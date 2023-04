Comment créer des emojis 100% personnalisés pour WhatsApp

Nous vous indiquerons deux façons de concevoir des emojis personnalisés et, de cette façon, de les utiliser lorsque vous parlez à vos contacts sur WhatsApp.

Les émojis personnalisés sont basés sur des combinaisons que vous faites avec divers émojis ou sur votre apparence physique.

Dans cet article nous allons vous expliquer deux méthodes totalement gratuites et très simples à réaliser pour créer des emojis 100% personnalisés dans WhatsApp. De cette façon, vous pourrez montrer vos émotions de manière plus précise et originale, en remplissant de vie vos conversations avec vos amis et votre famille. Veuillez noter que les deux méthodes de conception d’emoji personnalisés sont en fait un moyen de générer des stickers basés sur les emoji et les humeurs. N’oubliez pas que les emojis font partie d’une norme réglementée par le Consortium Unicode et qu’aucun utilisateur ne peut en ajouter ou en supprimer. Maintenant, même si c’est sous la forme d’un sticker, ce que nous vous disons ici est, en substance, un moyen d’avoir des émoticônes nouvelles et originales.

Créez un emoji personnalisé avec GBoard

Le clavier Google intègre une fonctionnalité très intéressante qui permet à l’utilisateur de mélanger deux emojis afin d’en générer un complètement personnalisé.

Dans un premier temps, nous allons vous expliquer comment utiliser cet outil, puis nous vous donnerons quelques exemples pour vous donner quelques idées pour vous lancer.

Commencez par ouvrir un document vierge qui sera utilisé pour les tests. De cette façon, vous évitez de déranger par inadvertance l’un de vos contacts. Ensuite, appuyez sur une zone vide pour faire apparaître le clavier Google.

Avant de continuer, il est crucial que vous vous assuriez que vous avez déjà installé cette application sur votre mobile. Il est vrai qu’il existe de nombreux téléphones Android qui incluent Gboard comme clavier par défaut. Mais d’autres, comme le Galaxy de Samsung, viennent avec le leur. Ce faisant, vous aurez l’un des meilleurs claviers de la scène Android.

Une fois que vous avez le clavier Google en vue, procédez comme suit :

Cliquez sur l’icône ci-dessous pour ouvrir le sélecteur d’emoji. Appuyez sur un emoji pour faire apparaître des suggestions en haut. Ensuite, appuyez sur un emoji différent pour que Gboard les mélange. Appuyez sur l’sticker en haut à gauche et envoyez-le à l’application active.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir comment l’emoji demi-lune est combiné avec le visage avec des lunettes de soleil. Le résultat? Une lune avec des lunettes de soleil, comment pourrait-il en être autrement. L’sticker résultant est entièrement compatible avec WhatsApp et d’autres réseaux sociaux.

Voici une compilation d’exemples que nous avons créés pour cet article :

Un Martien et du caca.

Un visage qui vomit et un singe.

Un visage agité et un chat.

Il est important de mentionner que tous les emojis ne peuvent pas être combinés. Selon celles que vous choisissez, aucune suggestion n’apparaîtra en haut. Dans le cas où les stickers ne s’affichent pas en haut et que cette méthode ne fonctionne pas pour vous, vérifiez si l’option Autocollants Emoji est activée dans la section Emojis, stickers et GIF des paramètres de Gboard.

Enfin, vous êtes intéressé à connaître la vraie signification de tous les emojis pour générer les meilleures combinaisons.

Créez un avatar personnalisé pour envoyer des émotions sur WhatsApp

La deuxième option pour créer des emojis personnalisés (également sous forme d’sticker) consiste à concevoir un avatar dans WhatsApp. Il s’agit d’une fonctionnalité que la société a officiellement ajoutée à son application, vous n’aurez donc rien à télécharger.

Pour commencer, ouvrez les paramètres WhatsApp et cliquez sur Avatar. Suivez ensuite les étapes à l’écran. Il est possible de modifier de nombreux détails de votre avatar, de la couleur de peau au type de cheveux, en via les yeux et les vêtements.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser cet avatar comme photo de profil. Bien sûr, vous obtenez également un ensemble de 36 stickers complètement uniques basés sur votre apparence physique. Ils sont la chose la plus proche d’un emoji personnalisé que vous pouvez obtenir. Chacun d’eux correspond à une émotion que vous pouvez transmettre directement dans chaque conversation.

