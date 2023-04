Google veut vous donner plus d’espace de stockage sur votre mobile Xiaomi : voici comment fonctionne le nouvel outil d’archivage des applications Google Play

Il semble que chaque jour de plus en plus d’applications se soucient de prendre soin de l’espace de stockage de notre téléphone. Heureusement, il est de plus en plus courant que les téléphones que nous achetons complètement neufs apportent avec eux un grand nombre de Go incorporés à l’intérieur, mais tous les modèles n’ont pas la chance d’avoir cette capacité, il est donc important que nous contrôlions ce que nous y installons .

Avec cette prémisse, Google vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité du Google Play Store qui nous permettra d’archiver automatiquement les applications qui n’ont pas été utilisées depuis un certain temps, un outil qui nous fera économiser beaucoup d’espace de stockage même si, comme vous peut imaginer Ce sera quelque chose que nous pouvons activer ou désactiver en fonction de nos besoins.

Libérer de l’espace dans la mémoire de notre mobile sera extrêmement facile grâce à Google

La meilleure chose à propos de cette annonce est que, comme Google lui-même l’a indiqué, elle a un effet immédiat sur nos smartphones, vous pouvez donc déjà en profiter si vous entrez dans l’application Google Play Store sans avoir besoin d’aucun type de période d’adaptation et indépendamment de l’appareil Android que vous utilisez.

Cette méthode consiste en un hybride entre avoir une application complètement désinstallée ou l’avoir installée, c’est-à-dire qu’après une certaine période sans utiliser cet outil, l’application sera supprimée mais ses données resteront intactes, donc à des fins pratiques, cela n’affectera pas le le temps de l’ouvrir quand on en a besoin.

En fait, Google lui-même a déclaré que grâce à cette méthode, nous pouvons économiser environ 60% d’espace de stockage pour chaque application archivée, même si, oui, seuls ceux connus sous le nom d’App Bundles seront compatibles avec ce système.

De plus, pour pouvoir activer cet archivage, nous devrons simplement le sélectionner manuellement dans la section « Gérer les applications » du Google Play Store et, une fois que nous aurons configuré ce paramètre, l’application en question apparaîtra sur notre bureau avec une icône de nuage superposée .

Quand il est temps d’utiliser à nouveau l’application, nous devons simplement appuyer dessus et elle sera automatiquement installée, en conservant toutes nos données, c’est donc un hybride parfait qui nous fera économiser beaucoup d’espace interne. En fait, Google va intelligemment recommander les applications que nous utilisons le moins à inclure dans ce fichier, et il va même nous proposer d’en ajouter s’il détecte qu’il nous reste peu d’espace libre sur notre téléphone.

Via | Xataka androïde

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :