Hilarant! Découvrez comment l’IA a transformé les milliardaires du monde en « habitants des bidonvilles »

L’Intelligence Artificielle est venue pour rester et ne semble pas vouloir disparaître de si tôt. Avec l’IA, vous pouvez désormais effectuer facilement de nombreuses tâches difficiles. L’IA aide également à accomplir des tâches censées prendre un certain temps à accomplir en quelques secondes. Avec l’IA, vous pouvez désormais penser à n’importe quoi et en faire une réalité en un clin d’œil. Outre la génération de textes, l’IA peut également faire un effort supplémentaire pour générer des vidéos et des photos.

Les images AI semblent maintenant si réelles

Alors que cette nouvelle technologie est venue aider beaucoup de gens à faire leur travail facilement, d’autres se sont également tournés vers la partie amusante. La plupart des créations amusantes se présentent sous la forme d’images. Pensez simplement à quelque chose, n’importe quoi et demandez à l’IA de générer une image réaliste de ce à quoi vous pensiez. Les résultats sont toujours réels, comme un vrai coup de caméra ou le travail d’un artiste de classe mondiale.

Un utilisateur Instagram du nom de Withgokul a partagé quelques images sur sa page Instagram. Les images qu’il a partagées étaient celles de milliardaires mondiaux générés par l’IA. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, nous avons pu voir à quoi ressembleraient ces riches s’ils étaient pauvres. Nous ne pouvons pas vraiment dire si c’était par désir ou simplement par imagination qui l’a inspiré. Cependant, les images générées par l’IA semblent assez hilarantes, ce qui en est probablement la raison.

L’IA a généré de telles images pour certaines des personnes les plus riches du monde telles que le PDG de Tesla, Elon Musk, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, l’ancien président américain Donald Trump, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et le PDG milliardaire de Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Quel outil est utilisé pour générer les images AI ?

L’artiste numérique nommé Gokul Pillai a utilisé un logiciel d’intelligence artificielle appelé Midjourney pour générer ces images. Dans la publication Instagram, Gokul a ajouté la légende « Slumdog Millionaires. (Ai-je oublié d’inclure quelqu’un dans la liste ?) ». Ce message a recueilli de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec plus de 20 000 likes au moment d’écrire ces lignes. Il a également attiré environ 400 commentaires alors que certains utilisateurs partageaient leurs réflexions.

« Ouais, vous avez raté Ali Express », a répondu un internaute. Le commentaire d’un autre utilisateur disait « C’est de l’or ! Mais Elon est le seul qui a toujours l’air riche même quand il est pauvre lol. Un autre utilisateur a également exprimé à quel point les images étaient réelles. Il a dit: « Tout simplement incroyable, ils ont l’air réels… plus comme le milliardaire Slumdog. »

Il est indéniable que les images ressemblent beaucoup à des images du monde réel. Ce qui est amusant, c’est que nous entrons tout juste dans le monde de l’IA. Nous vivons pour voir comment l’IA va changer le monde dans quelques années à venir.