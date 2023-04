Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion Bluetooth de votre mobile Xiaomi, c’est la meilleure solution : comment mettre à jour la version depuis les paramètres

Depuis quelques années, nous sommes nombreux à utiliser de plus en plus la connexion Bluetooth de nos téléphones. Que ce soit parce que nous avons acheté une nouvelle montre connectée, des écouteurs sans fil ou que nous voulons envoyer des fichiers sans fil, faire fonctionner au mieux le Bluetooth du mobile est essentiel pour une bonne expérience.

En fait, certains utilisateurs n’ont pas toujours les meilleures performances à cet égard, et l’une des causes possibles est qu’ils n’ont pas la version Bluetooth mise à jour sur leurs smartphones Xiaomi. Dans cet article, nous vous montrons comment vérifier si une mise à jour est disponible et comment l’installer facilement.

Comment mettre à jour la version Bluetooth de votre mobile Xiaomi

Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez également mettre à jour la version de Bluetooth que vous utilisez sur vos smartphones afin qu’elle s’améliore sur certains points. En fait, dans le cas de Xiaomi, une mise à jour a été récemment publiée qui intègre la compatibilité avec un plus grand nombre d’écouteurs sans fil pour une connexion rapide avec le pop up classique.

En plus de cela, ces types de mises à niveau sont conçues pour mettre à jour d’autres éléments tels que le cadre de service Bluetooth ou même la stabilité de cette connexion lorsque nous utilisons des produits tels que des montres intelligentes, des haut-parleurs sans fil, etc. Par conséquent, il est important d’avoir la dernière version disponible installée.

La meilleure chose est que la façon de vérifier si nous avons une mise à jour en attente est très simple, car nous n’aurons qu’à faire ce qui suit :

Ouvrez les paramètres de votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO et accédez à la section « Bluetooth »

Une fois à l’intérieur, vous devez vérifier si l’option « Version Bluetooth » est disponible en bas de « Nom de l’appareil »

Si vous le voyez, cliquez dessus et à partir de là, vous pouvez mettre à jour la dernière version de Bluetooth disponible pour votre appareil

