Comment récupérer une photo précédemment supprimée dans MIUI 14

Le logiciel de votre mobile Xiaomi est extrêmement avancé. Après la dernière mise à jour, MIUI 14, la couche de personnalisation de Xiaomi qui va au-dessus d’Android 13, a apporté peu de modifications à la conception mais de grandes améliorations en interne, et cela se remarque au quotidien avec l’appareil.

L’espace de stockage est l’une de ces améliorations, car maintenant le système occupe beaucoup moins que MIUI 13. Pour gérer cet espace, nous recourons généralement à la suppression d’images et de vidéos mais… que se passe-t-il si nous avons accidentellement supprimé une photo et que nous voulons obtenir ça revient ?

Revenez pour cette photo que vous avez supprimée sur votre mobile Xiaomi

C’est la méthode infaillible. La suppression d’images et de vidéos, ainsi que d’applications, est l’un des moyens les plus efficaces d’augmenter l’espace disponible sur votre mobile Xiaomi, et nous pouvons souvent supprimer des photos par erreur. Heureusement, MIUI 14 a un moyen de les récupérer, si cela ne fait pas longtemps.

Tout comme sur les ordinateurs Windows, MIUI 14 dispose d’une corbeille exclusive pour votre galerie, et c’est là que toutes les photos que vous supprimez iront. Il est possible d’accéder à cette corbeille pour récupérer les images, mais vous devez garder à l’esprit qu’elles n’y restent qu’un mois. Passé ce délai, vous ne pourrez plus les récupérer.

Si vous avez remarqué que vous avez supprimé des photos ou des vidéos, pour les remettre dans la galerie, il vous suffit d’y accéder, de glisser vers la gauche pour voir les albums et de cliquer sur « Éléments supprimés ». Vous entrerez dans ce bac de recyclage, et vous pourrez sélectionner ce que vous souhaitez récupérer.

Une fois sélectionné, cliquez simplement sur ‘Restaurer’ ou, si vous souhaitez récupérer une seule image, sur l’icône du cercle pour la retirer de la corbeille. N’oubliez pas que les images ou vidéos que vous restaurez retourneront à leur album d’origine : s’il s’agit d’une capture d’écran, elle ira là où se trouvent les autres captures d’écran, et si elle provient de WhatsApp, elle reviendra à l’album WhatsApp.

Comme on dit, MIUI 14 donne une marge de 30 jours pour récupérer le contenu. Passé ce délai, la corbeille supprimera les photos, nous vous recommandons donc de vérifier la corbeille de temps en temps afin de ne pas perdre définitivement ce que vous avez accidentellement supprimé.

