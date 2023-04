Comment demander des mises à jour bêta sur un iPhone exécutant iOS 16.4 ou une version ultérieure

iOS 16.4 est une mise à niveau logicielle incrémentielle majeure pour iPhone. Le nouveau logiciel sort avec plusieurs nouvelles fonctionnalités ainsi que des changements. Un changement qui a été particulièrement excitant pour les passionnés d’Apple est la possibilité de participer aux tests bêta pour les futures mises à jour. Que vous soyez développeur ou testeur bêta public, vous pouvez facilement essayer la dernière version bêta en modifiant un paramètre. Voici comment vous pouvez demander des mises à jour bêta iOS sur votre iPhone.

Apple empêchera les utilisateurs d’installer des profils bêta de développeur gratuits, le nouveau changement fait disparaître les anciens profils de configuration bêta. Le profil bêta du développeur n’est pas disponible gratuitement, à la place, vous devez vous inscrire au programme pour développeurs Apple, puis modifier les paramètres.

Évidemment, les mises à jour bêta publiques sont librement accessibles à tous comme auparavant, mais la façon d’accéder aux mises à jour bêta publiques a été complètement modifiée après la mise à jour iOS 16.4.

Voici comment Apple décrit les grosses mises à jour beta changent sur iOS :

« À partir de la version bêta d’iOS et d’iPadOS 16.4, les membres du programme pour développeurs Apple verront une nouvelle option pour activer les versions bêta des développeurs directement à partir de la mise à jour logicielle dans les paramètres. Cette nouvelle option sera automatiquement activée sur les appareils déjà inscrits au programme qui se mettent à jour vers la dernière version bêta. Votre iPhone ou iPad doit être connecté avec le même identifiant Apple que vous avez utilisé pour vous inscrire au programme pour développeurs Apple afin de voir cette option dans les paramètres. Dans les futures versions d’iOS et d’iPadOS, ce nouveau paramètre sera le moyen d’activer les bêtas de développeur et les profils de configuration n’accorderont plus l’accès.

Si votre iPhone fonctionne sur iOS 16.4 ou une version plus récente et que vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta, alors vous êtes au bon endroit, voici comment vous pouvez accéder aux mises à jour bêta iOS sur votre iPhone.

Comment modifier les paramètres des mises à jour bêta sur iPhone avec iOS 16.4 et versions ultérieures

Ce changement rend les choses plus simples et plus faciles, il n’est pas nécessaire de télécharger des profils bêta puis de les installer, vous pouvez désormais facilement demander les mises à jour bêta directement dans les paramètres de votre iPhone. Vous pouvez également modifier l’identifiant Apple si vous le souhaitez, Apple a ajouté cette option avec la publication publique de la mise à jour, qui n’était pas disponible auparavant. Donc, si vous souhaitez obtenir les mises à jour bêta sur votre iPhone avec iOS 16.4 ou version ultérieure, vous pouvez suivre ces étapes.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Balayez vers le bas et sélectionnez Général. Appuyez sur Mise à jour du logiciel, il commencera à rechercher de nouvelles mises à jour. Une fois cela fait, l’option Mises à jour bêta apparaîtra. Appuyez sur le bouton Mises à jour bêta. Choisissez entre Developer Beta ou Public Beta. Vous pouvez modifier l’identifiant Apple associé à votre compte de développeur en appuyant sur l’option d’identifiant Apple ci-dessous. C’est ça.

Apple teste actuellement iOS 16.5, le fabricant d’iPhone a déjà publié la première version bêta et la version bêta publique est sortie. Si vous souhaitez essayer les nouvelles modifications, vous pouvez accéder aux nouvelles mises à jour en modifiant les paramètres des mises à jour bêta sur votre appareil.

Le processus est le même pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Oui, si vous possédez un iPad fonctionnant sur iPadOS 16.4 ou plus récent, vous pouvez suivre les paramètres mentionnés ci-dessus, puis installer la version bêta sur votre iPad.

Si vous avez encore des questions sur la façon de demander les mises à jour bêta d’iOS sur iPhone, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

