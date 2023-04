Comment empêcher WhatsApp d’enregistrer automatiquement des photos dans la galerie

Nous vous montrons la meilleure façon d’empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos dans votre galerie.

WhatsApp enregistre normalement les photos qui vous sont envoyées dans votre galerie

Il existe de nombreuses astuces pour WhatsApp. Après tout, nous passons pratiquement toute la journée à le consulter pour voir si nous avons un message de quelqu’un qui nous est cher. Malheureusement, l’utiliser autant génère toujours une sorte de problème que l’application WhatsApp se charge elle-même de résoudre, comme empêcher les images de remplir votre mémoire, ou dans ce cas, empêcher des milliers de photos d’apparaître dans notre galerie alors qu’elles ne le sont vraiment pas. ‘t. nous voulons les avoir là-bas. C’est pour cette raison que dans le tutoriel d’aujourd’hui, nous allons apprendre à empêcher l’enregistrement des photos WhatsApp dans notre galerie.

Comment empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos dans la galerie

Empêchez WhatsApp de télécharger automatiquement des photos

Comment empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos dans la galerie

Pour empêcher WhatsApp d’enregistrer des photos dans la galerie, la première chose que nous devons faire est d’accéder aux « Paramètres ». Pour ce faire, nous devrons cliquer sur les trois points ci-dessus et nous pourrons accéder à ladite option.

Le processus est vraiment facile à partir d’ici. Nous devrons aller dans « Chats » et une fois là-bas, choisissez « Visibilité des fichiers multimédias » et décochez l’option. En faisant cela, le dossier WhatsApp n’apparaîtra plus dans la bibliothèque, ce qui sera utile si nous avons tendance à l’avoir plein de déchets et que nous ne voulons pas qu’il soit ouvertement visible.

Plus tard, nous pourrons choisir si nous voulons enregistrer manuellement les photos WhatsApp dans la galerie, afin de n’avoir que celles que nous voulons.

Il est bien connu que si nous sommes dans de nombreux groupes, il peut être un peu ennuyeux que toutes ces photos apparaissent dans la galerie, car beaucoup d’entre elles ne nous intéressent même pas. Par conséquent, nous allons voir une autre option pour réduire ce nombre d’images dans notre galerie.

Empêchez WhatsApp de télécharger automatiquement des photos

Un excellent moyen d’empêcher le stockage de se remplir rapidement est d’empêcher WhatsApp de télécharger automatiquement les photos. Quelque chose qui est configuré comme ça par défaut et qui peut nous poser des problèmes à la longue quand on se rend compte qu’on a des dizaines de milliers de photos dans notre galerie qui ne nous intéressent même pas. De plus, c’est aussi une bonne alternative si nous ne voulons pas supprimer WhatsApp de la galerie de notre téléphone, mais ce n’est pas non plus plein d’ordures.

La démarche à réaliser est très simple. Tout d’abord, vous devez ouvrir WhatsApp et accéder aux 3 premiers points. Une fois là-bas, cliquez sur « Paramètres ».

Comme vous pouvez le voir, il est très simple et partage des étapes avec la version précédente. Vous devez accéder à « Stockage et données » puis choisir l’une de ces trois options :

Télécharger avec des données mobiles.

Télécharger avec Wi-Fi.

En itinérance de données.

Une fois que vous avez cliqué, vous verrez quels types de contenu vous souhaitez éviter de télécharger. Idéalement, sélectionnez que vous ne voulez pas qu’aucun d’entre eux économise de stockage de manière significative.

Une fois que vous avez fait cela, chaque fois qu’un message est envoyé, vous aurez la possibilité de le télécharger, mais il ne sera pas téléchargé automatiquement. Quelque chose qui peut aussi nous permettre d’économiser des données si notre débit est faible.

