à ChatGPT de générer des parties d’un code ou d’analyser celui que vous avez déjà écrit à la recherche de bugs pour vous faire gagner du temps.

Quels types de ChatGPT existent ? Différences entre GPT-3.5 et GPT-4

Si vous avez suivi les dernières nouvelles liées au développement de l’intelligence artificielle, vous savez probablement qu’OpenAI a récemment publié une mise à jour de son modèle de langage naturel, GPT-4. Il s’agit d’une évolution importante par rapport à GPT-3.5, ayant été formé avec un plus grand volume d’informations et disposant de nouvelles capacités qui n’étaient pas présentes dans la version précédente. À l’époque, nous avons déjà passé en revue les principales différences entre GPT-3.5 et GPT-4.

En résumé, on pourrait dire que GPT-4 rend ChatGPT capable de converser sur un plus grand nombre de sujets, qu’il fait moins d’erreurs et qu’il est même capable de « voir » des photos et de comprendre ce qui y apparaît. De plus, ses créateurs assurent qu’il s’agit d’un modèle beaucoup plus sûr lorsqu’il s’agit d’éviter de générer des messages offensants.

D’autre part, il y a ChatGPT Plus. Il s’agit de la version payante de l’outil ChatGPT, qui pour 20 $ par mois donne accès à certains avantages non disponibles dans la version gratuite. Par exemple, il permet d’utiliser ChatGPT même en cas de forte demande, accélère la génération de réponses et offre un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

À partir d’aujourd’hui, l’abonnement à ChatGPT Plus vous permet d’utiliser le modèle GPT-4, tandis que la version gratuite utilise toujours GPT-4. Cependant, il existe un moyen d’utiliser GPT-4 gratuitement et sans avoir à s’abonner à ChatGPT Plus.

