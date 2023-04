Comment changer la langue de SkyShowtime depuis le mobile

Nous vous apprenons à changer la langue de votre compte SkyShowtime via le téléphone mobile de la manière la plus simple.

Skyshowtime est le nouvel engagement envers le divertissement et le streaming

Skyshowtime est la dernière offre de l’industrie du divertissement traditionnel pour prendre pied sur le marché du streaming et tout indique qu’elle réussira. Cela est dû en grande partie au catalogue de séries et de films, mais aussi à l’application raffinée qu’ils ont lancée, car elle fonctionne très bien et possède de nombreuses astuces et fonctions pour que nous puissions l’adapter à nos goûts sans trop de difficulté . Cette fois, nous allons vous apprendre à changer la langue dans SkyShowtime, que ce soit la langue de l’application, ou des séries et films que nous regardons.

De cette façon, nous n’aurons aucun problème à nous procurer l’application et même à l’améliorer si notre intention actuelle est d’utiliser l’application pour apprendre ou découvrir de nouvelles langues.

Comment changer la langue de SkyShowtime

En principe, le plus sûr est que l’application sorte par défaut en français. Cependant, si nous voyageons dans un autre pays ou vivons à l’étranger, il peut également apparaître dans la langue du lieu. Par ailleurs, nous pouvons également vouloir changer la langue de l’application pour améliorer notre apprentissage des langues. Le changer est très simple et n’implique pas plus de difficulté que de simplement savoir où nous devons toucher, par conséquent, ce sont les étapes que vous devez suivre.

Tout d’abord, ouvrez l’application et restez dans la partie sélection de profil comme on le voit sur l’image. Ensuite, vous devrez cliquer sur le crayon et le menu des options de votre profil s’ouvrira.

Dans ce menu, vous pouvez configurer beaucoup de choses. Cependant, nous devons nous concentrer sur une option spécifique appelée « Langue du système ». Juste en dessous, il y aura un menu déroulant pour choisir la langue que nous voulons. Nous devrons choisir la langue espagnole ou ce que nous voulons avoir et nous devrons simplement cliquer sur enregistrer et tout sera prêt.

Si, par contre, ce que nous voulons, c’est changer la langue de la série, la procédure est totalement différente et assez simple, comme nous le verrons ci-dessous.

Comment changer la langue de nos séries et films en français ou dans une autre langue

Choisir dans quelle langue regarder nos séries et films préférés est parfois un dilemme sans fin. Version originale? Anglais avec sous-titres ? Version doublée ? Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients et cela dépend entièrement de vous. Changer la langue de nos séries et films est si rapide que cela semble automatique et cela ne vous posera pas vraiment de problème. Il vous suffit d’accéder à la série ou au film que vous souhaitez regarder et de commencer à le lire.

Une fois là-bas, un menu contextuel apparaîtra avec la langue dans laquelle nous le jouons et dans laquelle les sous-titres apparaissent. Nous devrons simplement appuyer dessus et choisir la langue dans laquelle nous voulons vraiment avoir à la fois l’audio et les sous-titres et c’est tout.

